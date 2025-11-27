В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.2 комментария
Италия стала лидером по выдаче шенгенских мультивиз россиянам
Россияне чаще всего получают шенгенские мультивизы в Италии, в то время как Франция и Испания стали выдавать преимущественно однократные визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Лидером среди стран ЕС по количеству выданных мультивиз гражданам России остается Италия, сообщает ТАСС со ссылкой на АТОР.
После обновления визовых правил Евросоюза 7 ноября у туроператоров появилась статистика по выдаче шенгенских виз: процесс оформления виз продолжается, но многие страны увеличили выдачу однократных виз.
Италия сохранила лидерство по числу мультивиз, включая краткосрочные (три-шесть месяцев), годовые и даже двухлетние, особенно для россиян с хорошей визовой историей.
Франция, которая до недавнего времени чаще других предоставляла россиянам мультивизы, в последние три недели выдавала главным образом однократные визы.
Испания также преимущественно оформляет однократные визы, а ситуация осложняется нехваткой свободных слотов для записи.
«Записаться в визовые центры Испании практически нереально, в то время как у Италии и Франции в Москве и Петербурге ситуация стабильнее», – пояснили в АТОР.
Греция и Венгрия не изменили подход к выдаче виз: обе страны не были склонны к частой выдаче мультивиз. Греция продолжает выдавать визы под конкретную поездку, а для круизов с 7 ноября оформила двукратные визы на срок круиза, что ранее было возможно только для мультивиз. В то же время сложности с подачей документов в их консульствах не возникает.
Венгрия осталась одной из наиболее лояльных стран по отношению к россиянам: большая часть виз однократные, однако мультивизы на год периодически выдают, сроки рассмотрения заявок составляют примерно три-четыре недели, а процент одобрения превышает 90%.
Болгария, Хорватия, Словакия и Австрия также продолжают выдавать российским туристам преимущественно однократные визы.
В начале ноября Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз, оставив только однократные въездные разрешения. Евросоюз объяснил эти ограничения случаями с беспилотниками и диверсиями в Европе.