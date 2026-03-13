Иран назвал число погибших женщин и детей от атак США и Израиля

Минздрав Ирана сообщил о гибели 425 женщин и детей после атак США и Израиля

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство здравоохранения Ирана сообщило о гибели 223 женщин и 202 лиц младше 18 лет в результате атак США и Израиля. Из них 12 детей были младше пяти лет, передает РИА «Новости».

В отчете министерства также говорится о 2729 женщинах и 1190 несовершеннолетних, получивших ранения. Кроме того, в результате атак погибли 16 сотрудников медицинской сферы.

Повреждены 32 машины скорой помощи и 152 медицинских центра, шесть из которых были эвакуированы. Общее количество пострадавших на 10 марта составило более 15 тысяч человек.

Как накануне писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов США и Израиля по территории Ирана погибли по меньшей мере 33 студента местных вузов.

7 марта постпред Ирана в ООН Иравани заявил о гибели более 1330 человек в ходе атак США и Израиля. Ранее в Тегеране и других городах Ирана впервые в дневное время прошли массовые демонстрации против агрессии США и Израиля.



