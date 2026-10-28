Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Глава Афросоюза заявил о желании развивать переработку ресурсов вместе с Россией
Африканские страны рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией в области переработки природных ресурсов и создания производств, заявил действующий председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе.
Ндайишимийе на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве сообщил, что государства континента заинтересованы в передаче технологий и создании промышленных предприятий на своей территории, передает ТАСС.
«Мы не хотим выступать исключительно источником ресурсов. Мы хотим быть активным действующим игроком, хотим участвовать в процессе трансформации и инноваций», – подчеркнул глава Афросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о необходимости предоставления африканским странам решений для самостоятельного управления ресурсами.
Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.
Во вторник президент Бурунди Эварист Ндайишимийе прилетел в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.