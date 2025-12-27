Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.4 комментария
Мужчина умер в одесском ТЦК во время «сверки учетных данных»
В одесском ТЦК (аналог военкомата) мужчина внезапно потерял сознание и умер во время «сверки учетных данных», причиной официально названа сердечная недостаточность.
Мужчина скончался в Белгород-Днестровском военкомате Одессы во время сверки учетных данных, передает ТАСС. По информации Одесского облвоенкомата в Facebook* (запрещен в России; принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской), мужчина неожиданно потерял сознание, и несмотря на попытки военных оказать ему помощь, медики, прибывшие на место, зафиксировали его смерть.
По предварительным выводам судмедэкспертизы, причиной гибели стала острая сердечная недостаточность. В сообщении облвоенкомата особо отмечается, что тиражируемые в информационном пространстве сообщения о якобы насильственной смерти или травмах мужчины не соответствуют действительности.
Однако украинские СМИ, в частности издание «Страна», пишут, что мужчина мог скончаться после избиения в помещении военкомата. В настоящее время по факту произошедшего начато расследование, к делу подключились адвокаты, нанятые семьей погибшего.
Ранее сотрудник ТЦК на Украине обрызгал женщину с ребенком из газового баллончика.
В Харькове полицейские попытались затащить мужчину с сердечным заболеванием в машину, чтобы отправить на мобилизацию, но оставили его на асфальте без помощи.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ