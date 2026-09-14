14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.19 комментариев
На МФМ в Екатеринбурге представили мерч с цитатой Путина
На Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге участникам предложили мерч с цитатой президента России Владимира Путина о многонациональном народе России.
Участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге могут получить уникальные футболки и лонгсливы на стенде «Народного фронта», передает РИА «Новости». На одежду нанесена надпись, отсылающая к известному высказыванию президента России.
Для получения мерча необходимо успешно пройти квест из пяти этапов. Испытания включают дрон-лабиринт, гонки беспилотников, компьютерную симуляцию, битву роботов и самостоятельную сборку дрона. Победителям предлагают на выбор лонгслив или бутылку.
Подобные слова Путин произнес на заседании Совета безопасности 3 марта 2022 года. «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин… Всех из более чем трехсот национальных групп и этнических групп России просто невозможно перечислить – думаю, вы меня понимаете, – но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», – сказал президент.
Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В масштабном мероприятии принимают участие 10 тыс. человек из 191 страны.
Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников этого мероприятия.
Событие объединило 10 тыс. человек из 191 страны.