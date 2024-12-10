Госдума одобрила поправки о повышении штрафов за ПДД с 2025 года

Tекст: Денис Тельманов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, которые увеличивают размеры административных штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. Как сообщает ТАСС, эти поправки рекомендуются ко второму чтению законопроекта, предусматривающего введение штрафов за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.



Одним из ключевых изменений станет повышение штрафа за отказ водителя пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Согласно новому предложению, штраф может возрасти с 30 тыс. до 45 тыс. рублей. Эти изменения планируется внести в ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 января 2025 года, если законопроект будет принят. Эти меры, как полагают инициаторы, помогут усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения и повысить безопасность на дорогах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять законопроект о штрафе до 5 тыс. рублей за повторное вождение без ОСАГО, в России рассматривают возможность ужесточения правил получения медицинских справок для водительских прав из-за роста мошенничества с поддельными документами, а Госдума одобрила законопроект о возможности оформления ДТП через портал «Госуслуги» в первом чтении, что облегчит процедуру оформления аварий для владельцев полисов ОСАГО.