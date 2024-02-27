Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
В Калининграде анонсировали выпуск кроссоверов Forthing
«Автотор» анонсировал выпуск кроссоверов марки Forthing в Калининграде
В марте запланирован старт производства автомобилей марки Forthing в Калининграде, сообщили в пресс-службе автомобильного холдинга «Автотор».
На предприятии «Автотор» уже готовятся к промышленному производству машин марки Forthing, одновременно планируется выпускать сразу три модели. Это кроссоверы Forthing T5, Forthing T5 EVO и MPV Forthing M4 Yacht, сообщили в пресс-службе ТАСС.
Начало промышленного производства автомобилей запланировано на март 2024 года.
В сентябре прошлого года «Автотор» совместно с китайским производителем грузовиков Foton начал выпуск мало- и среднетоннажных коммерческих автомобилей с электродвигателями.