Глава МИД Италии Таяни выразил надежду на прекращение поставок оружия Киеву

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что в будущем «оружие больше не понадобится» Киеву, потому что стороны смогут договориться о прекращении огня и мирном урегулировании конфликта, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас «преждевременно» обсуждать закупки вооружения для Украины по программе PURL, предполагающей поставки оружия со складов США через страны НАТО.

Италия до сих пор официально не присоединялась к этой инициативе, ограничившись лишь декларациями, в отличие от других союзников по альянсу.

Министр сделал это заявление на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, где обсуждаются дальнейшие поставки Украине.

Между тем ранее итальянские СМИ сообщили, что вопрос продления военной поддержки Украине исключен из повестки ближайшего совета министров из-за высокой загрузки правительства. Голосование по этому вопросу ожидается в парламенте только в начале следующего года. Известно, что одна из ключевых партий коалиции – «Лига» – выступает против новых поставок вооружения Киеву, несмотря на подготовку 12-го пакета помощи, где могут оказаться комплектующие для системы ПВО Samp-T.

Власти Италии заняли пятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

Ранее Таяни заявил о необходимости создания юридической базы для передачи замороженных российских активов ради финансовой поддержки Украины.

Генсек НАТО Марк Рютте пообещал «плотный поток» оружия для Киева от НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Италия пытается балансировать между интересами Вашингтона и Москвы.