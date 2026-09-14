Глава Евросовета заявил об увеличении финансирования обороны Арктики

Глава Евросовета Кошта: ЕС намерен увеличить финансирование обороны Арктики

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я полностью поддерживаю стремление... обеспечить всеобъемлющий, основанный на правилах подход к вопросам безопасности и обороны арктического региона», – заявил глава Евросовета. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале финского правительства, передает РИА «Новости».

Политик добавил, что новая геополитическая реальность найдет отражение в следующем долгосрочном бюджете Евросоюза. Это выразится в увеличении инвестиций в безопасность и оборону Европы, в том числе в арктическом регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Североатлантический альянс в милитаризации Арктики.

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить часть военных ассигнований на закупку европейского ледокола.

В прошлом году глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала рост военных расходов объединения на два трлн евро к 2031 году.