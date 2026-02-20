В Краснодаре человек пострадал при падении обломков украинского дрона

Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
При падении обломков украинского дрона пострадал человек
В результате падения фрагментов беспилотника возле жилых домов повреждена газовая труба, один местный житель получил травмы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Инцидент случился в районе улицы Новороссийской, где упали части украинского летательного аппарата, передает ТАСС.
«В Краснодаре в районе улицы Новороссийской из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек», – сказали в оперштабе.
Пострадавший получил порезы от осколков, врачи оказали ему помощь на месте. Глава города Евгений Наумов уточнил, что обломки повредили газовую трубу, вызвав пожар, который уже потушен.
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Краснодаром, Крымом и Азовским морем
Ранее в Славянске-на-Кубани при падении обломков беспилотника пострадал один человек.
На территории Афипского НПЗ фрагменты дрона вызвали возгорание.