  • Новость часаФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Макрон лишил США «нейтралитета» по Украине
    Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
    Зеленский ввел санкции против мэра Донецка Кулемзина
    Солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова отсудила деньги у шоу «Голос»
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова
    Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
    Россия вернула из украинского плена 160 военных
    ФСБ: Задержанный в Дагестане готовил теракты по всему миру
    Cамолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    9 комментариев
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    20 комментариев
    26 июня 2026, 17:15 • Новости дня

    В Сколково открыли два корпуса онкобольницы №62

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столичном «Сколково» запустили современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62 с двумя корпусами и мощным амбулаторным центром на более чем 1,2 тыс. посещений.

    Новый комплекс открыли вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается в канале правительства России в Max.

    Голикова напомнила, что с 2019 года реализуется федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями, в рамках которого за семь лет в стране создали 18 новых онкоцентров.

    По словам Голиковой, благодаря профосмотрам и диспансеризации число пациентов, у которых рак выявляют на ранней стадии, за семь лет в Москве выросло в семь раз. Она отметила, что смертность от онкологических заболеваний в столице поступательно снижается: в прошлом году по сравнению с 2024 годом она уменьшилась на 2,6%, а в первом квартале текущего года – еще на 3,6%. За семилетний период, подчеркнула вице-премьер, годовая смертность от онкологии сократилась более чем на 36%.

    Собянин в своем канале в Max назвал открытие комплекса большим событием для городского здравоохранения и сообщил, что с запуском МГОБ №62 завершилось формирование нового каркаса московской онкослужбы. В него вошли пять мощных клиник: больница №62, ММКЦ «Коммунарка», Боткинская больница, Центр имени Логинова и больница имени Юдина. Мэр отметил, что главный результат этой работы – рост качества диагностики и лечения рака, сохранение жизни и здоровья москвичей.

    Новый комплекс включает два корпуса общей площадью более 65 тыс. кв. м. Первый корпус – стационарный – рассчитан на 500 коек и включает центр амбулаторной онкологической помощи более чем на 1,2 тыс. посещений в смену, центры опухолей костей и мягких тканей и центр лекарственной терапии. Второй корпус – трехэтажный операционно-реанимационный блок с 18 операционными, отделением реанимации и интенсивной терапии, стационаром кратковременного пребывания и лабораторией.

    В структуре нового комплекса работают отделения абдоминальной и торакальной онкологии, онкоколопроктологии, онкоурологии, онкогинекологии, лечения опухолей молочной железы, головы и шеи, сообщается в канале Минздрава в Max. Здесь же размещены городской научно-практический центр опухолей костей и мягких тканей, радиотерапевтическое отделение, центр лекарственного лечения, центр амбулаторной онкологической помощи и городской референс-центр патоморфологических, иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований. Учреждение оснастили современными МРТ и КТ, рентген-аппаратами, маммографами, ангиографической системой в операционной и оборудованием для функциональной диагностики.

    Мурашко сообщил, что в России продолжается масштабное обновление всей онкологической службы: более 1 тыс. единиц тяжелого оборудования было поставлено в предыдущие периоды, сейчас идет переоснащение подразделений ядерной медицины. В прошлом году все федеральные центры оснастили ПЭТ-сканерами, продолжается строительство циклотронов, а в стадии строительства и реконструкции находятся еще семь онкологических центров, запуск дополнительных площадей ожидается в этом году. Министр добавил, что, несмотря на рост числа онкозаболеваний, связанный в том числе с увеличением продолжительности жизни, растут показатели годичной и пятилетней выживаемости пациентов.

    Собянин сообщил, что в Москве сформирована сеть из пяти клиник, которая стала каркасом онкологической службы, и подчеркнул важность своевременной диагностики и качественного лечения. По его данным, на диспансерном учете в городе сейчас находится около 500 тыс. онкобольных, и основной причиной роста этого показателя стало увеличение продолжительности жизни граждан.

    26 июня 2026, 04:18 • Новости дня
    Главный онколог Минздрава назвал самый распространенный вид рака

    Академик Каприн назвал рак кожи самым распространенным

    Tекст: Катерина Туманова

    Злокачественные новообразования кожи занимают первое место по частоте выявления среди всех видов онкологии, сообщил главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн.

    «Наиболее распространенным онкологическим заболеванием в мире среди всего населения остается рак кожи», – заявил академик РИА «Новости».

    Каприн отметил гендерные особенности заболевания: у женщин чаще всего диагностируют рак молочной железы, тогда как мужчины преимущественно сталкиваются с онкологией предстательной железы.

    При этом колоректальный рак одинаково часто поражает представителей обоих полов и остается одной из главных причин смертности, резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс OneCell госкорпорации «Ростех» помог врачам поставить более двух миллионов диагнозов. Специалисты Центра имени Гамалеи разработали мРНК-вакцину для терапии нескольких видов рака. В «Ростехе»  создали микрочип для выявления рака.


    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    На Совете атаманов в Москве рассказали о новых подразделениях БПЛА из казаков

    Совет атаманов в Москве заявил о создании подразделений БПЛА из казаков

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве прошел Совет атаманов Всероссийского казачьего общества, на котором обсудили участие в спецоперации и формирование новых подразделений беспилотных систем.

    В заседании приняли участие представители 13 казачьих войск России. Открыл мероприятие всероссийский атаман Виталий Кузнецов, отметивший важность участия казаков в мобилизационном резерве страны.

    «Мы успешно решаем большую часть стоящих перед казачеством задач, в том числе по обеспечению безопасности государства и защите ее интересов», – сказал он.

    Кузнецов подчеркнул, что участие в специальной военной операции стало ключевым направлением деятельности российского казачества.

    На совете было объявлено о создании оперативного штаба по включению казаков в подразделения беспилотных систем, который начнет работу 29 июня 2026 года.

    Оперативные штабы сформируют во всех 13 войсках для упрощения поступления казаков в подразделения для обучения и подготовки.

    Также участники определили дату Большого круга Всероссийского казачьего общества. Он состоится 1 декабря 2026 года в храме Христа Спасителя. До этого времени планируется принять в состав общества Запорожское, Донецкое и Херсонское окружные казачьи общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологде в апреле прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков. Казаков бригады «Терек» наградили за мужество на передовой. Потомок Николая I казак Дорошин стал командиром операторов дронов в зоне СВО.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Комментарии (2)
    26 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали 13 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Летевшие к Москве 13 дронов ВСУ ликвидированы силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Через несколько минут Собянин добавил, что ликвидированы еще три БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.


    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 05:35 • Новости дня
    В ночь на пятницу на подлете к Москве уничтожено 36 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    С раннего утра столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал о сбитых на подлете к городу дронах ВСУ, по состоянию на 5 утра уничтожено 36 БПЛА.

    «Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.02 в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил, что ан подлете к Москве сбиты 17 беспилотников. До этого мэр сообщал о ликвидации 13 дронов ВСУ на подлете к Москве.

    Всего с 2.50 до 3.30 около столицы было уничтожено 30 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 00:54 • Новости дня
    В Москве арестовали участников схемы по выводу миллиардов через Qiwi

    В Москве арестованы участников схемы по выводу миллиардов через Qiwi

    Tекст: Катерина Туманова

    Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО трех человек, обвиняемых в незаконном выводе за границу более 30 млрд рублей через популярную платежную систему Qiwi.

    В Москве задержаны и арестованы предполагаемые участники крупной финансовой махинации. По данным издания «Коммерсант», фигурантами дела стали руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также Александр Михальчук, связанный с терминальным бизнесом и дилерскими сервисами сотовых операторов.

    По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год через подконтрольные обвиняемым офисы были созданы десятки тысяч электронных кошельков. Для их регистрации использовались похищенные персональные данные подставных лиц.

    Эти счета применялись для нелегального перевода средств за рубеж и обслуживания теневого онлайн-бизнеса, в том числе казино, букмекерских контор и торговли наркотиками.

    Уголовное дело возбуждено в феврале 2026 года. Оперативные мероприятия проводили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В ходе обысков в Москве силовики изъяли документы и электронные носители, подтверждающие причастность задержанных к незаконным валютным операциям в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с помощью терминалов Qiwi в 2018 году одному из бывших сотрудников компании удалось стать долларовым миллиардером. В начале 2024 года отправление средств за границу через Qiwi стало невозможным, а Qiwi-банк подал в суд иск против владельцев.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 07:20 • Новости дня
    Собянин сообщил о 47 сбитых у Москвы ранним утром дронах ВСУ

    Собянин: Ранним утром на подлете к Москве уничтожено 47 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ликвидировали с 2 часов утра 47 дронов ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 6.12.

    Через час Собянин сообщил еще о двух сбитых беспилотниках.

    Всего с двух часов ночи на подлете к городу было ликвидировано 47 дронов ВСУ.

    Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на подлете к Москве были уничтожены 36 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 01:19 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Выпуск и прием рейсов в аэропорту Домодедово ведется по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале ведомства.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейсов можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.  

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером среды московские аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию. На подлете к Москве утром четверга были уничтожены два дрона ВСУ. Утром четверга три столичных аэропорта вернулись в штатный режим работы.


    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 21:04 • Новости дня
    В НЦ «Россия» прошел форум учителей географии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабный Форум учителей географии прошел в Национальном центре «Россия», собрав специалистов из всех федеральных округов.

    Специальным гостем мероприятия стал министр просвещения Сергей Кравцов, который выслушал просьбы и запросы от преподавателей из разных регионов страны, сообщается в канале НЦ «Россия» в Max.

    «Зачастую географии не уделялось должное внимание, но Форум учителей географии и студентов профильных вузов в центре Москвы, Национальном центре «Россия» – шаг в этом направлении: повышение статуса предмета географии», – сказал Кравцов.

    Генеральный директор центра Наталья Виртуозова сообщила, что выставку «Уроки географии» ежедневно посещают около тысячи гостей. По ее словам, президент Владимир Путин отмечал, что границы страны нигде не заканчиваются, и именно эта мысль вдохновила создателей экспозиции. Виртуозова поблагодарила преподавателей за выбор профессии и любовь к предмету.

    Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова выразила уверенность, что съезд поможет выстроить мосты между академической наукой и школьным образованием. Она подчеркнула, что именно педагоги вызывают первоначальный интерес у школьников к этой сфере. Мероприятие завершилось экскурсиями по тематическим выставкам.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал выпуск нового школьного учебника по географии.

    Национальный центр «Россия» совместно с Государственным историческим музеем подготовил профильную выставку «Уроки географии».

    Российские старшеклассники завоевали шесть медалей на международной географической олимпиаде.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Шереметьево заработали в ограниченном режиме

    Внуково и Шереметьево выпускают и принимают рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево перешли на прием и выпуск рейсов по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а текущий статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Шереметьево.

    Ранее в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером среды московские аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию. На подлете к Москве утром четверга были уничтожены два дрона ВСУ. Утром четверга три столичных аэропорта вернулись в штатный режим работы.


    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 02:10 • Новости дня
    Минздрав расширил перечень редких заболеваний

    Минздрав добавил два орфанных заболевания в перечень редких болезней

    Tекст: Катерина Туманова

    Минздрав пополнил официальный реестр редких болезней новыми патологиями, что позволит ускорить регистрацию необходимых медикаментов, следует из ведомственного документа.

    Ведомство добавило два диагноза в перечень орфанных заболеваний. Теперь список включает 303 наименования. Данная мера направлена на повышение качества диагностики и упрощение процедуры регистрации лекарственных препаратов, РИА «Новости».

    В обновленную редакцию документа включен фиброматоз десмоидного типа. Это редкое доброкачественное новообразование, возникающее из соединительной ткани.

    Также в реестр добавлена первичная эритромелалгия – генетическое или идиопатическое заболевание, сопровождающееся приступами жгучей боли и повышением температуры конечностей.

    Помимо этого, изменения коснулись классификации врожденных патологий. В группу синдромов, проявляющихся преимущественно карликовостью, включен синдром Шаафа-Янга. Это редкое генетическое нейроразвитийное заболевание возникает в результате мутаций в соответствующем гене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с января в России утвержден новый список болезней для бесплатной медпомощи. Минздрав в марте расширил перечень орфанных заболеваний. Ткаченко сообщил Путину о развитии системы помощи детям с орфанными заболеваниями.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 07:04 • Новости дня
    Главный нарколог Москвы Масякин заявил о выходе алкоголя из моды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Широкий выбор досуга и популяризация спорта привели к снижению потребности столичной молодежи в спиртных напитках как способе расслабиться, заявил главный нарколог Москвы Антон Масякин.

    Употребление горячительных напитков перестало быть популярным среди молодых москвичей, пояснил Масякин ТАСС.

    По его словам, пропаганда здорового образа жизни и наличие альтернатив сыграли ключевую роль в решении проблемы.

    «Это комплексная история, профилактика, первичная, вторичная, третичная. Помимо того, что существуют запреты, это перестало быть модным, появились различные виды спорта. Вы сами видите в соцсетях – каждую субботу мы бежим, плывем, играем. Посмотрите на наш город: площадки для занятия теннисом, волейболом, на Третьяковке стоит площадка для занятия спортом. Все есть для замещения», – отметил специалист.

    Масякин подчеркнул, что столица вместе с Северным Кавказом лидирует по самому низкому уровню потребления спиртного в стране. В результате в этих регионах фиксируется низкая заболеваемость алкоголизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва вместе с республиками Северного Кавказа и Тувой вошла в число самых трезвых регионов России.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 03:40 • Новости дня
    На подлете к Москве ликвидированы 17 беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве ликвидированы еще 17 беспилотников, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 3.20.

    Через несколько минут Собянин добавил сообщение об уничтожении еще двух дронов.

    Всего с 2.50 до 3.30 около столицы уничтожено 30 дронов.

    До этого мэр сообщал, что силы ПВО ликвидировали 13 дронов ВСУ на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 07:39 • Новости дня
    Тишковец: В начале июля Москву ждут ливни и штормовой ветер

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В начале следующего месяца на столицу обрушится холодный фронт, который принесет с собой штормовой ветер и значительное количество осадков, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Экстремальные погодные явления будут сопровождаться резким похолоданием, пояснил Тишковец РИА «Новости».

    «В первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 26 – плюс 31. Но жара будет недолгой. 3 числа провалит холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом и сильными грозовыми ливнями – за сутки может вылиться до 65 миллиметров или три четверти месячной нормы – и понижением дневной температуры до плюс 19 – плюс 24», – рассказал метеоролог.

    Специалист также отметил, что, по предварительным данным, предстоящий июль в Центральной России окажется на один-два градуса теплее климатической нормы. При этом прогнозируется дефицит осадков в течение месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня столица установила новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 12:04 • Новости дня
    На подлете к Москве поразили 50 дронов с начала суток

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возле российской столицы уничтожили беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    Это 50-й БПЛА, сбитый у столицы с начала суток.

    Напомним, в ночь с четверга на пятницу над всей Россией перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили два дрона ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовала два дрона, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.

    В ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над страной 660 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Госдуме допустили сокращение рабочей недели до четырех дней
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Славянской ТЭС
    Минск упростил правила закупки российской военной техники
    Российские военные вывели из Константиновки десять пленных бойцов ВСУ
    World Gymnastics отреагировала на скандал с российскими гимнастками в Румынии
    Мадьяр заявил о планах Венгрии перейти на евро
    Пожарные в Белгородской области сняли с дерева девочку с котенком

    Евросоюз напрашивается на газовую войну с США

    США угрожают ЕС тем, что он лишится американского СПГ, если не смягчит свои климатические требования. Для Европы это стало бы катастрофой, так как зависимость от поставок сжиженного газа из-за океана сильно выросла. Ситуация усугубляется тем, что от российского газа Брюссель сам избавляется. А катарский СПГ может исчезнуть по той же причине, что и американский. Зачем Евросоюз загоняет себя в угол? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Макрон лишил США «нейтралитета» по Украине

    «Они больше не являются нейтральным посредником», – так Эммануэль Макрон описал статус США в переговорах по Украине. Президент Франции отметил, что администрация Дональда Трампа ранее поддержала документ, в котором Штаты выступают партнерами Украины по вопросам военной помощи и антироссийских санкций. В ответ в Кремле отметили, что США никогда и не обладали «абсолютной нейтральностью» в украинском конфликте. С какой целью Макрон выступил с этим заявлением? Подробности

    Перейти в раздел

    Як-130 родился заново

    «Летающая парта» для обучения российских военных летчиков становится полноценной боевой машиной: свой первый полет совершил модернизированный Як-130М. «Внешне это знакомый Як-130, но по своим характеристикам – совершенно новый самолет», заявляют в Ростехе. Какие новые компоненты дают машине настоящие боевые возможности? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский стройбат выдал планы агрессии против России на Балтике

    Новые разведпризнаки, говорящие об активной подготовке Запада к войне с Россией, продемонстрированы на Балтике. Наиболее яркими примерами в этом смысле являются действия американского морского стройбата. Что это за части и о каких конкретно учениях и подготовительных мероприятиях идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации