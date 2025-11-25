  • Новость часаСилы ПВО за три вечерних часа уничтожили над Россией более 30 БПЛА ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем
    Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию
    Глава ФНС предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов жилья
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    Ушаков: Россия ознакомлена с одним из вариантов плана США по Украине
    Газпром: Холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из ПХГ уже бьют рекорды
    Польша успешно провела испытания суборбитальной ракеты
    Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    0 комментариев
    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    4 комментария
    25 ноября 2025, 01:45 • Новости дня

    Захарова назвала «галлюцинациями Брюсселя» роль ЕС в обеспечении мира Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России оценила условия главы Еврокомиссии Урсулы ф он дер Ляйен по урегулированию ситуации на Украине, как ее видит Евросоюз, и не смогла не отметить их нелепость.

    Среди перечисленный фон дер Ляйен пунктов, – сохранение численности ВСУ, неизменяемость границ Украины и право Еврокомиссии распоряжаться фондами восстановления. Она также подчеркнула, что Украина должна сама выбирать свой путь развития, так как она уже «выбрала европейскую судьбу».

    В ответ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала заявления фон дер Ляйен нелепыми, напомнив о событиях 2014 года и установлении киевского режима после государственного переворота, который был поддержан Западом.

    «Это, надо понимать, и есть та самая «европейская судьба». Круг замкнулся», – написала дипломат.

    Захарова также раскритиковала призыв Еврокомиссии к неизменяемости границ Украины, отметив прецедент с Косово, когда Запад поддержал перекройку границ Сербии вопреки воле местного населения.

    Больше всего из заявлений глав Еврокомиссии российского дипломата удивило требование о роли Евросоюза в обеспечении мира на Украине.

    «А с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», – поиронизировала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине, в ЕС их в этом поддержали. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.

    24 ноября 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение американского плана по Украине через СМИ невозможно и некорректно, официальной информации о мирном плане США нет, как и конкретики по переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия не считает возможным обсуждение предложений по урегулированию ситуации на Украине, исходя из утечек СМИ о мирном плане США, передает ТАСС. Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль считает такие обсуждения некорректными и невозможными.

    Песков заявил, что Кремль не располагает официальной информацией о предложениях США по украинскому урегулированию. По словам пресс-секретаря президента, любые серьезные вопросы должны обсуждаться только на основе информации из официальных источников, а появления в прессе не могут быть ориентиром для принятия решений.

    «Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет», – добавил Песков.

    Он также подтвердил, что Россия сохраняет открытую позицию по вопросам переговоров по украинскому урегулированию, но конкретных контактов с США сейчас нет.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры делегаций США и Украины в Женеве самыми эффективными.

    Рубио также напомнил о необходимости реакции Москвы на этот план.

    Комментарии (7)
    24 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США
    Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на усиление политического давления со стороны США, подчеркнув, что Киев намерен добиваться выгодных компромиссов в переговорах.

    Зеленский в своем видеообращении к украинцам назвал текущий этап переговоров с Соединенными Штатами критическим моментом, передает ТАСС. Президент Украины отметил, что сейчас наблюдается значительный шум в средствах массовой информации и усиливается политическое давление на Киев.

    «Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления», – заявил Зеленский в ходе обращения. Он подчеркнул, что Киев в переговорах с американскими партнерами будет стремиться находить компромиссы, которые должны способствовать укреплению Украины, а не ослаблению страны.

    Зеленский добавил, что украинские власти продолжают работать с США для достижения оптимальных для государства соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают сведениями о визите Владимира Зеленского в Вашингтон.

    Представители США и Украины заявили о значительном прогрессе в ходе консультаций в Женеве.

    Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который Москва готова обсуждать.

    Комментарии (5)
    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 10:19 • Новости дня
    Взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться
    Взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военный Николай Бабчук, сдавшийся в Красноармейске, обратился к служившим с советом сложить оружие и сохранить себе жизнь, его призыв опубликовало Минобороны России.

    Бабчук оказался в плену после неудачной попытки выйти из окруженного российскими войсками Красноармейска, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что вместе с товарищами покинул позиции из-за плохих условий, но двое сослуживцев были убиты при попытке сопротивления бойцам группировки войск ВС России «Центр». Сам он решил не рисковать жизнью и сдаться в плен.

    Бабчук рассказал, что снабжение в окруженном городе поступало крайне редко, раз в неделю. По его словам, бойцам приходилось самостоятельно искать воду и еду, а любые обращения к командованию о ротации оставались без ответа.

    «Надоело. На командование выходишь, говоришь, смена какая-то, ротация или вывод. В ответ: «Ничего не знаю», – сообщил он.

    Пленный порекомендовал своим бывшим сослуживцам не пытаться прорываться из окружения, а сдаться, чтобы сохранить жизнь.

    «Из Красноармейска вы не проберетесь. Лучше вам сдаться и быть живыми. Хоть накормят, будет человеческое отношение. Не будете голодать», – указал он.

    До этого Бабчук сообщал, что в украинском подразделении под Красноармейском 20 бойцов самовольно покинули часть.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные заняли значительную часть Красноармейска, ВСУ оказались в котле и несут существенные потери.

    Также российская армия срывала попытки украинских военных деблокировать выход из Красноармейска.

    Комментарии (7)
    24 ноября 2025, 10:11 • Новости дня
    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    Стубб заявил об оставшихся нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины
    @ Sergei Grits/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что по итогам переговоров США и Украины остались существенные нерешенные вопросы.

    Важные вопросы, связанные с переговорами между США и Украиной, все еще остаются открытыми, передает ТАСС.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что главные спорные пункты переговоров требуют дальнейшего обсуждения на уровне Евросоюза и НАТО.

    По словам Стубба, он обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским утром в понедельник. «Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются нерешенными важные вопросы», – написал Стубб в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он добавил, что любые решения, подпадающие под компетенцию ЕС или НАТО, будут рассматриваться и приниматься членами этих организаций в индивидуальном порядке. По словам финского лидера, до окончательных договоренностей пока далеко, и процесс требует дополнительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

    Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится к возможному прекращению помощи Украине со стороны США.

    The New York Times отметила, что после переговоров в Женеве в мирном плане Дональда Трампа произошли изменения.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. Он также напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    Комментарии (8)
    24 ноября 2025, 17:29 • Новости дня
    Глава МИД Литвы призвал срочно конфисковать российские активы

    Глава МИД Литвы Будрис призвал срочно конфисковать российские активы

    Глава МИД Литвы призвал срочно конфисковать российские активы
    @ IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис предложил заморозить российские активы, чтобы Европа смогла усилить позиции в переговорах по Украине, сообщает Bloomberg.

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис выступил с призывом к немедленной конфискации замороженных российских активов, чтобы Европа получила возможность участвовать в переговорах по Украине, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления он подчеркнул: «Сейчас самое время принять решение. Давайте действовать. В противном случае Европа упустит возможность сыграть важную роль».

    Будрис отметил, что Европе необходимо выработать рычаги давления, чтобы оказаться за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, без подобных инструментов у Евросоюза не будет достаточного влияния на будущий процесс.

    Литовский министр уверен, что промедление может привести к потере инициативы, а сам вопрос о конфискации активов становится основным для участия Европы в переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза планируют разрешить вопрос замороженных российских активов до декабрьского саммита ЕС. Европейские власти столкнулись с препятствиями из-за плана США по урегулированию конфликта на Украине. Еврокомиссия намерена продолжать работать над экспроприацией российских суверенных активов, несмотря на инициативы США по мирному урегулированию.

    Комментарии (20)
    24 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время

    Лукашенко спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине

    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    В ходе встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым глава государства заявил: «Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами». Видеофрагмент встречи Лукашенко с Евраевым опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    Ранее Axios сообщил, что на прошлой неделе Владимир Зеленский слушал по громкой связи пункты предлагаемого США плана по завершению конфликта, которые зачитывали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о прогрессе в согласовании позиций США и Украины по мирному плану.

    Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в неблагодарности за поддержку со стороны США. Он также отметил, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает предложение Вашингтона.

    Комментарии (18)
    24 ноября 2025, 20:50 • Новости дня
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительными сделки с долями и активами ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкским терминалом и ООО «Дар фрут».

    Суд постановил, что договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Олегом Басиным и Шахларом Новрузовым на 100% долей в компании «Туапсинский морской коммерческий порт» является ничтожным и должен быть аннулирован, передает ТАСС. Также признан недействительным договор подписки на акции от 26 декабря 2014 года между Новрузовым и компанией «Вониксель лимитед».

    «Признать недействительной ничтожной сделкой договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Басиным Олегом Ефимовичем и Новрузовым Шахларом Новруз Оглы в отношении 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», – огласила судья.

    Кроме того, аналогичные решения приняты в отношении ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкского морского перегрузочного терминала и объектов недвижимости ООО «Дар фрут». Все указанные активы были взысканы в доход России.

    В октябре суд взыскал в пользу России более 160 млн рублей с экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева.

    Комментарии (5)
    24 ноября 2025, 11:50 • Новости дня
    Ермак опубликовал заявление Украины и США после встречи в Женеве

    Ермак сообщил о прогрессе в согласовании позиций США и Украины по мирному плану

    Tекст: Вера Басилая

    Представители США и Украины сочли консультации в Женеве крайне продуктивными и отметили значительный прогресс в согласовании позиций, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал совместное заявление Украины и США после переговоров в Женеве, передает «Газета.Ru».

    По словам Ермака, обе делегации сочли консультации крайне продуктивными и отметили значительный прогресс в согласовании позиций. В заявлении подчеркивается, что были определены четкие дальнейшие шаги по реализации мирного плана, предложенного США.

    Кроме того, украинская сторона выразила благодарность Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за активную помощь и поддержку в вопросах урегулирования.

    Напомним, накануне США потребовали от Киева заявления в поддержку мирного плана Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в отсутствии благодарности за усилия США.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной. Марко Рубио также напомнил о необходимости реакции Москвы на американский план по Украине.

    Комментарии (5)
    24 ноября 2025, 18:07 • Новости дня
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявления относительно мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.

    «Россия должна сесть за стол переговоров. И если это возможно, то все усилия окупились», – отметил Мерц в своем выступлении, передает RT со ссылкой на Stern.

    Накануне Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.

    Комментарии (5)
    24 ноября 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Малиновки, Гуляйполя, Воздвижевки, Доброполья в Запорожской области и Отрадного в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, две бронемашины и израильскую радиолокационную станцию RADA.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Мирополья, Ездецкого, Алексеевки, Андреевки и Варачино в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Нестерным и Вильчей.

    Противник потерял более 135 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, два склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Кучеровки, Глушковки, Куриловки, Богуславки, Нечволодовки, Нового Мира, Подолов в Харьковской области, Красного Лимана, Диброва и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера, включая американский М113, пять бронемашин, в том числе три американских бронеавтомобиля HMMWV, две самоходные артустановки, румынская пусковая установка РСЗО APR-40 и девять станций РЭБ. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Кривой Луки, Николаевки, Степановки, Краматорска, Васюковки, Иванополья и Северска в ДНР.

    Противник потерял более 235 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады спецназначения, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Артемовки, Торецкого, Доброполья, Сергеевки, Белицкого, Родинского в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку Ровного, отчитались в Минобороны.

    Отражены восемь атак 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Были уничтожены до 35 украинских военнослужащих и американский бронетранспортер М113.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий.

    За сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 250 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, пикап и два орудия полевой артиллерии.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 425 военнослужащих, шесть бронемашин и 155-мм американская гаубица М777, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное. Днем ранее они освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области.

    За прошлую неделю были освобождены 16 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России

    Чемезов: Россия выпускает рекордное количество снарядов и авиабомб

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы производства вооружений в России несопоставимы с тем, что было до начала спецоперации на Украине, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

    Он отметил, что Россия поставляет в значительных объемах такие виды вооружений, как самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы радиоэлектронной борьбы и дроны, передает ТАСС.

    «Объемы выпуска – несопоставимые с тем, что было до СВО. Самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое поставляем в огромных объемах. Ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб», – подчеркнул Чемезов.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз.

    Комментарии (7)
    24 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
    Путин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого затрагивался вопрос урегулирования украиснкого конфликта.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе беседы значительное внимание было уделено ситуации на Украине и инициативам США по мирному урегулированию. «Эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», – заявил Путин. Он подчеркнул заинтересованность Москвы в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

    Эрдоган в ответ выразил готовность содействовать переговорному процессу и сообщил о возможности предоставления стамбульской площадки для дальнейших контактов. Стороны условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.

    Главы государств также обсудили расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и реализацию ключевых энергетических проектов между Россией и Турцией. Кроме того, президент Турции поделился с Путиным своими впечатлениями от встречи с лидерами «Группы двадцати» в Йоханнесбурге. Лидеры договорились поддерживать регулярные контакты.

    Накануне Эрдоган заявил о предстоящих переговорах с Путиным.

    Сообщалось, что турецкий лидер хочет подтвердить готовность Анкары вновь принять переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, оказать любое содействие продвижению переговорного процесса.

    Комментарии (2)
    24 ноября 2025, 21:15 • Новости дня
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    @ Филиппов Алексей/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

    По ее словам, уголовное дело связано с присвоением денежных средств, которые должны были пойти в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен, передает РИА «Новости».

    Потерпевшей по делу признана вдова поэта. Разина заочно привлекли в качестве обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы.

    По данным следователей, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым для того, чтобы получать деньги как правообладатель музыкальных произведений.

    В настоящее время Разин объявлен в межгосударственный розыск.

    Ранее Разин обратился в столичный суд с иском о признании завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова недействительным.

    В марте промышленный суд Оренбурга отказал ему в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».

    Ранее вдова Юрия Шатунова одержала победу в судебной борьбе за права на хиты покойного артиста.

    Комментарии (8)
    24 ноября 2025, 11:57 • Новости дня
    Лидеры Европы решили экстренно обсудить мирный план по Украине в Анголе
    Лидеры Европы решили экстренно обсудить мирный план по Украине в Анголе
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Анголе на полях саммита с Африканским союзом в 12.30 мск соберутся лидеры Евросоюза для обсуждения мирного плана по Украине, сообщило Reuters.

    Экстренный саммит Евросоюза по мирному плану для Украины начнется в столице Анголы Луанде в 12.30 мск, передает ТАСС. Встреча проходит в рамках планового совместного саммита ЕС и Африканского союза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта инициировал внеплановую дискуссию по Украине на саммите. Лидеры некоторых европейских стран, которые не прибыли в Анголу лично, участвуют в обсуждении по видеосвязи.

    Повестка саммита посвящена оценке американского мирного предложения по урегулированию ситуации на Украине и координации позиции Евросоюза по данному вопросу.

    Ранее Кошта сообщил, что на саммите в Анголе лидеры ЕС будут обсуждать предложенный США план урегулирования на Украине.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что после переговоров США и Украины остаются существенные нерешенные вопросы.

    На саммите G20 в ЮАР европейские лидеры раскритиковали предложения Трампа по Украине и призвали их скорректировать из-за спорных уступок России.

    Позже Европейский союз предложил свой план урегулирования конфликта на Украине, который содержит 24 пункта, предусматривает контроль третьих стран и постепенное снятие санкций с России.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    Комментарии (7)
    24 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон
    Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Близкие советники главы киевского режима Владимира Зеленского опасаются, что визит в США приведет к новой ссоре с президентом США Дональдом Трампом и осложнит переговоры по мирному плану, пишет издание Financial Times.

    По данным издания Financial Times, окружение Владимира Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, чтобы не портить ход переговоров по предлагаемому мирному плану США, передает РИА «Новости». По информации издания, советники Зеленского опасаются, что очередная встреча с президентом Дональдом Трампом может привести к новой ссоре и подорвать достигнутый ранее прогресс.

    Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский может приехать в Вашингтон для переговоров с Трампом по урегулированию ситуации на Украине. Однако украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что такая встреча на этой неделе официально не планируется.

    Как отмечают журналисты Financial Times, пока неясно, хочет ли Трамп получить личное одобрение Зеленского под своим мирным планом. Напомним, американские и украинские делегации уже обсуждали этот план на встрече в Женеве.

    Ранее Владимир Зеленский отметил усиление политического давления со стороны США и подчеркнул, что Киев будет добиваться выгодных компромиссов на переговорах.

    Представители США и Украины заявили, что консультации в Женеве были крайне продуктивными, а позиции сторон значительно сблизились.

    Президент США Дональд Трамп сказал, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устроит предложение Вашингтона.

    Комментарии (0)
    Главное
    Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон
    Подростку предъявили обвинение после нападения с ножом на охранника в Москве
    Колесник: Брать наш боевой корабль на таран у Британии не хватит духу
    Си Цзиньпин назвал возвращение Тайваня частью послевоенного порядка
    Глава МИД Литвы призвал срочно конфисковать российские активы
    Комментатор Шнякин передал слова Алдонина из клиники
    Брижит Бардо госпитализировали во Франции

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине

    Европа пытается выиграть время. По мнению экспертов, именно поэтому представители ЕС и Британии разработали встречный план по украинскому урегулированию. Так, территориальные переговоры предлагается вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня, а вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса. Зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих

      Издательство Московской Патриархии опубликовало официальный православный календарь на 2026 год с датами всех церковных праздников и постов, которые будут определять духовную жизнь миллионов верующих в России.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации