Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Госдума одобрила оформление извещений о ДТП через «Госуслуги»
Госдума приняла закон об оформлении извещений о ДТП через «Госуслуги»
Госдума приняла закон, позволяющий оформлять электронные извещения о ДТП через «Госуслуги», что упростит процесс оформления происшествий без вызова полиции.
Госдума приняла закон, который позволит страховщикам оформлять извещения о ДТП в электронном виде через платформу «Госуслуги». Данный документ был инициирован правительством РФ и направлен на интеграцию с федеральными информационными системами, передает ТАСС.
Законопроект предусматривает использование сервиса «Госуслуги.Авто» для оформления европротокола, что позволит водителям оформлять происшествия без участия сотрудников полиции. Эта инициатива является частью национальной программы «Цифровая экономика» и направлена на упрощение процесса для автовладельцев, предоставляя все необходимые услуги через одно приложение.
Электронное извещение можно будет составить по форме, установленной Банком России, используя как сервис «Госуслуги», так и информационные системы страховщиков, если они подключены к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволит расширить возможности для оформления ДТП без бумажных бланков.
Сейчас услуги предоставляются через приложения «Госуслуги.Авто» и «Помощник ОСАГО», но новый закон даст возможность подключить системы страховщиков к ЕСИА, что увеличит число доступных инструментов для водителей.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, которые увеличивают размеры административных штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения.