14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.15 комментариев
Чебоксарская школьница отдала телефонным мошенникам 15 млн рублей
Десятиклассница из столицы Чувашии передала аферистам 15 млн рублей под предлогом необходимости задекларировать средства, сообщило УМВД по городу Чебоксары.
Для этого девочке пришлось поехать в соседний муниципалитет, сообщается в канале ведомства в Max. «Школьница из Чебоксар отдала мошенникам на «декларирование» 15 млн рублей», – говорится в публикации.
Злоумышленники сначала представились сотрудниками транспортной компании. Они попросили продиктовать код из СМС-сообщения якобы для оформления доставки. Девочка, зная, что мать ждет посылку, назвала цифры. После этого ей позвонила лжесотрудница правоохранительных органов. Она заявила о проблемах у родителей из-за незадекларированных наличных дома.
Мошенница убедила подростка включить видеосвязь и провести обыск в квартире. Найдя все накопления семьи, школьница поверила, что деньги вернут после процедуры декларирования. Она поехала на такси в Цивильский округ, где отдала наличные курьеру.
Полиция призывает родителей объяснять детям правила финансовой безопасности и напоминает об опасности передачи кодов из СМС посторонним.
В августе телефонные аферисты похитили у московской школьницы 32 млн рублей.
Месяцем ранее несовершеннолетняя жительница Астраханской области передала злоумышленникам для «декларирования» деньги и золото на сумму почти 30 млн рублей.
Весной нижегородская школьница после фиктивного онлайн-осмотра квартиры отвезла мошенникам во Владимир более 11 млн рублей из сбережений родителей.