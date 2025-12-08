Telegraph: Фараджа обвинили в фальсификации расходов на предвыборную кампанию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа обвинили в фальсификации расходов на предвыборную кампанию, благодаря которой он стал депутатом парламента от города Клактон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Согласно публикации, бывший член команды кампании Фараджа Ричард Эверетт подал в полицию заявление о нарушениях в отчетности по избирательным расходам.

По британскому закону, партии имеют лимит расходов на кампанию, который для Клактона в 2024 году составлял 20 660 фунтов стерлингов, то есть около 27 тыс. долларов. Эверетт утверждает, что Фарадж потратил больше заявленной суммы – фактические траты составили 20 990 фунтов стерлингов, а превысить лимит могли примерно на 9 тыс. фунтов. В обвинении указано, что из реестра были исключены расходы на листовки, баннеры, коммунальные услуги, ремонт офиса партии и аренду бронированного автомобиля, использованного во время предвыборной поездки. Эверетт отмечает, что сам Фарадж мог не знать о превышении лимита, однако подписал окончательный список расходов для избирательной комиссии.

В Reform UK обвинения отвергли и заявили, что Эверетт – «недовольный бывший советник», которого летом исключили за неподобающее поведение в офисе в Клактоне. Теперь дело находится на рассмотрении в специальном отделе столичной полиции.

Если заявление Эверетта подтвердится, Фараджу и его избирательному агенту может грозить ответственность за нарушение британского избирательного законодательства. Обычно по таким нарушениям действует годичный срок давности, но он может быть продлен по решению правоохранительных органов.

