Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Мало того, что ты крупнейший поставщик газа на континент, так еще и контролируешь и зарабатываешь на поставках газа своего ключевого конкурента. Такой бизнес-проект вполне отвечает амбициям президента-бизнесмена.0 комментариев
«Автотор» начал производство внедорожников BJ60 в Калининграде
«Автотор» начал выпускать рамные внедорожники BJ60 в Калининграде
В Калининграде стартовало производство рамных внедорожников BJ60 бренда BAIC на заводе «Автотор», ставших второй внедорожной моделью в линейке, выпускаемой на этом предприятии.
Российский автомобильный холдинг «Автотор» запустил производство внедорожников BJ60 на своем заводе в Калининграде, сообщает ТАСС. BJ60 стал шестой моделью бренда BAIC и второй внедорожной моделью, производимой на «Автоторе».
В пресс-релизе компании отмечается, что в продуктах серии BJ60 реализована off-road экспертиза бренда BAIC. С 1960-х годов BAIC занимается производством именно внедорожников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский автохолдинг «Автотор» ввел в эксплуатацию в Калининграде завод по производству электродвигателей, в Калининграде анонсировали выпуск кроссоверов Forthing, а также «Автотор» начал сборку китайского среднеразмерного кроссовера Kaiyi Х7 Kunlun на заводе в Калининграде.