    США принуждены вновь уважать Россию
    Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве
    Подсчитаны общие потери ВСУ за 2025 год
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли 24 человека
    ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина
    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    VA: После атаки ВСУ на резиденцию Путина судьба ЕС висит на волоске
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    1 января 2026, 11:27 • Новости дня

    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками

    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В новогоднем эфире на Первом канале в качестве юмористических эпизодов использовались переозвученные сцены из советских фильмов, в одном из которых зрителей ТНТ назвали «дураками».

    В сцене из фильма «Джентельмены удачи» герой Савелия Крамарова переодетый в женскую одежду, на улице пытается познакомиться с девушкой.

    В переозвученной Первым каналом версии диалог звучит так:

    – Девушка, а девушка, а вы где Новый год смотрите?

    – Я на Первом, а вы?

    – А я на ТНТ.

    – Ну и дура.

    В оригинале фильма 1971 года у актеров были такие реплики:

    – Девушка, а девушка, а как вас зовут?

    – Таня.

    – А меня Федя.

    – Ну и дура.

    Ранее Константин Эрнст заявил, что новогоднее шоу «Голубой огонек» не транслируется на Первом канале под этим названием с 1987 года.

    Генеральный директор Первого канала сделал такое заявление в ответ на предложение депутата Виталия Милонова создать специальную версию «Голубого огонька» для детей.

    31 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам из Кремля, первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

    «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

    В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас.

    Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное – наши надежды и планы – обязательно исполнится.

    Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе – народ России.

    Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

    Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции.

    Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России – уверяю вас! – вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

    Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет.

    Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!

    С Новым годом, дорогие друзья! С новым, 2026 годом!»

    Новогоднее обращение президента России Владимира Путина было показано сначала в самом восточном часовом поясе – на Камчатке и Чукотке, передает ТАСС. Сообщается, что позднее оно будет транслироваться перед полуночью во всех остальных регионах страны.

    Путин в большинстве случаев проводит новогодние поздравления из Кремля, но были исключения. В 2022 году он выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, находясь среди участников спецоперации на Украине. В 2013 году президент снял обращение в Хабаровске из-за встречи с жертвами наводнения. Тогда жители Камчатки увидели записанное в Кремле поздравление, а на остальные территории вышло обращение из Хабаровска.

    В этом году выступление заняло три минуты 20 секунд и стало одним из самых коротких за всю историю подобных обращений. В предыдущем году речь длилась 3 минуты 35 секунд, а самым коротким обращением стало поздравление 2006 года – чуть больше двух минут.

    Самое продолжительное новогоднее поздравление Путина было в 2022 году. Тогда оно длилось около девяти минут и записывалось не на фоне Кремля.

    Новогодние обращения Путина в 2020 и 2021 годах были также рекордно длинными – более шести минут каждое. Рекорд по продолжительности до сих пор принадлежит Борису Ельцину, который 31 декабря 1999 года говорил более десяти минут, объявляя об уходе в отставку.

    31 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Financial Times признала провал своих главных прогнозов на 2025 год

    Tекст: Вера Басилая

    The Financial Times отметила, что семь из 20 своих прогнозов на 2025 год, включая мирное урегулирование на Украине и рост биткоина до 18 млн рублей, не сбылись, что стало антирекордом за всю историю рубрики.

    Газета The Financial Times опубликовала ежегодный набор прогнозов на 2026 год и признала собственные неудачи в прогнозировании за текущий год, передает ТАСС.

    Издание сообщило, что семь из 20 предсказаний на 2025 год оказались неверными, что стало худшим результатом за всю историю данной рубрики.

    Среди наиболее заметных не сбывшихся прогнозов называются мирная сделка по Украине, а также скачок курса биткоина выше 200 тыс. долларов. Кроме того, ошибочным был признан прошлогодний прогноз по электромобилям – FT ожидала, что их доля не достигнет четверти мировых продаж, однако реальность оказалась иной. Еще четыре неверных прогноза редакция не уточнила.

    Несмотря на неудачи, FT сохранила формат ежегодных предсказаний. В новом обзоре колумнист Бен Холл высказал мнение, что Владимир Зеленский не пойдет на отказ от Донбасса в рамках мирной сделки: «Такой шаг был бы слишком рискован для главы киевского режима – как с военной, так и с конституционной и политической точек зрения», – отметил журналист.

    Среди других прогнозов на 2026 год – предположение, что средний уровень пошлин США при президентстве Дональда Трампа не вырастет, а также ожидание «сдувания» пузыря вокруг искусственного интеллекта. Ведущие авторы газеты также предрекают продолжение политики снижения ставок центральными банками, медленное появление бытовых гуманоидных роботов у богатых семей и затягивание внедрения более совершенных квантовых компьютеров.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    31 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Guardian включила «Иронию судьбы» в перечень лучших новогодних фильмов

    Tекст: Денис Тельманов

    Советский фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» попал в число 13 лент, рекомендованных газетой Guardian для новогоднего просмотра, выделяясь среди зарубежных современных картин.

    Британская газета Guardian включила фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова в список лучших новогодних фильмов, пишет РИА «Новости».

    Лента заняла место среди таких известных картин, как «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, «Общество мертвых поэтов» Питера Уира, и «Властелин колец» Питера Джексона.

    В комментарии к фильму отмечается, что классическая новогодняя неурядица в советском исполнении оказалась особенно выразительной. В частности, британский журналист Фил Хоуд отметил: «По мере того, как ночь затягивается, появляется что-то эпичное, но в то же время интимное, что-то в духе Кшиштофа Кесьлевского, и задаешься вопросом: не слишком ли поздно эти близкие по духу люди встретились?».

    Также автор напомнил о существовании американского ремейка картины под названием «Ирония судьбы в Голливуде», вышедшего в 2022 году, который уже менее популярен среди зрителей по сравнению с оригиналом. В СССР фильм был впервые показан 1 января 1976 года.

    Помимо российской классики, Guardian рекомендовала к просмотру такие фильмы, как «Странные дни», «Сияние», «Призрачная нить» и «Когда Гарри встретил Салли…».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, читатели назвали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» одним из лучших для знакомства иностранцев с Россией.

    Между тем набор продуктов из этого фильма оценили по стоимости на пространстве СНГ – самым дешевым он оказался в Бишкеке, стоимость составила 3,2 тыс. рублей.

    31 декабря 2025, 18:50 • Новости дня
    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Военкоры Евгений Поддубный, Александр Сладков, Александр Коц и Дмитрий Кулько поздравили россиян и бойцов на передовой с наступающим Новым годом.

    Поздравления военных корреспондентов в своем Telegram-канале выложило Мингобороны.

    Герой России военкор Евгений Поддубный отметил: «Записываю это обращение на фоне радостных вестей о том, что российская армия освободила Красноармейско-Дмитровскую агломерацию, ещё одну часть Донбасса, что армия и Россия освободила Гуляйполе, армия России продолжает успешно наступать на всех главных направлениях в зоне СВО». «Я всем в большие праздники желаю одного – скорейшей нашей общей победы и живыми вернуться домой. Нас ждут дома», – подчеркнул он.

    «Вы, конечно, в минувшем году показали, что такое сила русского оружия и пароля русского солдата. Наверное, фраза года, произнесенная нашим президентом: «Где ступила нога русского солдата, то наше». Огромное вам спасибо за те успехи, которые были достигнуты вашими усилиями!» – сказал Александр Коц.

    Александр Сладков в своем поздравлении отметил: «Я желаю вам в 26-м году спокойствия, обычной полигонной работы, восстановления раненых... Мужики, я вас обнимаю и желаю, чтобы мы видели вас уже на учениях в очень тяжелом и очень трудоемком ежедневном графике – такова ваша планида, за это мы вас любим, уважаем, а вы нас не подводите».

    А Дмитрий Кулько пожелал: «Пусть небо будет чистым, без дронов, и вообще пусть небо всегда будет только нашим. В эту новогоднюю ночь уж точно пусть над вашими головами будут только мирные звезды. А связь чтобы не обрывалась, чтобы услышать самые родные голоса. Пусть 2026-й принесет нам долгожданную победу!».

    31 декабря 2025, 15:01 • Новости дня
    Новый год наступил на Чукотке и Камчатке

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Камчатки и Чукотки встретили 2026 год первыми в России, отпраздновав это событие красочным фейерверком и ночными гуляниями на главных площадях регионов.

    Празднование нового, 2026 года стартовало в самых восточных регионах России – на Камчатке и Чукотке – на девять часов раньше, чем в Москве, сообщает ТАСС.

    В Петропавловске-Камчатском праздничные мероприятия начались на главной площади города воинской славы в 22.00 по местному времени. Организаторы подготовили насыщенную программу с выступлениями творческих коллективов, конкурсами и интерактивами.

    На центральной площади Петропавловска-Камчатского гостей угощают горячим чаем, здесь же работает фуд-корт. В полночь небо над городом озарил новогодний фейерверк, а праздничная программа продолжается всю ночь.

    В Анадыре жители собрались у окружного Дома народного творчества. В первому часу ночи на главной площади стартовали уличные гулянья с хороводами, играми и встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

    Утром 1 января всех приглашают на массовый забег на 2026 метров, а праздничные события в честь наступления года продолжаются во всех муниципальных образованиях Чукотки.

    31 декабря 2025, 23:40 • Новости дня
    Китай поздравил россиян с Новым годом фейерверком над Амуром

    Китай устроил фейерверк над Амуром для жителей Благовещенска

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Благовещенска стали свидетелями масштабного фейерверка над Амуром, который китайский Хэйхэ устроил в честь Нового года.

    Яркий фейерверк в честь наступающего Нового года прогремел в небе над китайским городом Хэйхэ, пишет RT. Праздничное огненное шоу было хорошо видно на другой стороне реки Амур – жители Благовещенска наблюдали за зрелищем прямо из центра города.

    Таким образом власти КНР поздравили соседей, россиян, с наступающим праздником. Сообщается, что салют продолжался несколько минут.

    На видео, опубликованных в соцсетях, запечатлены самые яркие моменты этого фейерверка. Жители Благовещенска отметили, что подобное световое шоу в приграничном небе над Амуром – уже добрая традиция в новогодние дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году власти города Хэйхэ упростили процедуру оформления водительских прав для россиян.

    Между тем в 2026 году планируется запустить канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ.

    31 декабря 2025, 14:13 • Новости дня
    Временный поверенный в делах США поздравил россиян с Новым годом

    Tекст: Вера Басилая

    Временный поверенный в делах США Дуглас Дайкхаус обратился с новогодними пожеланиями к гражданам России от имени всех американцев.

    Дайкхаус в своем обращении заявил, что Соединенные Штаты поздравляют россиян с наступающим Новым годом от лица всего американского народа, передает ТАСС.

    «Дорогие друзья, с наступающим Новым годом. С наступлением нового года я передаю искренние поздравления вам и вашим семьям от имени американского народа», – обратился к россиянам дипломат.

    В своем послании он пожелал россиянам всего наилучшего и отметил значимость дружбы между народами.

    Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что 2025 год дал шанс на восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с наступающим Новым годом и отправил поздравления зарубежным лидерам.

    31 декабря 2025, 15:37 • Новости дня
    Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
    Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом и отметил, что считает 2025 год особенным, а победу России – близкой.

    Медведев обратился к гражданам с новогодним поздравлением. В своем видеообращении в Telegram-канале он поблагодарил всех, кто встречает праздник на фронте или трудится в тылу, выразил гордость и пожелал скорейшего возвращения домой с победой.

    Медведев назвал уходящий 2025 год особенным для страны, отметив его как Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Он добавил, что Россия уверенно идет вперед.

    В своем обращении политик напомнил, что сила страны заключается в верности духовным основам, умении сохранять историческую правду и стойкость перед испытаниями.

    Медведев завершил поздравление словами благодарности в адрес всех граждан, подчеркнув важность единства и уверенности в собственных силах.

    Ранее всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поздравил жителей России с наступающим 2026 годом, он обратился к жителям страны с теплыми пожеланиями добра, благополучия и исполнения желаний в новом году.

    31 декабря 2025, 19:47 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили атаку на резиденцию президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе телефонных переговоров президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили друг друга с Новым годом и согласовали совместные планы на январь.

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоялся вечером, сообщает Telegram-канал пресс-службы белорусского лидера Пул Первого.

    В начале беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями с Новым годом.

    Александр Лукашенко дал высокую оценку новогоднему обращению российского коллеги, подчеркнув, что уже посмотрел его в интернете.

    Президенты обсудили ситуацию последних дней, в частности вопросы, связанные с атакой беспилотников на резиденцию Президента России. Были затронуты и другие актуальные темы двусторонних отношений.

    По итогам беседы Путин и Лукашенко договорились провести личные встречи после Нового года, а также принять участие в совместных мероприятиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предприятие «Южмаш» в Днепропетровске прекратило существование почти мгновенно после удара «Орешником» по нему в 2024 году.

    Некоторые советники предлагали президенту России Владимиру Путину применить «Орешник» против центров руководства в Киеве, однако российский президент отверг инициативу.

    Президент Белоруссии осудил атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области и назвал это проявлением «дичайшего терроризма на государственном уровне».

    31 декабря 2025, 22:11 • Новости дня
    Стало известно о закрытии парков Лондона на Новый год

    Власти закрыли Гайд-парк, Примроуз-Хилл и другие парки города

    Tекст: Денис Тельманов

    Городские власти приняли решение временно закрыть центральные парки Лондона перед новогодними праздниками, чтобы предотвратить массовые скопления зрителей фейерверков.

    Как передает РИА «Новости», в Лондоне были закрыты главные парки – Гайд-парк, Гринвич-парк, Сент-Джеймсский парк и другие – в преддверии новогодней ночи. Королевские парки не станут площадками для наблюдения за праздничными фейерверками, о чем заявили в управлении The Royal Parks.

    Организация массовых мероприятий и запуск фейерверков или фонарей без разрешения рассматривается как нарушение, следить за порядком будет столичная полиция.

    Парк Примроуз-Хилл закрылся в двадцать часов во вторник и откроется только в шесть часов утра в четверг. Ворота Гринвич-парка были закрыты в восемнадцать часов, а Ричмонд-парк закрыли для транспорта в шестнадцать часов. На Гайд-парке размещено официальное уведомление о закрытии территории в полночь.

    В Сент-Джеймсском парке для машин движение перекрыли с двух часов дня, посещение восточной части парка стало невозможным с семнадцати часов.

    Решение о закрытии Примроуз-Хилл вызвало возмущение местных жителей – волонтер Эми Маккеун назвала эту ситуацию беспрецедентной и подчеркнула, что прежде такого никогда не происходило. По ее словам: «Это совершенно беспрецедентный случай.

    Это общественный парк, куда люди должны иметь возможность приходить, чтобы посмотреть на фейерверки. Мы должны наоборот побуждать людей к этому. То, что происходит, слишком нелепо».

    Ранее власти Лондона объявили о крупной операции по обеспечению безопасности на праздниках и предупредили, что билеты на шоу фейерверков продаются только официально.

    Полиция также посоветовала избегать попыток проникновения в такие парки, как Примроуз-Хилл, которые в этот период будут закрыты, и рекомендовала отмечать праздник на официальных площадках города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, колумнист журнала Forbes признал, что Москва не только не погрузилась в истерию мирового противостояния, но и демонстрирует рекордное гостеприимство.

    Автор Forbes отметил, что город способен к инновациям даже под давлением и не зависит от западных институтов и рынков капитала. Москва в условиях жесткой международной ситуации становится примером открытости и современного подхода к внутреннему развитию.

    31 декабря 2025, 14:19 • Новости дня
    Всероссийский Дед Мороз поздравил россиян с Новым годом

    Всероссийский Дед Мороз пожелал россиянам счастья и здоровья в 2026 году

    Tекст: Вера Басилая

    Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поздравил жителей России с наступающим 2026 годом, он обратился к жителям страны с теплыми пожеланиями добра, благополучия и исполнения желаний в новом году.

    Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поздравил жителей страны с наступившим 2026 годом, передает ТАСС. В своем обращении он пожелал россиянам здоровья, благополучия, исполнения желаний и удачи.

    «Дорогие мои друзья, всю нашу большую и необъятную страну поздравляю с Новым годом, с новым счастьем и всем желаю добра, здоровья, благополучия и удачи, чтобы на все начинания сил хватало, чтобы желания исполнились, мечты сбылись. С Новым годом, с новым счастьем!» – обратился к россиянам волшебник.

    Дед Мороз также напомнил соотечественникам о важности проявлять энергию, вдохновляться символом года и быть добрыми друг к другу. Он призвал россиян впустить в сердце и душу хорошую огненную энергию лошади и сохранять оптимизм на протяжении года.

    Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга обратился с поздравлением и пожеланиями к участникам спецоперации на Украине.

    В среду Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по городам России.

    Дед Мороз также поздравил космонавтов на МКС с наступающим Новым годом.

    31 декабря 2025, 23:18 • Новости дня
    Премьер Японии в новогоднем поздравлении пошутила о призраке в своей резиденции

    Премьер Японии Такаити пошутила о призраке в правительственной резиденции

    Tекст: Мария Иванова

    В новогоднем поздравлении премьер-министр Японии Санаэ Такаити с юмором отметила, что после переезда в официальную резиденцию пока не встретилась с легендарным «призраком».

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити с юмором упомянула о легенде о «призраке» в резиденции главы правительства, поздравляя сограждан с наступающим Новым годом, передает РИА «Новости».

    Она рассказала, что недавно переехала в официальную резиденцию и добавила: «С легендарным «призраком» я пока так и не встретилась».

    В своем поздравлении Такаити также подвела итоги первых месяцев работы кабинета, отметив, что власти прилагали все усилия для укрепления экономики и проведения активной внешней политики. Глава правительства подчеркнула, что для ее команды приоритетом стала борьба с ростом цен, а дополнительный бюджет позволил приступить к выполнению обещаний по обеспечению безопасности.

    Премьер-министр напомнила о значимых внешнеполитических инициативах, в том числе о переговорах с США, участии в саммитах АСЕАН, АТЭС, G20 и встречах в формате «Центральная Азия плюс Япония». По словам Такаити, эти контакты были необходимы для увеличения международного влияния Японии.

    Глава кабинета отметила, что впереди еще много задач, и пообещала в новом году активней воплощать политические меры, направленные на процветание страны. Она также пожелала жителям Японии счастливого и успешного года.

    Официальная резиденция премьер-министра Японии построена еще в 1929 году. В 1932 году там было совершено убийство бывшего главы правительства Цуёси Инукаи, после чего о здании ходят мистические истории. Традиционно японские СМИ напоминают о «призраке» при каждом переезде нового премьера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санай Такаити заявила, что рабочая нагрузка негативно влияет на состояние кожи ее лица.

    В этом году Санаэ Такаити стала первой женщиной на посту премьер-министра Японии.

    31 декабря 2025, 22:01 • Новости дня
    Эксперт подсчитал энергозатраты на тазик салата оливье

    Эксперт Канищев подсчитал энергозатраты на тазик салата оливье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для производства трех килограммов традиционного салата оливье требуется энергии, сопоставимой с семью литрами бензина, значительные потери связаны с консервированным горошком, заявил управляющий директор «Русэнергопроекта» Максим Канищев.

    Человечество тратит примерно 10 калорий ископаемого топлива на получение одной калории пищи, пояснил Канищев, передает РИА «Новости».

    В связи с этим для изготовления тазика оливье весом три килограмма и общей калорийностью 6 тыс. калорий необходимо 60 тыс. калорий энергии – столько содержится примерно в семи литрах бензина.

    Канищев особо отметил роль консервированного зеленого горошка, который требует значительных энергозатрат при минимальной пищевой ценности. По его словам, на производство и упаковку горошка тратит ресурсы вся промышленная инфраструктура, а жестяная банка выбрасывается спустя несколько секунд после использования.

    Еще одним энергоемким ингредиентом в оливье эксперт назвал колбасу. Он образно сравнил корову с «дырявым бензобаком»: за жизнь животное съедает три–четыре тонны корма, но лишь 200 килограммов мяса поступает на стол.

    Канищев подчеркнул, что несмотря на значительные энергозатраты на традиционный салат, употреблять его для перемещения на автомобиле невозможно.

    Для снижения углеродного следа он предложил приходить на торжества пешком или на общественном транспорте и доедать салат до 1 января, чтобы «динозавр погиб не зря».

    Также Канищев иронично заявил, что единственный продукт с более низким КПД, чем у коровы, – это аспирин, необходимый для праздника с обилием напитков.

    Ранее главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказывала о сроках хранения салата оливье.

    31 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    Диетолог предупредила об обострении болезней из-за однократного переедания

    Диетолог Ямилова заявила о риске обострений болезней после обильного застолья

    Tекст: Вера Басилая

    Однократное переедание за праздничным столом способно стать причиной ухудшения самочувствия и вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, острых панкреатитов и пищевых отравлений, сообщила диетолог Министерства здравоохранения Приморского края Ольга Ямилова.

    По словам Ямиловой, даже однократное переедание за праздничным столом может обострить хронические заболевания и негативно сказаться на самочувствии, передает ТАСС.

    Диетолог Ямилова рассказала, что после новогодних праздников традиционно увеличивается число обращений за скорой помощью с жалобами на резкое ухудшение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, острые панкреатиты и пищевые отравления.

    Эксперт рекомендует заранее планировать новогоднее меню и соблюдать порционность, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему. Ямилова советует класть на тарелку небольшие порции всех желаемых блюд, делать перерывы между приемами пищи, уделять время активному отдыху и отдавать предпочтение овощным салатам и легким закускам.

    Диетолог подчеркнула, что специалисты не запрещают какие-либо продукты полностью. Разнообразие в питании только приносит пользу, поскольку каждая группа продуктов содержит уникальный комплекс биологически активных и полезных веществ, а также нутриенты – белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Чем шире спектр употребляемых продуктов, тем выше вероятность обеспечить организм всем необходимым.

    Академик РАН Геннадий Онищенко дал рекомендацию по лучшей для здоровья встрече Нового года.

    Врач общей практики клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Олег Борисов посоветовал как мягко вернуться в рабочий режим после праздников.

    Диетолог Зинаида Медведева перечислила  пищевые ошибки при новогоднем застолье.

    Эндокринолог Елизавета Золотова назвала восстанавливающие организм при похмелье продукты.

    Врач-нарколог Андрей Тюрин заявил, что популярные народные методы борьбы с похмельем могут быть опасными и продлевать страдания.

    31 декабря 2025, 19:22 • Новости дня
    МЧС напомнило о запрете запуска фейерверков детьми

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Детям в России строго запрещено самостоятельно запускать любые фейерверки, салюты и фестивальные шары, сообщили в пресс-службе МЧС.

    Правила пожарной безопасности предусматривают полный запрет для детей на запуск пиротехнических изделий, напомнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули, что запуск фейерверков, салютов, ракет и фестивальных шаров несовершеннолетними невозможен ни при каких условиях. Также подчеркивается, что для минимизации рисков при запуске пиротехники необходимо находиться с наветренной стороны и соблюдать дистанцию, указанную в инструкции к каждому изделию.

    МЧС отдельно отметило, что курить и разводить огонь на площадках для запуска пиротехнических изделий запрещено, также нельзя оставлять пиротехнику без присмотра.

    Министерство обратило внимание: не следует наклоняться над не сработавшими фейерверками, а также возвращаться к ним сразу после окончания залпов.

    Ранее в МВД напоминали, что в Москве не допускается запуск пиротехники вблизи домов и транспорта из-за роста числа провокаций.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как правильно покупать салют, чтобы избежать происшествий и штрафов.

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    США принуждены вновь уважать Россию

    Весь 2025 год коллективный Запад подвергался колоссальной внутренней перестройке – главная западная держава, США, стала в гораздо большей степени разделять взгляды России, чем, допустим, своих европейских союзников. Настрой Вашингтона по отношению к Москве стал гораздо более прагматичным и уважительным. Как и почему такое произошло? Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

