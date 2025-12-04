Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.0 комментариев
Степашин предложил блокировать только экстремистский контент WhatsApp
Экс-премьер министр РФ, председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин считает технически возможной точечную блокировку экстремистских материалов в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) без полного ограничения работы сервиса.
Степашин выступил за выборочное ограничение WhatsApp, передает ТАСС.
«Я не сторонник закрывать все. Мы уже в свое время закрывали в Советском Союзе – будут лакуны, дыры и так далее. Давайте опять же посмотрим содержательную сторону: там, где есть экстремизм, терроризм – это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть», – заявил Степашин.
Он отметил, что Россия обладает необходимыми ресурсами для введения адресных технических мер, которые позволят блокировать именно опасный контент, связанный с экстремизмом и терроризмом, не затрагивая остальных пользователей популярного мессенджера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне сообщили о перебоях в работе мессенджера WhatsApp в нескольких регионах.
Эксперты ранее назвали возможную причину блокировки WhatsApp в России.
В Госдуме заявили о завершении процесса импортозамещения WhatsApp отечественной платформой Max.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ