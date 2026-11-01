Зоолог объяснил участившиеся выходы белых медведей к людям

Потепление стало причиной выходов белых медведей к людям

Tекст: Катерина Туманова

«Потепление. В летнее время все больше и больше белых медведей не уходят на север с дрейфующим льдом, а остаются на берегу Северного Ледовитого океана, где летом много людей; и они вступают с этими людьми во взаимодействие», – заявил Кречмар ТАСС, отметив увеличение населенности Арктики.

По словам ученого, популяция белых медведей за последние 30 лет не изменилась и составляет около 10 тыс. особей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов заявил об участившихся выходах животных к людям из-за изменения поведения медведиц.

В среду дорожный рабочий подвергся нападению белого медведя на полуострове Таймыр в Красноярском крае. В прошлом месяце «медвежий патруль» прогнал белого медведя от поселка Диксон на Таймыре.