Катар решил отменить программу бесплатного проживания туристов в отелях
Власти Катара приняли решение прекратить программу бесплатного проживания и питания для туристов в отелях страны, сообщили в посольстве России.
Как сообщили в Telegram-канале дипломатической миссии, по информации Управления по туризму Катара, программа завершит работу 15 марта. Туристы смогут воспользоваться бесплатным проживанием только до этой даты.
В дипмиссии уточнили: «Местными властями принято решение о прекращении действия программы безвозмездного проживания туристов, находящихся в отелях страны».
Ранее в АТОР сообщили, что порядка 10 тыс. путешественников из России вынужденно остаются на таиландских курортах из-за сложной ситуации с авиасообщением через ближневосточный регион.
Ранее российские туристы на Шри-Ланке, которые не могут вернуться домой из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, рассказали, что находятся под угрозой выселения из отелей. У некоторых туристов из РФ также истекает срок медицинской страховки и разрешенного пребывания в стране.
11 марта сообщалось, что путешественники из Челябинска, вынужденно остававшиеся в столице Катара с конца февраля, благополучно прилетели в Екатеринбург рейсом из Дубая.