Депутат Бессараб объяснила недолгие майские праздники в 2026 году

Tекст: Ирма Каплан

По словам депутата, в Трудовом кодексе установлено 14 праздничных дней, которые переносятся, если совпадают с выходными, но общее число рабочих дней в 2026 году останется прежним – 247.

Бессараб подчеркнула, что четырехдневных выходных в мае 2026 года не будет, но по три дня россияне будут отдыхать также на 23 Февраля и 8 Марта.

«Вместе с тем абсолютное большинство россиян разделяют точку зрения правительства о том, что новогодние выходные нужно делать длительными, поскольку зачастую это единственный праздник, когда вся семья имеет возможность отдыхать, навещать родственников, путешествовать и наслаждаться длинными выходными», – поделилась Бессараб с ТАСС.

Майские праздники 2026 года станут самыми короткими за последние восемь лет.

Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, выходные в связи с новогодними праздниками с 2025-го на 2026 год будут самыми длительными за последние годы и продлятся 12 дней, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.