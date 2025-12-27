Tекст: Вера Басилая

Мужчина скончался в Белгород-Днестровском военкомате Одессы во время сверки учетных данных, передает ТАСС. По информации Одесского облвоенкомата в Facebook* (запрещен в России; принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской), мужчина неожиданно потерял сознание, и несмотря на попытки военных оказать ему помощь, медики, прибывшие на место, зафиксировали его смерть.

По предварительным выводам судмедэкспертизы, причиной гибели стала острая сердечная недостаточность. В сообщении облвоенкомата особо отмечается, что тиражируемые в информационном пространстве сообщения о якобы насильственной смерти или травмах мужчины не соответствуют действительности.

Однако украинские СМИ, в частности издание «Страна», пишут, что мужчина мог скончаться после избиения в помещении военкомата. В настоящее время по факту произошедшего начато расследование, к делу подключились адвокаты, нанятые семьей погибшего.

Ранее сотрудник ТЦК на Украине обрызгал женщину с ребенком из газового баллончика.

В Харькове полицейские попытались затащить мужчину с сердечным заболеванием в машину, чтобы отправить на мобилизацию, но оставили его на асфальте без помощи.

