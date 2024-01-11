Против сбившего поэта Рубинштейна водителя возбудили дело

Против сбившего поэта Льва Рубинштейна в Москве водителя возбудили дело

Дело против водителя возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, Лев Рубинштейн 8 января был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Ему проведена операция, врачи борются за его жизнь.

Водитель с места происшествия не скрывался. Как стало известно накануне, собственник сбившего Рубинштейна автомобиля оказался злостным нарушителем ПДД.