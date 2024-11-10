В Мексике археологи обнаружили храм с вратами в загробный мир

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Daily Mail, археологи раскопали подземные туннели в древнем мексиканском городе Митла, который когда-то был центром культа сапотекского бога смерти Питао Безелао. Отмечается, что исследования 2023 года показали, что под церковью Сан-Пабло, построенной на руинах одного из важных храмов сапотеков, находятся туннели, глубина которых достигает 30 метров. Основатель проекта ARX Марко Вигато сообщил, что они могут быть входом в так называемый Лиобаа, подземный мир сапотеков, передает РБК.

Вигато отметил, что сапотеки верили в существование подземного лабиринта под Митлой, считая его входом в загробный мир. «Сапотеки верили, что пещеры и подземный лабиринт под Митлой являются входом в подземный мир, или Лиобаа. По этой причине Митла была центром культа Питао Безелао, сапотекского бога смерти и подземного мира, и на протяжении столетий была кладбищем сапотекских королей и верховных жрецов», – рассказал он.

В XVI веке испанцы вторглись в Митлу, разрушив город. Однако в своей работе XVII века «Geografica Descripcion» испанский священник Франсиско де Бургоа упомянул, что под Митлой находятся огромные пещеры, которые называл «задней дверью ада». Эти пещеры были священным местом для сапотеков, поскольку считались главными воротами в мир мертвых.

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