ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников за два месяца
ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников в 37 регионах страны
В 37 регионах России за два месяца задержаны 86 человек, наладивших подпольное изготовление и сбыт оружия, изъято более 19 килограммов взрывчатки.
Силовые структуры пресекли деятельность 86 подпольных оружейников в 37 субъектах России за два месяца, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В операции принимали участие сотрудники МВД и Росгвардии, передает РИА «Новости».
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 86 жителей из 37 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – заявили в ФСБ.
В ходе спецоперации с декабря 2025 по январь 2026 года изъято 124 единицы огнестрельного оружия, включая 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, а также пять гранатометов и 36 гранат. Кроме того, силовики обнаружили более 19,6 килограмма взрывчатых веществ, свыше 15 тыс. патронов разных калибров и пресекли деятельность 19 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года ФСБ задержала 169 подпольных оружейников.
Росгвардия с начала 2025 года в Центральной России изъяла свыше 83,5 кг взрывчатки.
Ранее ФСБ у подпольных оружейников изъяла гранаты, мины и взрывчатку.