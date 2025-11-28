Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Лидеры ЕС продолжают удивлять публику фантастическими заявлениями по поводу России и возможных мирных договоренностей с Украиной. Чего стоят хотя бы слова главы европейской дипломатии Каи Каллас по поводу того, что «Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран». Она же заявила о необходимости сократить армию России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выдвигает к России невыполнимые условия, которые в российском МИДе уже назвали «галлюцинациями». Руководители Британии, Франции, Германии призывают договариваться с побеждающей на Украине Россией так, как будто она является проигрывающей стороной.

На этом фоне удивительно здраво смотрится итальянское руководство. Вице-премьер и по совместительству глава МИД Италии Антонио Таяни решил предложить Москве пряник в виде снятия санкций. Причем не когда-то потом, а сразу после подписания мирного соглашения.

«Европа внесет свой вклад, в том числе и потому, что мирное соглашение не может быть достигнуто без европейского присутствия, поскольку Европа ввела санкции против России, и поэтому для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции», – заявил политик.

По сути, первое за несколько лет европейское признание в необходимости снятия санкций с России звучит со стороны Италии. При всем уважении к ней, Италия не является страной-лидером Евросоюза с серьезными аппаратными возможностями. Да и раньше итальянцы (включая того же самого Таяни) регулярно дублировали агрессивные заявления, исходившие из Брюсселя. Почему же именно Рим внезапно выступил с таким заявлением? Насколько серьезно его можно воспринимать?

Прежде всего итальянские власти сейчас – наиболее правые и консервативные во всей Западной Европе. Сам Таяни представляет правоцентристскую партию «Вперед Италия», основанную Сильвио Берлускони. И хотя после победы на выборах и Таяни, и его начальница – представительница еще более правой силы «Братья Италии» Джорджа Мелони – встроились в общеевропейскую линию поведения, их курс все-таки меньше наполнен идеологией, чем средневзвешенный по ЕС. И они не разделяют «крестоносный» подход брюссельских либералов по отношению к РФ.

Кроме того, итальянский прагматизм демонстрируется для важнейшего внешнего зрителя – Дональда Трампа.

«У администрации Трампа сейчас очень хорошие связи с итальянским руководством. И итальянцы хитрят. Они, как и многие другие, предполагают, что 28 пунктов Трампа не взлетят, но все равно хотят ему подыграть»,

– объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. В Риме понимают, что демонстративное желание Брюсселя сорвать потенциальную российско-американскую сделку (вплоть до слива проектов мирного плана) вызовет гнев американского президента.

В то же время Италия не может пойти по пути Венгрии и полностью поддержать американский прагматичный подход – все-таки Рим куда больше интегрирован в общеевропейскую политику, чем Будапешт. Поэтому Мелони и Таяни выбрали промежуточный подход – они следуют общеевропейской политике, но в то же время пытаются разговаривать с Москвой языком прагматизма и предлагать ей пряник в виде отмены санкций в обмен на устраивающее Европу мирное соглашение.

Действительно, санкции против РФ должны продлеваться каждый год единогласным решением всех стран-членов ЕС. Следующее продление намечено на весну 2026 года, и если хотя бы одна страна (Венгрия или та же Италия) проголосуют против продления, то санкции автоматически отменяются. Может показаться удивительным, что никто другой этот пряник не предложил.

Однако на практике итальянский пряник не более чем мираж.

Прежде всего, никто из руководства ЕС не позволит стране-члену проголосовать против санкций. Для Брюсселя демонстративное сохранение европейского единства – это альфа и омега внутренней политики и собственной легитимности. Поэтому потенциального бунтаря они сломают давлением (в том числе лишением права голоса на Евросовете) или купят льготами и деньгами – как это уже было с той же Венгрией. А времена Спартака давно прошли, и возглавлять общеевропейский бунт угнетенных национальных элит Италия с нынешним состоянием ее экономики не рискнет.

Но даже если Брюсселю не удастся сломать бунтаря, то страны-члены ЕС могут ввести аналогичные самостоятельные санкции в адрес РФ. И все останется как есть.

Кроме того, даже если санкции снимут, то другие ограничения останутся – например, в вопросе импорта российского газа. Речь идет и о общеевропейском законодательстве (которое препятствует работе Северного потока), и о необходимости чинить эти газопроводы. И, конечно же, о защите российского газа в судах.

«Помимо санкционных и технических вопросов есть и юридические. Чтобы возобновить транзит газа, нужно решить вопрос с претензиям европейских компаний к Газпрому», – объясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета, эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Эксперт напоминает: когда начались сокращения объемов прокачки, ряд европейских компаний пошли в арбитраж с требованием компенсаций от Газпрома (им было абсолютно все равно на то, что прокачка была остановлена по вине Европы). Арбитраж им насчитал компенсацию, и теперь в случае возобновления поставок газа они могут затребовать его ареста в счет компенсаций.

Наконец, помимо санкций и внутренних ограничений есть и другие методы.

«Необходимо понимать, что борьба Европы с Россией держится не только на санкциях. Она держится еще и на соглашениях, которые, например, заключают те же британцы с Азербайджаном и Казахстаном. Вопрос борьбы перекочевывает в другую плоскость, но при этом она не становится менее жесткой»,

– говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Поэтому пряник Таяни вряд ли будет замечен в Москве. И в случае продолжения Брюсселем обструкционистской линии (а она, скорее всего, будет продолжена) Италии придется решать: идти по пути Венгрии или вместе со всем Евросоюзом уходить на обочину политики. И со стороны смотреть за тем, как Москва и Вашингтон переустраивают Европу.