Голикова призвала сделать ядерную медицину доступной для граждан

Tекст: Денис Тельманов

Вице-премьер провела первое заседание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины, передает РИА «Новости».

«Наша ключевая задача – сделать высокотехнологичную ядерную медицину доступной для граждан, укрепить технологический суверенитет страны в этой сфере и обеспечить устойчивое развитие отрасли на годы вперед», – сказала Голикова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в столичном «Сколково» запустили современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы с мощным амбулаторным центром.

В мае президент Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу для координации развития ядерных технологий в медицине.

В прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о запуске совместного с Россией проекта по строительству многофункционального Центра ядерной медицины.