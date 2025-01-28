Госдума одобрила оформление извещений о ДТП через «Госуслуги»

Госдума приняла закон об оформлении извещений о ДТП через «Госуслуги»

Tекст: Вера Басилая

Госдума приняла закон, который позволит страховщикам оформлять извещения о ДТП в электронном виде через платформу «Госуслуги». Данный документ был инициирован правительством РФ и направлен на интеграцию с федеральными информационными системами, передает ТАСС.

Законопроект предусматривает использование сервиса «Госуслуги.Авто» для оформления европротокола, что позволит водителям оформлять происшествия без участия сотрудников полиции. Эта инициатива является частью национальной программы «Цифровая экономика» и направлена на упрощение процесса для автовладельцев, предоставляя все необходимые услуги через одно приложение.

Электронное извещение можно будет составить по форме, установленной Банком России, используя как сервис «Госуслуги», так и информационные системы страховщиков, если они подключены к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволит расширить возможности для оформления ДТП без бумажных бланков.

Сейчас услуги предоставляются через приложения «Госуслуги.Авто» и «Помощник ОСАГО», но новый закон даст возможность подключить системы страховщиков к ЕСИА, что увеличит число доступных инструментов для водителей.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, которые увеличивают размеры административных штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения.