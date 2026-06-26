В Сколково открыли два корпуса онкобольницы №62

Tекст: Валерия Городецкая

Новый комплекс открыли вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается в канале правительства России в Max.

Голикова напомнила, что с 2019 года реализуется федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями, в рамках которого за семь лет в стране создали 18 новых онкоцентров.

По словам Голиковой, благодаря профосмотрам и диспансеризации число пациентов, у которых рак выявляют на ранней стадии, за семь лет в Москве выросло в семь раз. Она отметила, что смертность от онкологических заболеваний в столице поступательно снижается: в прошлом году по сравнению с 2024 годом она уменьшилась на 2,6%, а в первом квартале текущего года – еще на 3,6%. За семилетний период, подчеркнула вице-премьер, годовая смертность от онкологии сократилась более чем на 36%.

Собянин в своем канале в Max назвал открытие комплекса большим событием для городского здравоохранения и сообщил, что с запуском МГОБ №62 завершилось формирование нового каркаса московской онкослужбы. В него вошли пять мощных клиник: больница №62, ММКЦ «Коммунарка», Боткинская больница, Центр имени Логинова и больница имени Юдина. Мэр отметил, что главный результат этой работы – рост качества диагностики и лечения рака, сохранение жизни и здоровья москвичей.

Новый комплекс включает два корпуса общей площадью более 65 тыс. кв. м. Первый корпус – стационарный – рассчитан на 500 коек и включает центр амбулаторной онкологической помощи более чем на 1,2 тыс. посещений в смену, центры опухолей костей и мягких тканей и центр лекарственной терапии. Второй корпус – трехэтажный операционно-реанимационный блок с 18 операционными, отделением реанимации и интенсивной терапии, стационаром кратковременного пребывания и лабораторией.

В структуре нового комплекса работают отделения абдоминальной и торакальной онкологии, онкоколопроктологии, онкоурологии, онкогинекологии, лечения опухолей молочной железы, головы и шеи, сообщается в канале Минздрава в Max. Здесь же размещены городской научно-практический центр опухолей костей и мягких тканей, радиотерапевтическое отделение, центр лекарственного лечения, центр амбулаторной онкологической помощи и городской референс-центр патоморфологических, иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований. Учреждение оснастили современными МРТ и КТ, рентген-аппаратами, маммографами, ангиографической системой в операционной и оборудованием для функциональной диагностики.

Мурашко сообщил, что в России продолжается масштабное обновление всей онкологической службы: более 1 тыс. единиц тяжелого оборудования было поставлено в предыдущие периоды, сейчас идет переоснащение подразделений ядерной медицины. В прошлом году все федеральные центры оснастили ПЭТ-сканерами, продолжается строительство циклотронов, а в стадии строительства и реконструкции находятся еще семь онкологических центров, запуск дополнительных площадей ожидается в этом году. Министр добавил, что, несмотря на рост числа онкозаболеваний, связанный в том числе с увеличением продолжительности жизни, растут показатели годичной и пятилетней выживаемости пациентов.

Собянин сообщил, что в Москве сформирована сеть из пяти клиник, которая стала каркасом онкологической службы, и подчеркнул важность своевременной диагностики и качественного лечения. По его данным, на диспансерном учете в городе сейчас находится около 500 тыс. онкобольных, и основной причиной роста этого показателя стало увеличение продолжительности жизни граждан.