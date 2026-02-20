  • Новость часаГермания призвала немцев срочно покинуть Иран
    Верховный суд отобрал у Трампа внешнеполитическую дубину
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве
    Генштаб ВС России: Киев взял тактику медийных побед после неудач под Купянском
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    Мерц переизбран главой ХДС с поддержкой более 91% делегатов
    Европа передаст Украине выведенные из эксплуатации ТЭЦ
    Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    26 комментариев
    Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    0 комментариев
    20 февраля 2026, 22:27

    В Краснодаре человек пострадал при падении обломков украинского дрона

    При падении обломков украинского дрона пострадал человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате падения фрагментов беспилотника возле жилых домов повреждена газовая труба, один местный житель получил травмы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

    Инцидент случился в районе улицы Новороссийской, где упали части украинского летательного аппарата, передает ТАСС.

    «В Краснодаре в районе улицы Новороссийской из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек», – сказали в оперштабе.

    Пострадавший получил порезы от осколков, врачи оказали ему помощь на месте. Глава города Евгений Наумов уточнил, что обломки повредили газовую трубу, вызвав пожар, который уже потушен.

    Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Краснодаром, Крымом и Азовским морем

    Ранее в Славянске-на-Кубани при падении обломков беспилотника пострадал один человек.

    На территории Афипского НПЗ фрагменты дрона вызвали возгорание.

    20 февраля 2026, 00:52
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО

    Начальник управления Генштаба Рудской: Потери ВСУ превысили 1,5 млн человек

    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к российским войскам, вооруженные силы Украины за время СВО потеряли более 1,5 млн человек, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    «В 2025 году стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к Вооружённым Силам Российской Федерации. Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились», – приводит слова Рудского «Красная звезда».

    По его словам, на данный момент в Сумской области под контроль российских войск перешли 26 населенных пунктов, в Харьковской области бойцами «Севера» завершено освобождение Волчанска и еще 15 населенных пунктов, а группировка российских войск «Запад» освободила за год более 50 населенных пунктов. Группировка войск «Центр» за год освободила 86 населенных пунктов, а «Южная» группировка в 2025 году взяла под контроль 49 населенных пунктов.

    Особо отмечены успехи группировки «Восток», которая с начала 2025 года установила контроль над 104 населенными пунктами, из которых 11 были освобождены в январе-феврале 2026 года. Группировка «Днепр» с ноября взяла под контроль 12 населенных пунктов.

    Рудской отметил, что благодаря успешным действиям объединенных сил боевой потенциал ВСУ существенно снижен. Потери украинской армии в 2025 году составили около 6700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также более 520 тыс. военнослужащих. Всего с начала спецоперации потери украинских войск превысили 1,5 млн человек.

    Генерал-полковник добавил, что Киев значительно утратил возможность пополнять армию за счет принудительной мобилизации, а ежемесячная численность мобилизованных сократилась почти вдвое. По его словам, это формирует устойчивую тенденцию к уменьшению численности украинской армии и снижению возможностей сопротивления российским группировкам.

    Кроме того, Россия в 2025 году значительно нарастила интенсивность ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, что снизило возможности киевской оборонной промышленности по производству техники и вооружения для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожское направление в последние несколько месяцев было причислено Киевом к наиболее важным, поскольку ВС РФ широким фронтом вели успешное наступление на этом участке в течение всей второй половины прошлого года. ВСУ предпринимают попытки контратак, которыми не столько надеются отбить какую-то территорию или важные населенные пункты, сколько пытаются временно задержать продвижение ВС РФ. Однако такие контратаки могут привести к тому, что дальнейшее продвижение ВС РФ будет идти уже «на плечах» ВСУ.

    Комментарии (38)
    20 февраля 2026, 01:35
    Генштаб назвал новые тенденции в боевых действиях

    Генерал Рудской: На поле боя появились зоны сплошного огневого поражения

    Генштаб назвал новые тенденции в боевых действиях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Опыт СВО демонстрирует новые тенденции в ведении боевых действий, например, появились зоны сплошного огневого поражения до 15 км перед передним краем, атакующие действия ведутся малыми группами, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской отметил, что опыт специальной военной операции выявил новые тенденции, главная из которых – «значительный рост применения робототехнических комплексов воздушного, морского и наземного базирования», пишет «Красная звезда».

    Рудской отметил, что ударные беспилотники по эффективности сопоставимы с традиционной артиллерией. По его словам, значительная часть потерь противника приходится на FPV-дроны.

    «Еще одной особенностью боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 км, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения. В этих зонах идет «охота» как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой», – рассказал он.

    Однако, подчеркнул Рудской, такого рода вызовы актуальны и для российских войск. В этих условиях российские войска совершенствуют структуру штурмовых подразделений, делая ставку на действия малых мобильных групп, которые быстро перебрасываются к линии соприкосновения.

    Для защиты атакующих активно используются подразделения беспилотных систем, войсковой ПВО с FPV-перехватчиками, а также средства радиоэлектронной борьбы, артиллерия, аэрозольные и инженерные подразделения. Все средства интегрированы в единую систему разведки и поражения.

    Кроме того, отмечается рост значения автоматизированных систем управления и космических средств разведки, связи и навигации, что позволяет ускорить принятие решений на поле боя.

    Рудской подчеркнул, что в перспективе вооруженная борьба будет развиваться за счет широкого использования робототехники и высокоточного оружия. Интеграция искусственного интеллекта повысит скорость обработки данных и принятия решений, однако ключевая роль в управлении войсками и применении сил остается за человеком.

    По его словам, преимущество на поле боя получает та сторона, которая быстрее внедряет и масштабирует эффективные инновации, однако новые технологии лишь усиливают потенциал войск и снижают потери, а не заменяют главную роль командиров в организации боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рудской сообщил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к российским войскам, вооруженные силы Украины за время СВО потеряли более 1,5 млн человек.

    Комментарии (3)
    20 февраля 2026, 19:59
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 21:27
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области российские войска пересекли границу и вступили в ожесточенный бой за село Ветеринарное, сообщил военкор Тимофей Ермаков.

    По информации, опубликованной военкором Тимофеем Ермаковым в Telegram-канале «Синяя Z Борода», российские вооруженные силы осуществили прорыв на западном участке границы Харьковской области, передает Lenta.Ru.

    Ермаков сообщил: «По оперативным сведениям, наши войска прорвали границу на западе Харьковской области».

    Он отметил, что в данный момент силы России ведут интенсивное сражение за населенный пункт Ветеринарное, двигаясь в направлении рубежа Казачья Лопань – Дергачи.

    Ранее выяснилось, что украинские военные понесли потери при попытке вернуть утраченные позиции в районе Волчанских Хуторов.

    В районе Казачьей Лопани на Харьковском направлении ударами РСЗО «Торнадо-С» группировки российских войск «Север» уничтожено скопление личного состава сил спецопераций Украины.

    В Минобороны сообщили, что на Харьковском направлении подразделения украинских пограничников несут большие потери.

    Комментарии (2)
    20 февраля 2026, 15:12
    Киев опроверг сообщения о подготовке к трем годам боев

    Советник Зеленского назвал фейком данные о подготовке к трем годам боев

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что информация о поручении главы киевского режима готовиться к трем годам боевых действий не соответствует действительности.

    Литвин назвал фейком информацию о том, что Владимир Зеленский якобы поручил своим советникам подготовить план ведения боевых действий еще на три года, передает РБК.

    Литвин подчеркнул, что подобных встреч с советниками не происходило, а негативной оценки переговоров со стороны президента не было.

    О якобы существовавшем распоряжении Зеленского сообщил в подкасте немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве. По словам Панчевского, Зеленский на встрече 12 февраля заявил о провале переговоров и поставил задачу готовиться к продолжению войны еще на три года.

    Панчевский также сообщил, что в стране велись переговоры о подготовке референдума по мирному соглашению и выборам. При этом он признался, что не знает, почему украинская сторона внезапно сменила позицию.

    СМИ писали, что глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на три года из-за краха переговоров.

    Владимир Зеленский обвинил Москву в затягивании диалога из-за боязни ультимативных условий капитуляции.

    Комментарии (4)
    20 февраля 2026, 01:17
    Атака ВСУ на Севастополь привела к гибели мужчины
    Атака ВСУ на Севастополь привела к гибели мужчины
    @ Департамент здравоохранения Севастополя/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе в результате атаки украинских беспилотников погиб мужчина, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито 16 БПЛА», – сообщил Развожаев в Telegram.

    Развожаев подчернкул, что отбоя воздушной тревоги не было, жителям рекомендуется оставаться в укрытиях или безопасных местах.

    В результате атаки погиб мужчина, который находился на улице в районе Камышового шоссе. Он получил осколочные ранения головы и грудной клетки. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место, однако спасти пострадавшего не удалось. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    По предварительным данным Спасательной службы Севастополя, выбиты стекла в двух многоквартирных домах, а также повреждены шесть частных домовладений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Севастополь подвергся воздушной атаке ВСУ. Сочи также атаковали беспилотники.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 05:13
    Мужчина в Харькове сменил пол ради спасения от мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    Житель Харькова, сменивший пол на женский (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) ради освобождения от мобилизации, добился через суд исключения из списка воинского учета, пишут украинские СМИ.

    После смены пола (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) миграционная служба выдала новый паспорт, где в графе указан женский пол, передает РИА «Новости».

    Женщина-трансгендер (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) обратилась в территориальный центр комплектования с требованием снять ее с воинского учета. Военкомат отказал, указав на необходимость решения военно-врачебной комиссии.

    Однако суд признал действия ТЦК незаконными. Как пишут украинские СМИ, в обосновании иска сообщалось, что истец в соответствии с медицинским свидетельством об изменении половой принадлежности и внесенных изменений в актовую запись гражданского состояния, сменил пол с мужского на женский.

    Суд обязал исключить трансгендера (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) из воинского учета и системы электронного реестра военнообязанных «Оберег», так как по украинскому законодательству женщины могут служить только добровольно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины весной назначили Оксану Григорьеву на должность советницы по гендерным вопросам, чтобы разработать стратегию по укреплению гендерной политики. Трансгендеры и «небинарные личности» (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) на Украине не смогут избежать мобилизации, заявила украинским СМИ младший юрист Диана Скумадчук.

    Комментарии (2)
    20 февраля 2026, 14:12
    Зеленский раскрыл, на какие компромиссы готов пойти Киев

    Зеленский заявил о готовности к компромиссам без потери независимости Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готова к реальным компромиссам, но не ценой суверенитета и независимости, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Украина готова к реальным компромиссам, которые не затрагивают ее независимость и суверенитет, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, передает «Газета.Ru».

    «Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не готовы получать снова и снова ультиматумы от россиян», – подчеркнул Зеленский.

    Он уточнил, что компромисс для Киева – это готовность к переговорам с Москвой на основе принципа «стоим, где стоим». Он добавил, что Украина открыта к диалогу, но ждет встречных шагов со стороны России и заинтересован в том, чтобы понять, на какие уступки готова Москва.

    Зеленский подчеркнул, что готов обсуждать только те решения, которые уважают суверенитет и территориальную целостность страны, а также права армии и населения. При этом он не готов принимать ультимативные условия.

    Ранее Зеленский сообщил, что на переговорах в Женеве стороны обсуждали вопросы вывода войск с Донбасса и будущее Запорожской АЭС, однако позиции по этим вопросам сильно различались.

    СМИ сообщали, что Зеленский потребовал разработать стратегию боевых действий на три года после провала переговоров. Он также обвинил Москву в затягивании диалога из-за боязни ультимативных условий капитуляции.

    Командующий Национальной гвардией Украины Пивненко заявил, что Киев готов продолжать боевые действия несколько лет и выступает против ухода с удерживаемых позиций в Донбассе.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим основным препятствием для урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 21:13
    Генштаб ВС России: Киев взял тактику медийных побед после неудач под Купянском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование осознало невозможность захвата Купянска военным путем и сосредоточилось на создании видимости успехов в информационном пространстве, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

    ВСУ больше не надеются вернуть контроль над территорией, сказал Рудской, передает РИА «Новости». В связи с этим украинское начальство решило перейти к тактике «медийных побед».

    По словам военачальника, российские войска группировки «Запад» ранее блокировали и освободили этот стратегически важный логистический узел. Украинские формирования неоднократно пытались отбить город, однако теперь вынуждены демонстрировать лишь мнимые достижения на данном направлении.

    Рудской добавил, что сейчас продолжается ликвидация групп противника, заблокированных на восточном берегу реки Оскол.

    В ноябре начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о переходе Купянска под полный контроль российских войск.

    Украинские силовики ради создания видимости присутствия в городе снимали постановочное видео с подрывом пустого здания.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 07:14
    Россия уничтожила более 90 БПЛА ВСУ ударом «Искандера»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ВС ударом «Искандера» уничтожили в Черниговской области более 90 беспилотников ВСУ и до двух взводов операторов, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых.

    Российские войска нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по объектам в Черниговской области, передает РИА «Новости». Как сообщил Межевых, целью удара стала площадка и места хранения ударных беспилотников дальнего действия ВСУ в районе Нежина.

    Межевых уточнил: «В районе Нежина ударом ОТРК »Искандер« уничтожена площадка и места хранения ударных БПЛА дальнего действия ВСУ. Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракеты «Искандер» нанесли удар по контейнеровозу и складу военных грузов в порту Одессы, вызвав детонацию и крупный пожар.

    Военный аналитик отметил «особый ужас» Запада перед ракетами «Искандер-М».

    Минобороны показало уничтожение ракетой «Искандер» американских установок ЗРК «Пэтриот».

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 18:29
    Мирошник: Киев добьется военного ответа России за удары по школам

    Мирошник отметил ответственность Киева за удар по школе в Энергодаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре, где находились около 600 детей.

    Киев добьется только военного ответа со стороны России в отношении прямых исполнителей ударов по российским школам. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, реагируя на атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре.

    Он подчеркнул: «Главное, чего они могут добиться, – это военного ответа по непосредственным виновникам такого рода актов или террористических выпадов. Россия никогда не поступает так, как делает Украина, – не ведет войну против гражданского населения, тем более против детей. Это низко, это характеристика непосредственно киевского руководства и их политических руководителей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВСУ атаковали школу № 4 в Энергодаре во время учебных занятий. Украинский дрон повредил здание, но никто из находившихся внутри не пострадал.

    ВСУ совершают атаки на город Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей, сообщала до этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. В частности, 28 января украинский беспилотник убил в Энергодаре мирную жительницу.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 23:55
    ПВО сбила пять воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь
    ПВО сбила пять воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе отражения атаки вооруженных сил Украины системы ПВО уничтожили пять воздушных целей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По словам губернатора, военные продолжают вести работу по отражению вражеских ударов. В результате действий военных удалось сбить пять воздушных целей в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем, сообщил Развожаев в Telegram.

    Власти города призвали жителей соблюдать спокойствие и находиться в безопасных местах. По данным Спасательной службы Севастополя, ни один гражданский объект не пострадал в результате атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе была объявлена воздушная тревога в связи с атакой ВСУ, Развожаев сообщил, что работают системы ПВО.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 00:32
    ПВО отразила атаку БПЛА на Сочи

    Tекст: Антон Антонов

    Сочи атаковали беспилотники, работала ПВО, сообщил мэр Андрей Прошунин.

    После сообщения о работе системы ПВО для отражения атаки БПЛА Прошунин проинформировал жителей и гостей города, что опасности больше нет. «Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов», – сообщил он в Telegram.

    Росавиация сообщила в Telegram, что в аэропорту Сочи были временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА также атаковали Севастополь.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 02:15
    Орбан заявил о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией

    Tекст: Антон Антонов

    В Мюнхене был заключен тайный пакт между Брюсселем, Киевом и венгерской оппозиционной партией «Тиса» о поддержке Украины в случае прихода оппозиции к власти, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Мюнхенское соглашение войдет в историю венгерской политики. Такое случается редко», – приводит слова премьера РИА «Новости» со ссылкой на М1.

    По словам Орбана, соглашение предполагает, что если партия «Тиса» придет к власти, она поддержит продолжение конфликта на Украине, вступление Украины в Евросоюз и откажется от использования венгерского права вето в Брюсселе по вопросам войны и внешней политики.

    Орбан подчеркнул, что в распоряжении венгерских властей имеются точные сведения о финансировании «Тисы» со стороны Украины, а также о предоставлении ей сложных ИТ-услуг. «Это задокументировано и хорошо известно, и Комитет национальной безопасности венгерского парламента также занимался этим вопросом», – заявил он.

    Премьер-министр также отметил, что отношения между Венгрией и Украиной сейчас напряженные, поскольку Украина считает врагами всех, кто ее не поддерживает, и предпринимает меры, которые фактически делают их врагами. По его словам, если на Украине наступит мир, отношения могут улучшиться, но пока конфликт продолжается, для этого нет предпосылок.

    Орбан также обвинил Киев в попытках создать хаос в энергетической сфере, остановив нефтепровод «Дружба», а также в стремлении заставить Евросоюз прекратить поставки дешевой российской энергии в Венгрию и навязать Будапешту финансовые обязательства по поддержке Украины. Он добавил, что Венгрия не угрожает, но помнит о том, что поставки электроэнергии на Украину идут через Венгрию, и предупредил, что в случае продолжения давления у Венгрии есть идеи, как ответить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Власти Венгрии рассматривают возможность прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину вслед за уже приостановленным экспортом дизельного топлива.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 12:19
    Нацгвардия Украины заявила о способности воевать еще несколько лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что Киев способен воевать еще несколько лет. В этой связи он выступил категорически против добровольного ухода с части Донбасса, удерживаемой украинскими войсками.

    Пивненко заявил, что военные готовы выполнить решение властей о сдаче Донбасса, если такой приказ поступит, передает «МК». При этом в интервью Би-би-си Пивненко отметил, что Киев может продолжать боевые действия еще несколько лет и категорически не поддерживает добровольный уход с удерживаемых территорий Донбасса.

    Пивненко подчеркнул: «Если будет команда отойти, то мы отойдем. Но воспримет ли это население нашей страны? И вообще тогда зачем было, скажем так, начинать обороняться против тех людей, которые на нас напали? Можно было и тогда договориться и отдать, например, Луганск и Донбасс и на этом закончить войну».

    Генерал отметил, что его главный приоритет – сохранить жизни личного состава и гражданских. Он считает возможным прекращение огня при отсутствии юридического признания территориальных потерь. По его словам, прекращение огня по линии боевого соприкосновения – это компромисс, который можно рассматривать, но отдавать территории никто не намерен.

    Пивненко добавил, что отступление с позиций сделает напрасными жертвы последних лет. Он подчеркнул, что невозможно объяснить солдатам, почему их жертвы были совершены, если города будут просто сданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Также российские силы освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 14:15
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    С 14 по 20 февраля в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам производства, хранения и запуска ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Ударными беспилотниками уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

    Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, 37 снарядов американской РСЗО HIMARS и 1808 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 115 765 беспилотников, 650 ЗРК, 27 776 танков и других бронемашин, 1669 боевых машин РСЗО, 33 381 орудие полевой артиллерии и минометов, 54 816 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

    Ранее в четверг «Искандер» нанес удар по месту хранения украинских БПЛА в Черниговской области.

    Ранее ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины.

    Комментарии (0)
