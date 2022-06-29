В России предложили отменить некоторые штрафы для автомобилистов

Разработаны поправки в «автомобильную» главу Кодекса об административных правонарушениях. Они отменяют штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточают ответственность за серьезные проступки, сообщили СМИ.

Разработанный законопроект предполагает отказ от штрафа и замену его предупреждением за ряд незначительных нарушений ПДД. В частности, речь идет о наказании грязный номер (ч. 1 ст. 12.2), забытые дома права или документы на машину (ч. 2 и ч. 3 ст. 12.3), невключенный указатель поворота (ч. 1 ст. 12.14). Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями. (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), пишут «Известия».

«Внесение поправок в ст. 12.5.1 КоАП РФ является вынужденной мерой: если применять положения Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, то Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автомобильного транспорта», – говорится в пояснительной записке к документу.

Также на первый раз инспекторы ГИБДД ограничатся предупреждением водителю, который перед маневром заблаговременно не занял соответствующую крайнюю полосу проезжей части дороги. А вот за повторное нарушение ему уже будет грозить штраф в размере 500 рублей. Эти поправки фактически узаконивают существующую практику: согласно распоряжению ГИБДД России, с середины апреля сотрудники Госавтоинспекции ограничиваются предупреждением, если такая санкция прописана в КоАПе наряду со штрафом. Теперь от штрафов за подобные проступки предлагают вообще отказаться.

Поправки предполагают полный отказ от санкций для водителей, которые управляют транспортным средством, не прошедшим техосмотр. Сейчас за это нарушение, согласно ч. 1.1 ст. 12.5, грозит штраф в размере 2 тыс. рублей.

«Отказ от наказания по ч. 1.1 ст. 12.5 является прямым следствием нехватки пунктов технического осмотра, в которых можно было бы осуществить технический осмотр ряда видов коммерческого транспорта (автобусы, троллейбусы, грузовики и проч). В результате в ряде субъектов РФ такая техника фактически эксплуатируется без оформления диагностической карты, что влечет за собой нарушение КоАП», – говорится в пояснительной записке к документу.

Наряду со смягчением ответственности за ряд нарушений санкции за серьезные проступки, напротив, предполагается сделать строже. Например, согласно законопроекту, за непристегнутый ремень (как у водителя, так и у пассажиров) штраф планируется увеличить с 1 до 5 тыс. рублей. Также штраф в размере 5 тыс. рублей будет грозить беспечным родителям, которые перевозят ребенка в машине без детского кресла (сейчас 3 тыс. рублей).

Кроме того, с 1 до 3 тыс. рублей увеличится штраф за движение по автомагистрали транспортных средств, которые не могут ехать быстрее 40 км/ч, учебную езду по таким дорогам, а также за движение по магистрали на грузовике далее второго ряда. За повторное превышение скорости на 40–60 км/ч вводится штраф в размере 2–5 тыс. рублей либо лишение прав на срок 4–6 месяцев.

В законопроекте отдельно приписано, что штрафы, предусмотренные за нарушения скоростного режима, действуют также и в случае превышения средней скорости. В ст. 12.9 КоАПа появилась фраза «Превышение установленной скорости движения транспортного средства, а равно проезд контролируемого участка со средней скоростью, превышающей установленную».

Согласно законопроекту, контролируемым участком считается «участок дороги, начало и окончание которого оборудованы работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фотосъемки, видеозаписи, позволяющими определить среднюю скорость проезда данного участка транспортным средством». Средней скоростью предлагается считать «скорость транспортного средства, определяемую как отношение пути, пройденного транспортным средством, ко времени, за которое данный участок был пройден транспортным средством».

Авторы документа отмечают, что основными видами нарушений ПДД, ставшими причинами аварий в прошлом году, стали нарушения скоростного режима движения – 17,5% от всех ДТП.

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