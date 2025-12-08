Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с Советом Парламентской ассамблеи ОДКБ
Президент Владимир Путин намерен встретиться с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Путин в Кремле примет находящихся в Москве членов Парламентской ассамблеи ОДКБ, а также глав парламентов и палат парламентов, цитирует Пескова ТАСС.
В ноябре Путин провел официальные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.