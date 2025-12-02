Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
CAS вернул российским паралимпийцам право выступать под своим флагом
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию россиян и отменил решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске к соревнованиям, передает ТАСС. В результате российским паралимпийцам вернули право соревноваться под национальным флагом и с исполнением гимна России.
Министр спорта Михаил Дегтярев заявил: «Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года».
Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и обязали FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям. В олимпийских дисциплинах участие будет возможно в нейтральном статусе, а в паралимпийских – спортсмены смогут выступать наравне с представителями других государств с использованием национальных символов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) отказал российским спортсменам в участии в турнирах.
FIS ранее направила национальным федерациям аргументы в пользу допуска российских спортсменов к соревнованиям.
Президент FIS Йохан Элиаш поддержал участие российских и белорусских лыжников в международных турнирах в нейтральном статусе.