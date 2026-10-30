Ученые назвали время начала магнитной бури на Земле

ИКИ РАН: Магнитная буря на Земле начнется в ночь на 31 октября

Tекст: Мария Иванова

Геомагнитные возмущения могут начаться на несколько часов раньше или позже, сообщает лаборатория в своем Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ».

Время начала магнитной бури будет зависеть от того, когда Земля войдет в поток плазмы из корональной солнечной дыры. Отмечается, что эта дыра довольно большая и контрастная, одна из самых крупных за последнее время.

Выброс протуберанца, зафиксированный накануне, не заденет Землю, так как он направлен в сторону Марса. Взаимодействие этого выброса с Землей исключено. Вспышечная активность на Солнце остается на нулевом уровне, последняя вспышка была зарегистрирована в среду утром.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о снижении уровня вспышечной активности на Солнце до нулевого показателя. Д

нем ранее ученые зафиксировали на Солнце выброс крупного плазменного образования размером около 500 тыс. км.

В понедельник специалисты предупредили о новой волне геомагнитных возмущений на Земле из-за воздействия корональной дыры.