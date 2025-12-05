Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Долина не заплатила налог за спорную квартиру
Покупательница квартиры Долиной Лурье заплатила налог за спорную квартиру
Певица Лариса Долина более полугода не выплачивала налог на имущество физлиц за спорную квартиру, сообщили адвокаты покупательницы Полины Лурье.
По словам защитницы Светланы Свириденко, «Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц (за спорную квартиру) с июня по декабрь 2024 года; его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой», передает РИА «Новости».
Адвокат уточнила, что речь идет о сумме, превышающей 100 тыс. рублей. Несмотря на то, что договор купли-продажи признан недействительным, налоговая служба все равно выставила требование об уплате налога.
Свириденко также заявила, что обращения Лурье с возражениями, основанными на нормах гражданского законодательства, остались без реакции со стороны налоговых органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.
В последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной». Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.