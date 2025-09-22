ФСБ изъяла у подпольных оружейников гранаты, мины и взрывчатку

ФСБ изъяла у подпольных оружейников 356 мин и 1,5 тыс. гранат

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией изъяли у подпольных оружейников 356 мин, 1,5 тыс. гранат и более 250 кг взрывчатки в ходе операций в 37 регионах России, пишет ТАСС.

Пресечена деятельность 43 жителей из 32 субъектов страны, которые занимались незаконным оборотом средств поражения, а также восстановлением боевых свойств гражданского оружия и его сбытом.

Из оборота также изъято 200 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, включая девять пулеметов, 75 автоматов, десять пистолетов-пулеметов, 71 пистолет и револьвер, 35 винтовок, карабинов и ружей, а также 17 гранатометов и 7 артиллерийских снарядов. Общее количество патронов превысило 120 тыс. штук.

В ЦОС ФСБ заявили: «Пресечена противоправная деятельность 43 жителей из 32 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту».

Прекращена работа 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Операции прошли в Москве, Петербурге, Севастополе, ДНР, ЛНР, республиках Алтай, Крым, Северная Осетия – Алания и Хакасия, а также в ряде областей, включая Архангельскую, Белгородскую, Воронежскую, Иркутскую, Калужскую, Кемеровскую, Курскую, Ленинградскую, Липецкую, Московскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую, Ростовскую, Томскую и Херсонскую.

В ФСБ отметили, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и изготовлением оружия, продолжается.

В августе сообщалось, что ФСБ выявила 62 подпольные оружейные мастерские в России.

Весной силовики задержали более 170 подпольных оружейников из 58 регионов, а при обысках у них изъяли 404 единицы огнестрельного оружия и 136 кг взрывчатки.