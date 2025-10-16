  • Новость часаПутин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    16 октября 2025, 01:55 • Новости дня

    Депутат Бессараб объяснила недолгие майские праздники в 2026 году

    Tекст: Ирма Каплан

    В 2026 году россияне смогут отдохнуть по три дня на Первомай и День Победы, что связано с продолжительными новогодними каникулами, пояснила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    По словам депутата, в Трудовом кодексе установлено 14 праздничных дней, которые переносятся, если совпадают с выходными, но общее число рабочих дней в 2026 году останется прежним – 247.

    Бессараб подчеркнула, что четырехдневных выходных в мае 2026 года не будет, но по три дня россияне будут отдыхать также на 23 Февраля и 8 Марта.

    «Вместе с тем абсолютное большинство россиян разделяют точку зрения правительства о том, что новогодние выходные нужно делать длительными, поскольку зачастую это единственный праздник, когда вся семья имеет возможность отдыхать, навещать родственников, путешествовать и наслаждаться длинными выходными», – поделилась Бессараб с ТАСС.

    Майские праздники 2026 года станут самыми короткими за последние восемь лет.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, выходные в связи с новогодними праздниками с 2025-го на 2026 год будут самыми длительными за последние годы и продлятся 12 дней, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    15 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Лавров: Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД обратился к США с просьбой разъяснить сообщения в прессе о передаче Киеву американских разведданных для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью газете «Коммерсант», что поручил своим сотрудникам обратиться к американской стороне с просьбой прокомментировать публикацию Financial Times.

    По словам министра, в западных СМИ много пишут на эту тему, и не все сообщения подтверждаются, однако российская сторона обратила на них внимание. «Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения «Файнэншл Таймс», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России.

    15 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, однако основной объем расчетов по-прежнему осуществляет в рублях.

    Как передает ТАСС, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия уже начала проводить расчеты за российскую нефть в юанях, хотя большая часть платежей остается в рублях. Новак отметил: «Знаю, что такие расчеты начались. Процент, думаю, в настоящее время небольшой, потому что в основном расчеты идут в рублях».

    Вице-премьер не назвал точную долю расчетов в юанях, подчеркнув, что этот механизм пока используется ограниченно. Основной объем торговых операций между странами, по его словам, продолжает осуществляться в российских рублях.

    Новак ранее неоднократно подчеркивал важность диверсификации валюты в международных расчетах для укрепления экономических связей России с азиатскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин на китайские товары. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков.

    Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить другим странам закупки российских энергоносителей фразой «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    15 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Временный президент Сирии заявил о намерении перезапустить отношения с Россией

    Глава Сирии аш-Шараа: Дамаск планирует перезапустить отношения с Москвой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил о намерении перезапустить весь спектр отношений между странами.

    Аш-Шараа подчеркнул, что важнейшей задачей на текущий момент является обеспечение стабильности как в самой Сирии, так и в регионе в целом, передает РИА «Новости».

    «Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией. Самое важное сейчас, конечно же, стабильность. Стабильность и в стране, и в регионе в целом», – сказал он на встрече.

    Аш-Шараа также выразил благодарность российскому лидеру за прием.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии.

    15 октября 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
    Путин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Кремле, где они обменялись рукопожатием в торжественной обстановке Зеленой гостиной.

    Обычно рабочие визиты зарубежных руководителей проходят в менее парадных залах Сенатского дворца, однако для аш-Шараа было сделано исключение, передает ТАСС. Российская сторона подчеркнула многолетнюю дружбу между народами России и Сирии.

    В переговорах приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак, начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и помощник президента Юрий Ушаков. После встречи в узком составе лидеры продолжат переговоры за рабочим завтраком.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и аш-Шараа обсудят российские военные базы в Сирии.

    15 октября 2025, 20:51 • Новости дня
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других государств, особенно против Китая.

    «Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти», – подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».

    Так Лавров ответил на вопрос о возможности сближения России и США в рамках консультаций по стратегической стабильности с участием Китая – переговоров, на которых настаивают США. Лавров отметил, что Россия и Китай имеют прочную договорно-правовую базу, четко регулирующую отношения между странами.

    Министр добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на взаимную поддержку, развитие экономики, обороноспособности и укрепление позиций на мировой арене.

    На форуме «Валдай» в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других стран.

    15 октября 2025, 20:27 • Новости дня
    Китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России

    Стоимость автомобилей Geely, Belgee, Tank и KGM в России выросла

    Китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России
    @ Long Wei/VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    К середине октября сразу несколько китайских автопроизводителей повысили в России цены на свои модели. Изменения затронули большинство популярных брендов – от KGM и Omoda до Tank и Geely. В ряде случаев компании просто отменили действующие скидки, что фактически привело к подорожанию автомобилей на 100–200 тыс. рублей.

    Как сообщает Autonews, к середине октября многие автопроизводители повысили цены на свои автомобили в России, причем об изменениях не было объявлено заранее.

    Компания KGM увеличила стоимость всего модельного ряда на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Кроссоверы Omoda C5 подорожали на 100 тыс. руб. в некоторых комплектациях. Belgee скорректировала размер скидок на модель X50, за исключением базовой версии.

    Tank убрала скидку в 100 тыс. руб. на внедорожник 500 в топовой комплектации Blacktrail, установив новую цену – 8 449 000 руб. Jetour сократила скидку на X70 Plus, что привело к росту цены на 100 тыс. руб. в комплектациях Comfort и Luxury.

    Geely увеличила цену на седан Emgrand, а на кроссовер Okavango, наоборот, появилась скидка в 150 тыс. руб. JAC уменьшила скидку на пикап T8, что увеличило его стоимость до 2 959 000 руб.

    Seres повысила цену на кроссовер M5 Premium на 200 тыс. руб., но снизила стоимость M7 Max и Pro на 300 тыс. и 600 тыс. руб. соответственно. Livan поднял цены на S6 Pro и X6 Pro на 10 тыс. руб., сохранив крупные скидки. Soueast отменил дисконт на S07, из-за чего цена выросла на 50 тыс. – 100 тыс. руб. BAIC повысил стоимость внедорожника BJ60 в комплектации Exclusive 2025 года на 200 тыс. руб.

    Тренд на повышение цен и сокращение скидок отмечается на фоне роста спроса на новые автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владивостокская таможня оформила свыше 17,5 тыс. импортных автомобилей для личного пользования с 1 октября, что стало ростом на 24%.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора, который изначально планировали с 1 ноября.

    В России ожидают снижение продаж новых легковых автомобилей по итогам 2025 года на четверть по сравнению с прошлым годом, до 1,3-1,4 млн единиц.

    15 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии

    Путин: Проведение парламентских выборов в Сирии является большим успехом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Кремле назвал большой победой прошедшие в Сирии выборы и заявил о готовности проводить регулярные консультации с сирийской стороной.

    Путин поздравил аш-Шараа с недавними парламентскими выборами, которые состоялись 5 октября, передает РИА «Новости».

    По мнению российского лидера, это «большой успех», который способствует сплочению сирийского общества, несмотря на непростые времена в стране.

    Российский лидер отметил, что выборы укрепят связи и взаимодействие между всеми политическими силами в Сирии. Также он заявил, что Россия готова выполнять достигнутые договоренности и проводить регулярные контакты и консультации по линии министерств иностранных дел.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    15 октября 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин и аш-Шараа начали переговоры в расширенном составе
    Путин и аш-Шараа начали переговоры в расширенном составе
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и сирийским главой Ахмедом аш-Шараа перешли в расширенный формат.

    До этого лидеры провели переговоров в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, которые продлились около полутора часов. Переговоры начались в 14.15 по московскому времени. Нынешняя встреча проходит в формате рабочего завтрака, передает ТАСС.

    Ранее Путин на встрече с аш-Шараа заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    Российский лидер назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии, а также рассказал о 4 тыс. сирийских студентах, обучающихся в вузах России.

    Сирийский глава признал важную роль России в достижениях страны.

    15 октября 2025, 14:15 • Новости дня
    Временный президент Сирии прибыл в Кремль

    Временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Кремль для встречи с Путиным

    Временный президент Сирии прибыл в Кремль
    @ MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кортеж президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа прибыл к парадному входу в Большой Кремлевский дворец.

    Главу сирийского государства и его делегацию встретил комендант Кремля Сергей Удовенко, после чего гости проследовали по парадной лестнице в залы дворца согласно протоколу, передает ТАСС.

    Визит аш-Шараа в Россию является его первым рабочим визитом в страну, а также первым визитом сирийского руководителя после смены власти в Дамаске в конце прошлого года. Ожидается, что президенты обсудят вопросы развития торговых и гуманитарных связей между Москвой и Дамаском, а также актуальные проблемы Ближнего Востока.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву.

    Пресс-секретарь российского лидера сообщал, что Путин и аш-Шараа обсудят российские военные базы в Сирии.

    15 октября 2025, 21:46 • Новости дня
    Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов

    Правительство обнулило импортные пошлины на топливо до лета 2026 года

    Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    К инициативам по стабилизации российского топливного рынка добавилось обнуление пошлин и перенос ремонтов на НПЗ, а также меры для поддержки импорта бензина.

    Правительство России обнулило импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года, передает ТАСС. Мера принята для стабилизации внутреннего рынка топлива и создания условий для импорта автомобильного бензина.

    Также обеспечены демпферные выплаты в отношении импортируемого топлива и налажены контакты с партнерами для поставок бензина на российский рынок.

    Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что дополнительно используются ранее накопленные запасы топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Кроме того, плановые ремонты на НПЗ решено перенести на более поздние сроки, чтобы увеличить предложение бензина внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о возможности начала импорта топлива, включая бензин и дизельное топливо. Национальный автомобильный союз предложил закрепить максимальную цену на бензин с учетом инфляции из-за роста стоимости и ограничений на заправках.

    Автоэксперт Валерий Солдунов отметил, что введение потолка цен на бензин повлечет негативные последствия для нефтеперерабатывающей отрасли.

    15 октября 2025, 04:48 • Новости дня
    ВЦИОМ узнал, какую разницу в возрасте партнеров в России считают нормой

    Tекст: Ирма Каплан

    Подавляющее большинство жителей страны считает допустимой разницу в возрасте между партнерами не более десяти лет, как показал новый опрос ВЦИОМ.

    Аналитический центр ВЦИОМ выяснил, что 67% граждан России считают нормальной разницу в возрасте между партнерами для брака или отношений до пяти-десяти лет, сообщили респонденты в ходе телефонного опроса, в котором приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

    Треть опрошенных назвали максимально допустимой разницу до пяти лет, еще 33% – до десяти лет. При этом 20% респондентов считают, что возраст не имеет значения, передает РБК.

    Разрыв в 15 лет одобрили 7%, а более значительную разницу – всего 3%.

    Специалисты ВЦИОМ отметили, что разница между партнерами в 15–20 лет воспринимается большинством россиян скорее как проблема. Меньше всего одобряющих такой разрыв наблюдалось среди старшего поколения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, повторяющиеся штампы в изображении российских семей, такие как алкоголик-отец или жертвенная мать, раздражают 27% россиян, следует из исследования ВЦИОМ.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала деятелей СМИ, культуры и кино создавать образ большой счастливой семьи.

    15 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Белоусов отметил военную активность НАТО на восточном фланге блока
    Белоусов отметил военную активность НАТО на восточном фланге блока
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны – один из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии в среду.

    «Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», – приводит Telegram-канале Минобороны России слова министра Белоусова.

    Он добавил, что численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге НАТО учениях достигала почти 60 тыс. военнослужащих.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО назвал военные возможности Москвы переоцененными и заявил, что альянс не боится возможных провокаций. Он также похвастался готовностью большей части стран-членов НАТО спонсировать Киев и закупать за деньги европейцев оружие у США.


    15 октября 2025, 05:16 • Новости дня
    Постпред Украины при ООН восхитился «игрой России на шахматной доске ООН»

    Tекст: Ирма Каплан

    Постпред Украины при ООН Андрей Мельник в интервью телеканалу «Общественное» поделился планами первого этапа работы в организации, обратив внимание на Россию, которой отвел привычную роль противника, которым, впрочем, нельзя не восхищаться.

    «В течение следующих месяцев мы планируем провести кампанию и попытаться расширить круг государств, готовых нас поддержать и проголосовать за соответствующую резолюцию на Генассамблее. Интересно, что о реформе ООН говорил также и министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркивая, что страны Глобального Юга недостаточно представлены в Совете Безопасности ООН», – сказал Мельник «Общественному».

    Когда его спросили, как он думает, какова цель Москвы, когда она заявляет подобное, он перешел на восторженный тон, отметив, что «Россия очень грамотно играет на этой шахматной доске».

    «Они блестяще владеют настроениями, которые здесь царят, в отличие от европейского континента, где Россия изолирована. Она очень грамотно этот козырь использует», – цитирует Мельника «РИА Новости».

    Мельник признал, что Россия грамотно использует дипломатические нюансы и ее  влияние в ООН нельзя недооценивать.

    «У них огромное дипломатическое присутствие, сотни опытных дипломатов. Нужно признать, что россияне здесь на коне», – сказал украинский постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мельник предложил Мерцу пять шагов для перемирия на Украине к 2029 году. При этом в мае Мельник жаловался на сближение Бразилии с Россией.

    15 октября 2025, 12:34 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в ЕС

    Фон дер Ляйен потребовала от Сербии санкций против России для вступления в ЕС

    Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в ЕС
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет быть принята в Европейский союз.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет быть принята в ЕС, передает ТАСС.

    Она отметила, что Сербии пора предпринять конкретные шаги для интеграции в сообщество.

    «Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по санкциям против России», – отметила глава ЕК.

    По ее словам, уровень согласования внешней политики Сербии с ЕС достиг 61%, но этого недостаточно – Брюссель ожидает полного соответствия.

    В рамках институционального процесса расширения ЕС страны-кандидаты должны полностью согласовать свою внешнюю политику с Брюсселем, включая обязательное присоединение ко всем внешнеполитическим решениям Евросоюза. Это ключевое предварительное условие для начала переговоров о вступлении, однако даже его выполнение не гарантирует членство.

    На встрече с фон дер Ляйен президент Сербии Александр Вучич попросил Еврокомиссию освободить Сербию от новых пошлин на ввоз стали в ЕС. Вучич отметил, что понимает невозможность полного освобождения, но выразил надежду на поиск компромисса, чтобы облегчить статус стран-кандидатов и упростить их положение.

    С 7 октября Еврокомиссия ввела ограничения на импорт стали в ЕС, сократив квоты и повысив пошлины с 25% до 50%. Эти меры объясняют необходимостью защиты европейского рынка от демпинговых поставок после аналогичных ограничений в США, что привело к избыточному предложению стали на мировом рынке, оказавшему давление на европейских производителей.

    В Сербии сталелитейная компания Hesteel Serbia, принадлежащая китайской Hesteel Group, по итогам 2024 года стала третьим по величине экспортером страны, отправив за рубеж продукции на 520 млн евро.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет руководствоваться интересами своей страны, несмотря на давление Евросоюза по поводу России и Украины.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине в начале сентября отметил, что стратегическое партнерство двух стран является взаимовыгодным.

    Вучич заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России.

    15 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    В МВД рассказали, как узнать число зарегистрированных на гражданина SIM-карт

    Tекст: Ирма Каплан

    Для проверки количества зарегистрированных на человека SIM-карт россияне могут использовать портал «Госуслуги» или обратиться к оператору сотовой связи, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

    «Самый простой и надежный способ – через портал «Госуслуги»: авторизуйтесь в своем профиле, перейдите в раздел «SIM-карты», ознакомьтесь со списком всех номеров, оформленных на ваш паспорт. Если в списке есть незнакомые номера – откажитесь от них. Это можно сделать прямо на «Госуслугах» или в салоне связи», – сказано в посте Telegram-канала «Вестник киберполиции России».

    Отсутствие основного номера в списке может указывать на регистрацию на старый паспорт, требующую обращения в офис оператора.

    МВД также рекомендовало проверять все оформленные на документы SIM-карты, включая те, что оформлены для детей или родителей. Такая проверка поможет избежать блокировки и предотвратит оформление номеров мошенниками.

    Напомним, с первого ноября 2025 года гражданин сможет оформить не более 20 SIM-карт у всех операторов в совокупности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД рассказали о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники могут оформить дубликат SIM-карты с поддельными документами и получить доступ к сервисам жертвы.


    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    Перейти в раздел

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Трамп вроде бы тоже к этому готов и формально даже принял приглашение погостить в Минске. Возможный договор между двумя президентами не может не вызывать некоторой обеспокоенности. Подробности

    Перейти в раздел

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    • Гороскоп на 2026 год: что готовят звезды каждому знаку зодиака

      Астрологи подготовили прогноз на 2026 год для всех знаков зодиака. По их оценке, наступающий год даст многим возможность начать все с чистого листа после непростого периода – однако без испытаний и сюрпризов не обойдется ни для кого.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
