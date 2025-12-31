Tекст: Денис Тельманов

В Харькове утром 31 декабря мужчина открыл огонь по сотруднику военкомата во время проверки документов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел около 9:00 в Немышлянском районе на улице Харьковских дивизий.

По информации полиции Харьковской области, «42-летний водитель произвел выстрел в сторону военнослужащего военкомата, после чего скрылся с места происшествия».

В полиции уточнили, что сотрудник военкомата не пострадал. Какое именно оружие применил преступник – боевое или травматическое – не сообщается. Злоумышленника удалось задержать через несколько часов, в его отношении начато досудебное расследование по статье о хулиганстве.

На фоне подобных ситуаций Financial Times писала, что у ВСУ возникли серьезные трудности с численностью личного состава, мобилизацией и дезертирством, причем на ряде участков фронта наблюдается острая нехватка военных.

Насильственные меры мобилизации со стороны украинских военкоматов становятся причиной скандалов и общественного недовольства, а в сети появляются видео, на которых мужчин насильно забирают с улиц или даже избивают.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что массовые нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали обыденным явлением, включая злоупотребление полномочиями, избиения и спровоцированные ДТП.

Множество украинских мужчин призывного возраста всеми способами избегают мобилизации, скрываясь, покидая страну или совершая нападения на военкоматы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и скончался во время проверки данных, причиной назвали сердечную недостаточность.

В Ровно сотрудник ТЦК применил газовый баллончик против двух женщин, среди которых была мать с малолетним ребенком. В Харькове людей попытались доставить на мобилизацию силой, мужчину с сердечным заболеванием бросили на асфальте без помощи.

