Названа причина возможной блокировки WhatsApp в России

Депутат Горелкин: WhatsApp могут заблокировать из-за утечки переговоров

Tекст: Вера Басилая

Горелкин заявил в Telegram-канале, что поводом для ускорения решения о крайних мерах против WhatsApp стал недавний инцидент с утечкой дипломатических переговоров.

По его словам, владельцы мессенджера Meta* якобы не только закрывают глаза на нарушения, но и активно участвуют в противоправной деятельности.

По наблюдению депутата, публичной реакции со стороны компании Meta* на заявление Роскомнадзора не последовало. Ожидается, что если мессенджер будет заблокирован, компания ограничится выпуском пресс-релиза для зарубежных пользователей.

«Не исключаю, что многие последуют нашему примеру, не дожидаясь новых громких скандалов с утечками и безопасностью пользователей на фоне попустительского отношения к соблюдению локального законодательства», – заявил Горелкин.

Ранее Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России из-за несоблюдения требований по предупреждению и пресечению преступлений.

Пользователи ранее отмечали сбои в работе WhatsApp в Москве.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками данных о телефонных переговорах с США по вопросу урегулирования ситуации на Украине является недопустимой.

