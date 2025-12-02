CAS вернул российским паралимпийцам право выступать под своим флагом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию россиян и отменил решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске к соревнованиям, передает ТАСС. В результате российским паралимпийцам вернули право соревноваться под национальным флагом и с исполнением гимна России.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил: «Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года».

Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и обязали FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям. В олимпийских дисциплинах участие будет возможно в нейтральном статусе, а в паралимпийских – спортсмены смогут выступать наравне с представителями других государств с использованием национальных символов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) отказал российским спортсменам в участии в турнирах.

FIS ранее направила национальным федерациям аргументы в пользу допуска российских спортсменов к соревнованиям.

Президент FIS Йохан Элиаш поддержал участие российских и белорусских лыжников в международных турнирах в нейтральном статусе.