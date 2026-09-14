В ДТП со скорой в Башкирии пострадали пять человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Авария произошла около полудня на пересечении улиц Ленина и Кортунова, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

«Водитель кареты скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом при пересечении перекрестка допустил столкновение с автомобилем Nissan Stagea под управлением 31-летнего водителя», – указали там.

В результате ДТП пострадали водитель скорой, два фельдшера и два пациента. Всех пятерых доставили в больницу для медицинского осмотра. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, выясняя все обстоятельства случившегося.

В августе в центре Москвы при столкновении со скорой помощью погиб мотоциклист.

В мае в подмосковном Серпухове в результате аварии с участием медицинского автомобиля пострадали четыре человека.

В конце прошлого года в столице травмы в аналогичном ДТП получили пять граждан.