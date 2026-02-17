В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
Ученые раскрыли влияние диеты на продление жизни на годы
Ученые из Китая раскрыли влияние диеты на продление жизни на годы
Здоровое питание может продлить жизнь на несколько лет, независимо от генетических предрасположенностей и пола человека, сообщается в опубликованном в Science Advances исследовании ученых из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае.
Здоровое питание способно продлить жизнь на несколько лет, независимо от пола и генетики, пишут исследователи из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае, передает РИА «Новости». Их работа опубликована в журнале Science Advances.
По данным ученых, соблюдение альтернативного индекса здорового питания, средиземноморской, растительной диеты, а также питания для предотвращения гипертонии и снижения риска диабета способствует снижению общей смертности и увеличению продолжительности жизни. «Следование альтернативному индексу здорового питания, средиземноморской и растительной диете, и диетам для предотвращения гипертонии и снижения риска диабета приводило к более низкой общей смертности и большей продолжительности жизни. … Следствием достижения верхнего квантиля показателей питания было увеличение продолжительности жизни на 1,9–3 года к 45 годам у мужчин и на 1,5–2,3 года у женщин», – говорится в материале.
Наибольший эффект у мужчин был замечен при следовании диете, направленной на снижение риска диабета, а у женщин – при соблюдении средиземноморской диеты. Исследователи подчеркивают, что преимущества здорового питания проявляются вне зависимости от наличия у человека так называемых генов долголетия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эндокринолог рассказала о мерах, которые помогут диабетикам сохранить здоровье при низких температурах.
Врач на арктической станции рекомендовал употреблять продукты, богатые витаминами, для борьбы с авитаминозом в условиях Крайнего Севера.
The Guardian отметила, что регулярное чтение снижает риск деменции на 40%.