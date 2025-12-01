Названа причина возможной блокировки WhatsApp в России

Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
Депутат Горелкин: WhatsApp могут заблокировать из-за утечки переговоров
Причиной для скорой блокировки мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) в России называют утечку дипломатических переговоров, заявил замглавы комитета Госдумы по информационным политике и технологиям Антон Горелкин.
Горелкин заявил в Telegram-канале, что поводом для ускорения решения о крайних мерах против WhatsApp стал недавний инцидент с утечкой дипломатических переговоров.
По его словам, владельцы мессенджера Meta* якобы не только закрывают глаза на нарушения, но и активно участвуют в противоправной деятельности.
По наблюдению депутата, публичной реакции со стороны компании Meta* на заявление Роскомнадзора не последовало. Ожидается, что если мессенджер будет заблокирован, компания ограничится выпуском пресс-релиза для зарубежных пользователей.
«Не исключаю, что многие последуют нашему примеру, не дожидаясь новых громких скандалов с утечками и безопасностью пользователей на фоне попустительского отношения к соблюдению локального законодательства», – заявил Горелкин.
Ранее Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России из-за несоблюдения требований по предупреждению и пресечению преступлений.
Пользователи ранее отмечали сбои в работе WhatsApp в Москве.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками данных о телефонных переговорах с США по вопросу урегулирования ситуации на Украине является недопустимой.