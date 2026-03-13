Трамп заявил о подготовке США к «очень мощным ударам» по Ирану

Трамп: США планируют очень мощные удары по Ирану на следующей неделе

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Трамп сообщил в пятницу в интервью каналу Fox News, передает РИА «Новости».

«Мы будем наносить по ним очень мощные удары в течение следующей недели», – подчеркнул глава Белого дома. Он также отметил, что Вашингтон уже причинил Ирану «значительный ущерб» и, по его оценке, на восстановление разрушенного у Тегерана «уйдут годы».

Ранее Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции. До этого он назвал войну с Ираном «практически завершенной».

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.