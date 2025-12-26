В Госдуме выступили против введения шестидневной рабочей недели

Депутат Нилов назвал шестидневную рабочую неделю вредной для россиян

Tекст: Вера Басилая

Переход на шестидневную рабочую неделю был бы неправильным шагом, заявил председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, передает «Газета.Ru».

Депутат отметил, что такой переход только усугубит экономическую ситуацию и вызовет негатив среди населения, поскольку нельзя экономические проблемы перекладывать на граждан.

По мнению Нилова, смертность и уровень профессионального выгорания и депрессии в России уже достаточно высоки из-за переработок. Он подчеркнул, что экономические вопросы должны решаться иначе, не за счет граждан: «Аргумент, что это никак не скажется на здоровье, – это не так. У нас и так люди много работают, у нас и профессиональное выгорание, и депрессия на работе».

Депутат напомнил о давно существующих проблемах в сфере подготовки кадров и отметил, что уже внесен законопроект о гибких формах занятости, позволяющих работать сверхурочно при необходимости. Он подчеркнул, что даже обсуждение темы шестидневки, по его мнению, способно вызвать градус недовольства среди россиян и не приведет к экономическому росту.

Нилов также выразил убеждение, что россияне должны работать меньше, а высвобождающееся рабочее время должно компенсироваться за счет современных технологий и оптимизации, а не дополнительных трудовых часов. По его словам, рабочее время должно сокращаться за счет внедрения искусственного интеллекта и роботизации, а сами работники больше посвящать личному времени и отдыху, чтобы снижать число заболеваний и профессионального выгорания.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что переход на шестидневную рабочую неделю не несет рисков для здоровья и способствует выполнению задачи по подъему уровня экономики.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб разъяснила влияние шестидневной недели на уровень зарплаты.