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Археологи обнаружили в Мексике пещеру с древними ритуальными артефактами
В Мексике обнаружили древнюю пещеру с ритуальной керамикой
Глубоко под землей на юге Мексики найдено нетронутое святилище доколумбовой эпохи, в котором уцелели 179 уникальных ритуальных артефактов.
Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили пещеру с 13 ритуальными хранилищами доколумбовой эпохи, передает ТАСС.
Находка сделана на территории штата Чьяпас. Внутри пещеры, получившей название Мундо-Соке, находились 179 артефактов.
Пещеру длиной 100 метров обнаружил местный гид. Доступ к ней крайне затруднен, для спуска требуется преодолеть более 10 метров по веревке. Эксперты полагают, что именно это обстоятельство помогло уберечь древнее святилище от разграбления на протяжении веков.
Внутри археологи нашли ритуальные урны и чаши, украшенные изображениями ягуаров, сов и змей. «В мировоззрении народа соке эти три животных связаны с ночным миром и пещерами: ягуар символизирует тьму и является хранителем подземного мира, сова ассоциируется с ночью и мудростью, а змея – с силой и циклом жизни и смерти», – объяснил научный сотрудник института Хосуэ Лосада Толедо. По его словам, пещера, вероятно, использовалась для церемоний вызова дождя.
Ученые продолжают изучать найденные предметы. Планируется провести детальные исследования внутренней поверхности керамики, которая хорошо сохранилась и может содержать следы ритуальных веществ. Предварительные оценки показывают, что артефакты могли быть созданы в период с 600 по 900 годы н. э.
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