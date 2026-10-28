Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Голикова призвала сделать ядерную медицину доступной для граждан
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости сделать высокотехнологичную ядерную медицину доступной для всех россиян.
Вице-премьер провела первое заседание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины, передает РИА «Новости».
«Наша ключевая задача – сделать высокотехнологичную ядерную медицину доступной для граждан, укрепить технологический суверенитет страны в этой сфере и обеспечить устойчивое развитие отрасли на годы вперед», – сказала Голикова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в столичном «Сколково» запустили современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы с мощным амбулаторным центром.
В мае президент Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу для координации развития ядерных технологий в медицине.
В прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о запуске совместного с Россией проекта по строительству многофункционального Центра ядерной медицины.