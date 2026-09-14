Глава Евросовета заявил об увеличении финансирования обороны Арктики

  • Новость часаЛихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
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    Захваченный Ираном подводный робот выдает новые принципы ВПК США
    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад
    В США назвали Москву «страной технологических чудес»
    «Либо они нас, либо мы их». Как относиться к усилению ударов по Украине
    Российские войска поразили два сухогруза в Одессе
    ВС России освободили три населенных пункта
    Страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций
    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз
    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

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    14 сентября 2026, 16:28 • Новости дня

    Глава Евросовета заявил об увеличении финансирования обороны Арктики

    Глава Евросовета Кошта: ЕС намерен увеличить финансирование обороны Арктики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз планирует нарастить инвестиции в оборону арктического региона, заявил глава Евросовета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции в Финляндии.

    «Я полностью поддерживаю стремление... обеспечить всеобъемлющий, основанный на правилах подход к вопросам безопасности и обороны арктического региона», – заявил глава Евросовета. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале финского правительства, передает РИА «Новости».

    Политик добавил, что новая геополитическая реальность найдет отражение в следующем долгосрочном бюджете Евросоюза. Это выразится в увеличении инвестиций в безопасность и оборону Европы, в том числе в арктическом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Североатлантический альянс в милитаризации Арктики.

    В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить часть военных ассигнований на закупку европейского ледокола.

    В прошлом году глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала рост военных расходов объединения на два трлн евро к 2031 году.

    14 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций

    Страны ЕС не согласовали продление санкций против России из-за Усманова и Фридмана

    Страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций
    @ Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Послы стран Европейского союза не смогли согласовать продление антироссийских санкций из-за разногласий вокруг исключения из списка крупных бизнесменов.

    Страны Евросоюза не смогли договориться о продлении санкций против России, сообщает Politico.

    Срок действия ограничений в отношении почти 3 тыс. физических и юридических лиц истекает во вторник. Для их пролонгации требуется единогласное решение послов ЕС.

    Словакия настаивает на исключении из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предложила компромиссный вариант, предполагающий снятие ограничений только с Усманова.

    Большинство европейских столиц выступают против любых послаблений. «На фоне растущих гибридных угроз и атак российских беспилотников всего в одном километре от польской границы трудно поверить, что Франция действительно просит об этом», – заявил один из дипломатов.

    Также обсуждается срок продления санкций. Рассматриваются варианты пролонгации на шесть месяцев, как это было принято с 2014 года, или на 12 месяцев. Словакия не поддерживает увеличение срока действия ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж неожиданно вмешался в обсуждение продления антироссийских ограничений Евросоюза.

    Французские власти поддержали инициативу Словакии по исключению бизнесмена Алишера Усманова из европейских списков.

    В марте постоянные представители стран ЕС сохранили финансиста Михаила Фридмана в санкционном перечне.

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    14 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад

    Каллас назвала удар дрона по поезду на границе с Польшей попыткой запугать союзников Украины

    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что недавний удар беспилотника по поезду на границе с Польшей был направлен на запугивание союзников Украины.

    Воскресная атака беспилотника на пассажирский поезд, следовавший в Варшаву, вызвала обеспокоенность среди европейских политиков, передает Politico.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия якобы стремилась напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Киева.

    «Это явно направлено на то, чтобы напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Украины, воздержаться от поездок туда для демонстрации своей поддержки», – сказала Каллас журналистам в Финляндии. Ее позицию поддержал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что удары преследуют цель запугать и разделить европейцев.

    Дрон попал в локомотив поезда в Волынской области всего в двух километрах от польской границы. Пострадавших нет, однако незадолго до инцидента по этому же маршруту проследовал дипломатический состав с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном и экс-главой ЦРУ Дэвидом Петреусом. Украинский железнодорожный оператор не исключил, что именно этот поезд был главной целью.

    Министерство обороны России заявило, что удар наносился по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для транспортировки военных грузов из Европы.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига в ответ призвал союзников усилить санкционное давление на власти России.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал о возможных провокациях на границах Европы, напомнив о недавнем ударе на молдавско-украинской границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности Киева к диверсиям на польской железной дороге.

    Ранее польские военные сбили несколько залетевших в воздушное пространство страны беспилотников.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    12 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Россией

    МИД Словакии заявил о желании восстановить каналы коммуникации с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о намерении Братиславы восстановить диалог с Россией для решения накопившихся экономических вопросов.

    Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар заявил о намерении восстановить межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.

    «Мы хотим восстановить коммуникационные каналы и, например, снова начать работу в рамках межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с РФ», – отметил министр. По его словам, накопилось множество тем, требующих совместных решений.

    Одним из ключевых вопросов Бланар назвал поставки газа и долгосрочный контракт государственной компании SPP с «Газпромом». Несмотря на возражения Братиславы, Евросоюз запретил импорт российского газа с 2027 года.

    Разрыв контракта с «Газпромом» может грозить Словакии штрафами. Министр подчеркнул, что в случае проигрыша в арбитраже ущерб может составить от 10 млрд до 16 млрд евро, при этом гарантий компенсации от ЕС нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкая государственная энергетическая компания SPP начала переговоры о поставках российского газа в 2027 году.

    Ранее Братислава подготовила иск в суд ЕС для отмены запрета на импорт энергоносителей. До этого премьер-министр страны Роберт Фицо назвал поставщиков топлива из России надежными партнерами.

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    14 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали декларацию о будущем в Евросоюзе

    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз
    @ JON ROWLEY/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум, закрепив в нем стремление строить свое будущее в составе Европейского союза.

    Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о взаимопонимании перед совместной пресс-конференцией в Кардиффе, передает РИА «Новости».

    Документ подтверждает совместную поддержку права каждой нации на самоопределение.

    «Мы считаем, что будущее наших стран принадлежит Европейскому союзу», – говорится в декларации, текст которой опубликовала валлийская газета Wales Online. При этом в итоговом документе не упоминаются референдумы о независимости, хотя ранее СМИ сообщали о планах политиков призвать к их проведению.

    Новый первый министр Уэльса Рин ап Йорверт отметил наличие четкого мандата на перемены у его правительства. Первый министр Шотландии Джон Суинни подчеркнул право шотландского народа самостоятельно определять свое конституционное будущее. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил добавила, что исторический раздел Ирландии не принес пользы, а Лондон традиционно игнорировал интересы ирландцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал страну «Разъединенным королевством» на фоне действий кельтских политиков.

    Весной большинство депутатов шотландского парламента поддержало призыв к проведению голосования об отделении от Соединенного Королевства.

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    14 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Правые догнали левых на выборах в Швеции

    На выборах в Швеции левый блок получил перевес в один мандат

    Tекст: Игорь Иножарский

    Левый блок Магдалены Андерссон опережает консервативный альянс Ульфа Кристерссона на один мандат при 349 местах в шведском парламенте после резкого подъема правых в финальные дни кампании.

    Левый блок Магдалены Андерссон лидирует с результатом 175 мест против 174 у альянса Ульфа Кристерссона при 349 мандатах в парламенте, пишет Politico. Окончательные итоги голосования могут быть подведены только к среде.

    Еще за две недели до выборов левые уверенно лидировали в опросах, однако гонка резко обострилась в финале кампании. Первые экзитполы, опубликованные в момент закрытия участков, давали блоку Андерссон явное преимущество, но после обработки данных с 5,8 тыс. из 6,6 тыс. участков картина изменилась.

    Кристерссон пообещал при сохранении власти предоставить министерские портфели представителям «Шведских демократов», популистской националистической партии, основанной в 1980-х годах. Это станет первым случаем формального участия ультраправых в шведском правительстве.

    Андерссон, занимавшая пост премьера до 2022 года, назвала текущий результат «равным» и выразила уверенность, что при сохранении перевеса Швеция получит новое правительство. Ее кампания получила поддержку музыканта Бенни Андерссона из группы ABBA, выступившего в штаб-квартире социал-демократов.

    Коалиционные переговоры могут затянуться из-за разногласий между мелкими партиями левого блока, тогда как правый альянс Кристерссона, включающий «Шведских демократов», более сплочен. Премьер подчеркнул, что сохранит контроль над формированием правительства и назначением министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы в Швеции стартовали с перспективой передачи власти ультраправым. При этом досрочное голосование побило рекорд: 3,6 млн шведов проголосовали заранее. На этом фоне в день голосования левый блок вырвался вперед.

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    12 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «шквале заявок» на бизнес-форум России, США и Германии

    Более 20 заявок от немецкого бизнеса уже поступило на участие в бизнес-форуме России, США и Германии, который планируется провести в 2027 году. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Форум мы планируем провести в следующем году. Его уже в Германии поддержала партия «Альтернатива для Германии», и мы уже получили более 20 запросов от немецкого бизнеса, и они прямо шквалом идут к нам», – рассказал Дмитриев. Он добавил, что инициативу также одобрила американская торгово-промышленная палата, передает ТАСС.

    По словам главы РФПИ, предстоящее событие станет примером того, как деловой диалог помогает преодолевать барьеры, создаваемые политическими силами в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году. Американская торговая палата в России одобрила данную трехстороннюю инициативу. Ранее спецпредставитель президента констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа.

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    12 сентября 2026, 10:18 • Новости дня
    Володин пообещал Европе расплату за кражу российских активов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал планы европейских стран по изъятию замороженных российских средств открытым грабежом, не имеющим правовой основы и заявил, что они ответят за подобные действия.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал планы Евросоюза изъять российские средства открытым грабежом.

    «Евросоюз вновь заговорил о намерении украсть наши замороженные активы. Предпринимают попытки найти этому преступлению правовую основу. Ее нет! Никакие решения ЕСПЧ или любой другой марионеточной структуры не смогут оправдать нарушение норм международного права», – написал политик в социальных сетях.

    Парламентарий предупредил, что европейским странам придется вернуть изъятые средства вместе с огромными процентами. Он обратил внимание, что от необдуманных шагов страдают прежде всего экономика и жители Европы. В качестве примера спикер привел Германию, потерявшую 50 млрд евро из-за отказа от российского газа, при этом стоимость энергоресурсов взлетела в четыре с половиной раза.

    Политик раскритиковал европейских лидеров, обвинив их в некомпетентности и отсутствии заботы о собственных гражданах. Вместо решения внутренних проблем Европа продолжает направлять транши на поддержку конфликта на Украине, истощая свои ресурсы ради требований киевского режима.

    «Власть во многих странах Европы захватили некомпетентные, необразованные люди. Такие как президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и им подобные. Они абсолютно не национально ориентированы и не думают о гражданах своих государств», - подчеркнул спикер Госдумы.

    Володин предрек большие проблемы президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, допустив, что французский лидер может оказаться на скамье подсудимых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин также охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж. А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о поиске европейскими странами способов финансирования украинской армии за счет этих средств.

    Ранее Вячеслав Володин предложил ввести ответные меры с конфискацией имущества инициаторов подобных решений.


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    11 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Путин объяснил рост цен на газ в Европе ошибками Запада в сфере энергетики
    Путин объяснил рост цен на газ в Европе ошибками Запада в сфере энергетики
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение Европы отказаться от долгосрочных газовых контрактов в пользу биржевого ценообразования уже привело к резкому росту цен и грозит их дальнейшим увеличением, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    Путин заявил, что европейские власти сами загнали себя в ловушку, отказавшись от долгосрочных контрактов на поставку газа. По его словам, Россия ранее продавала газ Европе по 150–180 долларов за тысячу кубометров, привязывая цену к стоимости нефти и нефтепродуктов.

    Путин напомнил, что европейские партнеры настаивали на переходе к рыночному ценообразованию через биржевую торговлю, отвергая привязку к нефтяным контрактам.

    «Мы им говорили: газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится, у вас только цены вырастут, – сказал Путин. – Ну, пожалуйте бриться: 1 тыс. долларов или евро сейчас там. А будет, может быть, ещё и больше».

    Президент отметил, что на европейской бирже цену на газ формируют не производственники, а биржевые трейдеры, которые ориентируются на текущую выгоду, а не на технические возможности хранилищ. Он указал, что Германия ставит задачу заполнить хранилища газа лишь на 70%, а в Нидерландах ситуация еще хуже, что в перспективе может привести к росту цены до 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в европейских подземных хранилищах к началу сентября оказались на самом низком уровне с 2011 года.

    Путин уже заявлял о предельном обострении ситуации на мировых энергетических рынках из-за ошибочных решений европейских властей.

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    12 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Премьер Италии признала падение рейтингов из-за помощи Украине

    Мелони назвала поддержку Украины причиной снижения своих рейтингов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава итальянского правительства подчеркнула, что Рим помогает Киеву исключительно исходя из собственных национальных интересов. однако рейтинги премьера из-за этого начали снижаться.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что оказание военной помощи Киеву негативно сказывается на ее политической популярности среди избирателей. Глава итальянского правительства подчеркнула, что Рим помогает Киеву исключительно исходя из собственных национальных интересов, передает РИА «Новости».

    «Для меня в эти годы с электоральной точки зрения было бы выгоднее не поддерживать Украину, чем поддерживать ее», – сказала Мелони в интервью газете Foglio.

    Политик добавила, что итальянские власти принимают решения в первую очередь ради Рима. При этом свежие социологические исследования демонстрируют усталость общества от текущего внешнеполитического курса.

    Согласно опросу портала Termometro Politico, в котором приняли участие 2,6 тыс. человек, 55,4% граждан выступают против поставок вооружений на Украину. Около 28,8% респондентов требуют полностью прекратить поддержку Киева, а 26,6% согласны лишь на сохранение экономической и гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом итальянская оппозиция внесла в парламент резолюцию о полном прекращении снабжения Киева.

    Ранее депутат Россано Сассо предложил заблокировать передачу средств украинским властям из-за коррупции. А сама Джорджа Мелони поддержала призывы к началу мирного диалога с Россией.

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    14 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    В акватории Балтийского моря неподалеку от польского населенного пункта Русиново военнослужащие обнаружили и извлекли из воды неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «В районе пляжа в населенном пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон», – сообщил министр. При этом он предположил, что найденный аппарат может иметь российское происхождение, передает ТАСС.

    Косиняк-Камыш отметил, что это мог быть военный беспилотник, однако не привел никаких доказательств в поддержку своей версии. В настоящее время польские специалисты изучают находку для установления ее точной принадлежности и назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    В Минобороны России заявили об отсутствии планов поражать объекты на польской территории.

    Позже польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта в лесной зоне.

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    11 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Евростат отметил резкое сокращение числа школьников в ЕС

    Евростат: Число учеников начальных школ сократилось в 11 странах Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество учащихся начальных школ в ряде стран Европейского союза значительно снизилось за последнее десятилетие, при этом в Польше падение превысило четверть, следует из данных Евростата.

    Число учеников начальных школ сократилось в 11 странах Евросоюза за последние десять лет. В 2024 году начальные классы посещали 23,2 млн детей, что на 35,2 тыс. меньше по сравнению с 2023 годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Евростата.

    Наибольшее падение зафиксировано в Польше, где число школьников уменьшилось на 25,7%. В Хорватии и Португалии снижение составило 10,3% и 10% соответственно. Однако в 15 странах ЕС наблюдался рост, особенно в Люксембурге (21,4%) и Словении (18,2%).

    Абсолютными лидерами по числу учеников начальной школы стали Франция (4,1 млн), Германия (3,3 млн), Испания (2,8 млн) и Италия (2,6 млн). Сокращение числа детей происходит на фоне демографических и экономических трудностей в регионе.

    Евростат отмечает, что в 2024 году в ЕС родились около 3,6 млн детей, а коэффициент рождаемости упал до 7,9 на тысячу жителей. Естественная убыль населения наблюдается с 2012 года, при этом доля жителей младше 15 лет снизилась до 14%.

    Демографы объясняют падение рождаемости поздним созданием семей, высокими ценами на жилье и экономической неопределенностью. Средний возраст рождения первого ребенка в ЕС достиг почти 30 лет, а в Италии и Испании – 32 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, население Польши за десять лет также сократилось на 800 тыс. человек. Кроме того, рождаемость в Германии упала до абсолютного минимума со времен Второй мировой войны.

    Ранее Европейская статистическая служба зафиксировала рекордное снижение уровня рождаемости во всем Евросоюзе в целом.

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    14 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    В Канаде выступили с опровержением стремлений страны в Евросоюз

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный источник в правительстве сообщил телеканалу CTV News, что Канада вовсе не стремится к членству в Европейском союзе, опровергнув сообщение The Wall Street Journal.

    Правительственный источник настаивает на том, что сообщаемая в газете информация, что премьер-министр Марк Карни изучает возможность того, чтобы Канада стала «ассоциированным членом» ЕС, «преувеличивает» реальное положение дел, передает CTV News.

    Wall Street Journal сообщала данные источников из числа европейских чиновников и, хотя премьер-министр Карни и его правительство стремятся к дальнейшему углублению связей с ЕС, «в этом нет ничего нового» и что усилия по расширению связей с Европой будут основываться на рамках, согласованных на саммите ЕС-Канада в Брюсселе в 2025 году.

    На совместном саммите в июне 2025 года Канада и ЕС подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на дальнейшее сотрудничество в ключевых секторах. А также соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, в рамках которого Канада получила возможность участвовать в новой европейской программе закупок вооружений, известной как ReArm Europe.

    Все это объясняет тесное сотрудничество Канады с ЕС и вовсе не делает страну стремящейся стать частью Евросоюза, объяснил правительственный источник телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запрете на импорт части канадских товаров и о новых пошлинах. Президент США призвал запретить канадской Bombardier продавать самолеты в стране.

    После чего стало известно, что Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая.

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    14 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Politico: Франция застала ЕС врасплох при продлении санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Париж неожиданно вмешался в обсуждение продления антироссийских санкций Евросоюза, поддержав инициативу Братиславы по исключению ряда бизнесменов из ограничительных списков, сообщает Politico.

    По данным Politico, Европейский союз столкнулся с неожиданными трудностями при попытке продлить антироссийские санкции. Срок действия ограничений истекает 15 сентября, однако процесс согласования застопорился из-за позиции двух государств, передает РИА «Новости».

    «Послы стремятся продлить действие санкционных списков ЕС в отношении России до истечения их срока во вторник, однако Словакия возражает против ключевых положений, а теперь в процесс вмешалась и Франция, чем застала всех врасплох», – отмечается в материале.

    Ранее стало известно, что Братислава выступает за снятие ограничений с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Позднее к этой инициативе присоединился Париж, поддержав исключение Усманова из черных списков. Последний раз индивидуальные санкции ЕС продлевались в марте 2026 года.

    Власти Франции поддержали инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из европейских санкционных списков.

    Весной послы стран Евросоюза согласовали продление персональных ограничений против российских граждан до 15 сентября без исключений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о провоцировании серьезного раскола внутри объединения из-за антироссийских мер.

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    11 сентября 2026, 17:16 • Новости дня
    Словения решила проверить законность выдачи паспортов россиянам

    Slovenia Times: Словения проверит законность выдачи паспортов 93 россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Словении инициировали проверку законности выдачи паспортов по упрощенной процедуре почти сотне граждан России, включая подругу действующего президента страны Наташи Пирц-Мусар, пишет Slovenia Times.

    Правительство Словении поручило правоохранительным органам проверить наличие оснований для лишения словенского гражданства 93 россиян, получивших его после 2015 года в рамках упрощенной процедуры натурализации, передает РИА «Новости».

    «Правительство поручило разведывательным службам и полиции проверить, есть ли основания для аннулирования гражданства у россиян, получивших словенский паспорт в рамках особого порядка натурализации, начиная с 2015 года», – цитирует агентство сообщение газеты Slovenia Times.

    Проводящие проверку ведомства должны представить отчет в министерство внутренних дел страны до 30 сентября. Среди россиян, получивших словенское гражданство по упрощенной процедуре с 2015 года, оказалась подруга действующего президента Словении Наташи Пирц-Мусар Виктория Криволуцкая.

    Она играла вместе с главой государства в национальной команде по боулингу. Спортсменка рассказывала, что получила паспорт, поскольку местной федерации требовалась участница для международных соревнований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словенские парламентарии лишили неприкосновенности бывшего премьер-министра страны Роберта Голоба.

    Позже спикер парламента Словении Зоран Стеванович предложил провести референдум о выходе государства из НАТО. Между тем, власти Ирландии запланировали увеличить обязательный срок проживания для получения гражданства до восьми лет.

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    14 сентября 2026, 09:17 • Новости дня
    Цена газа в Европе приблизилась к 1000 долларов

    Биржевые котировки газа в Европе выросли на 4% – до 991 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Октябрьские фьючерсы на крупнейшем хабе Нидерландов продемонстрировали уверенный рост, достигнув отметки почти в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    С началом новой недели стоимость энергоресурсов на лондонской бирже ICE увеличилась на 4%, передает РИА «Новости». Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 978,9 доллара. К утру показатель достиг 991,5 доллара за тысячу кубометров.

    Резкое удорожание началось на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Весной средние биржевые котировки подскочили почти на 60%, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Летом волатильность сохранилась, и к августу расчетная цена составила 745,4 доллара.

    В начале сентября стоимость газа впервые за долгое время преодолела отметку в 900 долларов. Эксперты предупреждают, что предстоящей зимой из-за проблем с заполнением хранилищ цены могут взлететь выше 1200 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    В начале сентября котировки впервые за два года достигли уровня 900 долларов.

    К концу первой недели месяца стоимость голубого топлива опустилась до 856 долларов.

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