На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.9 комментариев
Зоолог объяснил участившиеся выходы белых медведей к людям
Потепление стало причиной выходов белых медведей к людям
Потепление климата и таяние льдов заставляют белых медведей чаще оставаться на берегу и выходить к людям, сообщил зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.
«Потепление. В летнее время все больше и больше белых медведей не уходят на север с дрейфующим льдом, а остаются на берегу Северного Ледовитого океана, где летом много людей; и они вступают с этими людьми во взаимодействие», – заявил Кречмар ТАСС, отметив увеличение населенности Арктики.
По словам ученого, популяция белых медведей за последние 30 лет не изменилась и составляет около 10 тыс. особей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов заявил об участившихся выходах животных к людям из-за изменения поведения медведиц.
В среду дорожный рабочий подвергся нападению белого медведя на полуострове Таймыр в Красноярском крае. В прошлом месяце «медвежий патруль» прогнал белого медведя от поселка Диксон на Таймыре.