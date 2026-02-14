Объем наличных у россиян впервые превысил 17 трлн рублей

Tекст: Денис Тельманов

По данным анализа ЦБ, которые приводит РИА «Новости», к концу 2025 года объем наличных сбережений россиян достиг 17,1 трлн рублей. Это на 4,6% больше, чем годом ранее, когда прирост составлял лишь 0,1%. Рост стал самым значительным за последние годы.

В материале уточняется, что темпы увеличения наличных рублевых сбережений существенно ускорились по сравнению с предыдущим периодом. По итогам 2025 года впервые за три года увеличился и объем наличной иностранной валюты у россиян. Этот показатель вырос на 100 млн долларов и составил 92,2 млрд долларов.

Аналитики отмечают, что такие показатели свидетельствуют о стремлении граждан хранить значительную часть сбережений вне банковской системы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский рубль признан лучшей валютой в мире в этом году. Он укрепился примерно на 40%. Россияне накопили рекордный объем наличных в рублях.

Стратегия сберегать средства в рублях в условиях дорогих кредитов и сильного курса считается рациональной. Экономике России требуется более активное использование средств, а не их накопление.

