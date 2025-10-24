Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Депутат Бессараб объяснила влияние шестидневной недели на зарплату
Введение шестидневной рабочей недели перед ноябрьскими праздниками не изменит размер окладов у большинства работников, но затронет сдельщиков, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре, но при этом, к счастью, они не повлияют и на сокращение таковой в ноябре», – сказала депутат ТАСС.
Депутат отметила, что при окладной форме заработной платы рабочие часы в зависимости от длины месяца оплачиваются по-разному, поэтому зарплата равномерно распределится по месяцам.
Бессараб добавила, что работники со сдельной или сдельно-повременной оплатой труда могут заметить перемены. Поскольку их заработок зависит от объема выпущенной продукции, чем выше выработка в дополнительный рабочий день, тем больше сумма к начислению. Таким образом, перевыполнение плана повысит итоговый заработок сдельщиков.
Напомним, депутат Бессараб ранее напомнила, что россиян на следующей неделе ждет шестидневная рабочая неделя.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат сообщала, что в 2026 году российские граждане смогут отдохнуть по три дня на Первомай и День Победы из-за продолжительных новогодних каникул. Также она объяснила недолгие майские праздники в 2026 году.