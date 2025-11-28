Tекст: Денис Тельманов

Британский МИД рассматривает вариант продажи части своих зарубежных объектов недвижимости для оптимизации бюджета, сообщает Politico со ссылкой на финансовые документы правительства. Всего во владении ведомства находится 6,5 тыс. зданий, совокупная стоимость которых оценивается в 2,5 млрд фунтов стерлингов.

По данным издания, глобальное дипломатическое присутствие Британии может значительно сократиться из-за планируемого выбора объектов для реализации. В числе возможных к продаже значатся как посольства, так и жилые помещения, что связано с программой реформирования деятельности МИД, кадрового состава и географического присутствия.

Особое внимание власти уделяют экономии в таких городах, как Нью-Йорк, где у ведомства имеются люксовые объекты, например, апартаменты стоимостью 12 млн фунтов. Эти апартаменты предназначались для размещения дипломатов и содействовали заключению торговых соглашений Британии с США после Brexit. В роскошной семикомнатной квартире расположен целый этаж здания, библиотека и семь ванных комнат.

В финансовых документах отмечено, что сотни ведомственных зданий находятся в неудовлетворительном состоянии. Национальное контрольно-ревизионное управление и парламентский комитет по контролю за расходами уже выражали обеспокоенность изношенностью зарубежной дипломатической недвижимости. По оценкам, ремонт порядка 933 объектов может потребовать вложений до 450 млн фунтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство избирателей Лейбористской партии в Британии готовы сократить оборонный бюджет ради сохранения социальных программ.

Золото продолжает дорожать и одновременно уходит из Британии, что свидетельствует о потере доверия к Банку Англии.

Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж планирует лишить граждан Евросоюза льгот с целью сдерживания роста налогов в Соединенном Королевстве.

