Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.17 комментариев
В парламент Италии внесли резолюцию о полном прекращении снабжения Киева
Группа парламентариев от итальянской оппозиционной партии Futuro Nazionale («Национальное будущее») выступила с инициативой о полном отказе от военной помощи Украине, инициатива внесена в парламент.
Партия внесла резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Blitz Quotidiano.
По мнению инициаторов, антироссийские санкции лишь усугубляют экономические проблемы в стране и усложняют жизнь граждан.
Депутат Эдоардо Зиелло пояснил, что документ предусматривает немедленную остановку снабжения режима Владимира Зеленского. Сэкономленные средства предлагается перераспределить на поддержку итальянских семей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале член Палаты депутатов Италии Россано Сассо предложил заблокировать передачу средств киевскому режиму из-за коррупции.
В конце прошлого года правительство страны откладывало издание указа об оказании военной помощи Украине. Министр иностранных дел Антонио Таяни в декабре называл преждевременным обсуждение новых закупок вооружения для Киева.