Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
Завод по выпуску электродвигателей введен в эксплуатацию в Калининграде
Российский автохолдинг «Автотор» ввел в эксплуатацию в Калининграде завод по производству электродвигателей. Ежегодно новое предприятие может выпускать до 60 тыс. электродвигателей в год.
Предприятие создано в рамках исполнения обязательств по специальному инвестиционному контракту между Министерством промышленности, правительством Калининградской области и ООО «Автотор холдинг». Контракт предусматривает создание в Калининграде кластера автокомпонентов, передает ТАСС.
Завод рассчитан на выпуск 60 тыс. электродвигателей в год. Производится будут электродвигатели мощностью от 23 кВт до 140 кВт для различных видов легкового электротранспорта.
Ранее сообщалось, что в Калининграде будут производиться автомобили марки Forthing.