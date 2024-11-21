Стало известно о планах ужесточить правила получения медсправок для водителей

Mash: Россиянам усложнят получение медсправки для прав

Tекст: Вера Басилая

В России намерены ужесточить процесс получения медицинских справок для водительских прав. Это связано с ростом мошеннических схем, которые позволяют наркозависимым и хроническим алкоголикам приобретать поддельные документы.

Предполагается, что новый порядок будет включать обязательную сдачу анализов на наркотики и создание базы данных граждан, находящихся под наблюдением врачей, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным Mash, многие водители предпочитают покупать поддельные справки, чтобы избежать реальной проверки на наркотики. За первые девять месяцев 2024 года 10% всех ДТП произошли по вине пьяных водителей, что привело к гибели 105 человек и травмированию более 2500.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что строгие меры по выдаче медсправок помогут снизить количество таких инцидентов.

Автошколы и клиники также играют роль в этой проблеме, оказывая помощь в покупке поддельных справок за символическую плату. Существуют даже сервисы, которые доставляют такие документы на дом за полчаса. Многие водители, уже лишенные прав за вождение в нетрезвом виде, используют поддельные справки, чтобы вернуть себе возможность управления транспортом.

В результате национальный автомобильный союз предложил Минздраву создать регистр граждан, наблюдающихся у психиатров и наркологов, чтобы ограничить их вождением до полного выздоровления.

В России планируют повысить штрафы за нарушение ПДД с 2025 года, включая пьяное вождение и превышение скорости. Также разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые отменяют штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и усиливают ответственность за более серьезные проступки.