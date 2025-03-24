Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Financial Times, новое исследование показало, что большинство избирателей Лейбористской партии считают защиту социальных программ важнее увеличения оборонного бюджета Британии. Это создает политическое напряжение для лидера партии Кира Стармера, который стремится увеличить расходы на оборону.

Опрос, проведенный компаниями Stonehaven и Public First, также продемонстрировал, что избиратели всех партий считают возможным увеличить государственные расходы без увеличения налогов. Хотя респонденты признают, что возможности правительства по увеличению заимствований ограничены, они не согласны с необходимостью жертвовать для увеличения оборонного бюджета.

Стремясь найти средства для увеличения оборонного бюджета до 2,5% ВВП, Стармер уже предложил сократить расходы на помощь за границей и увеличить налоги для бизнеса. Однако, как показал опрос, избиратели также готовы сократить инвестиции в возобновляемую энергетику и общественный транспорт, что противоречит планам лейбористов по восстановлению экономики.

Политолог Роберт Форд отмечает, что общественное мнение создает сложную задачу для правительства, которое вынуждено идти на жесткие меры экономии, в отличие от оппозиции, которая может использовать эту ситуацию в свою пользу.

Согласно исследованию, более трети британских избирателей предпочли бы ЕС в качестве поставщика вооружений, а не США, что свидетельствует о возможном изменении взглядов на трансатлантический альянс. Избиратели также высказались за создание «общеевропейских вооруженных сил», несмотря на традиционные предостережения против «евроармии».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о планах увеличить долю ВВП на оборонные нужды до 2,5% к 2027 году, что приведет к росту расходов королевства на 13,4 млрд фунтов ежегодно. Британия также не исключила размещения военных баз на Украине. Страна планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.