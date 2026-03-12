С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Власти Ирана назвали число погибших студентов при атаке Израиля
В результате ударов США и Израиля по территории Ирана погибли по меньшей мере 33 студента местных вузов.
Помощник министра науки исламской республики Мохаммад Али Дадгостарниа официально сообщил о существенных потерях среди учащихся местных высших учебных заведений, передает ТАСС.
Согласно заявлению властей, причиной гибели молодых людей стали удары, нанесенные по территории страны военными силами Соединенных Штатов и Израиля.
Представитель ведомства выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за произошедшее на внешние силы.
В результате агрессии сионистского режима и американского врага на территорию нашего дорогого Ирана число погибших студентов достигло 33 человек», – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране прошли похороны учениц начальных классов после атаки на школу «Шаджара Тайебе». Число жертв конфликта на Ближнем Востоке превысило 1,3 тыс. человек.
Власти исламской республики заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам.