В Подмосковье выявлен подпольный оружейный арсенал

Tекст: Алексей Дегтярёв

Полицейские и сотрудники ФСБ изъяли у жителя подмосковного Королева «предметы, конструктивно схожие с шестью автоматами, двумя револьверами, гранатометом, пулеметом и пистолетом», указала Волк в Max.

Помимо этого, оперативники нашли более 1 тыс. патронов, гранаты, детонаторы и различные комплектующие. По предварительным данным ведомства, злоумышленник собирал охолощенное оружие, а затем переделывал некоторые экземпляры в боевые аналоги.

Экспертиза уже подтвердила, что часть изъятого арсенала является пригодным для стрельбы. Против фигуранта возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия. Подозреваемый отправлен под домашний арест, расследование продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале силовики пресекли деятельность 86 подпольных оружейников в 37 регионах России.