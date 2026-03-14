    Урсула устала менять Европу под капризы НАТО и Израиля
    WP: Новый энергетический кризис способен усилить мировое влияние Китая
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    На Бали появилась русская бизнес-экосистема с оборотом в миллионы долларов
    В Госдуме спрогнозировали переход к четырехдневной рабочей неделе
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    Небензя заявил о провале «блицкрига» США против Ирана
    WSJ: США перебрасывают морскую пехоту на Ближний Восток
    США объявили награду за информацию о лидере Ирана и КСИР
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    14 марта 2026, 11:35 • Новости дня

    В Полтаве после драки с военкомами восемь мужчин отправили в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Восемь человек, задержанных на заправке в Полтаве после конфликта с военкомами, уже отправили служить в вооруженные силы Украины, сообщил местный военкомат.

    Полиция задержала восемь человек после массовой драки между жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Инцидент произошёл на заправке в Полтаве на северо-востоке Украины, где сотрудники ТЦК проводили массовые задержания граждан и сажали их в служебный автобус, сообщает ТАСС.

    Областной военкомат рассказал, что конфликт возник после того, как около 20 человек попытались помешать действиям ТЦК. По данным военкомата, гражданские лица применили слезоточивый газ, из-за чего трое сотрудников ТЦК и трое полицейских получили химические ожоги.

    Полиция задержала восемь человек, которые, как отметили в военкомате, подлежат призыву и уже направлены служить в ВСУ. По информации военкомата, остальные участники потасовки были отпущены или не были задержаны. Сейчас на Украине продолжаются рейды по выявлению лиц, подлежащих мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники местного военкомата в Полтаве выбили дверь туалета на автозаправочной станции и силой мобилизовали мужчину.

    Ранее в декабре местные жители в Полтаве и вовсе убили трех сотрудников военкомата, устроив им засаду. А в июле 2025 года здание полтавского военкомата повредил мощный взрыв.

    13 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с двумя самолетами-заправщиками KC-135 ВВС США мог быть вызван внештатной ситуацией, связанной с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Ранее Пентагон заявил, что американский борт потерпел крушение в Ираке.

    «Как правило, в зоне дозаправки барражирует один самолет-заправщик. Однако бывают исключения, если речь идет о большой ударной авиационной группе. В таких случаях могут задействовать несколько «летающих танкеров», но их обязательно разносят по эшелонам. Более того, они летают в противофазе», – отметил Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он допустил, что США могли планировать массированную атаку по целям в Иране, и для этого были направлены в одну зону сразу два KC-135. «Не исключено, что произошла внештатная ситуация, связанная с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты», – считает собеседник.

    По его мнению, если подтвердится, что два заправщика столкнулись, то одной из причин инцидента мог стать человеческий фактор. «Экипажи, возможно, предприняли несоразмерные действия: не заметили друг друга, а когда нужно было выполнить маневр – один, который, например, находился под фюзеляжем, дернулся вверх, а другой – вниз», – рассуждает Попов.

    Как бы то ни было, произошедшее стало серьезной потерей для США. «Поврежденный самолет, я думаю, не сможет выполнять задачи несколько месяцев: нужно будет провести дефектацию. Урон Штатам нанесен приличный», – считает военный летчик.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты также говорят, что дозаправка самолета в воздухе сама по себе сложная операция, а дозаправка тяжелого и неповоротливого танкера – тем более. Она требует высокого летного мастерства.

    По мнению аналитиков, главная особенность в том, что за танкером (как и за любым самолетом) образуется т. н. зона разряжения (пониженного давления воздуха). Если задняя, заправляемая машина подойдет к этой зоне слишком близко, она потеряет управление, ее начнет «затягивать», неуправляемо болтать вихревым воздушным потоком. Поэтому заправочный шланг спускается от танкера на несколько десятков метров ниже его курса.

    Если судить по опубликованным фотографиям приземлившегося борта, картина произошедшего могла выглядеть следующим образом. Экипаж самолета, подходившего к танкеру сзади для заправки, совершил ошибку – поднялся слишком высоко и попал в «зону затягивания». Самолет потерял управление. В попытке выйти из этой зоны задняя машина стала еще больше набирать высоту и задела киль впереди идущего танкера. Обломки киля могли попасть в двигатели, машина разбилась.

    Можно сказать, что шедший впереди танкер легко отделался. Несмотря на то, что киль был разрушен примерно на треть, руль поворота остался в какой-то степени работоспособен и машина смогла успешно приземлиться. Если бы задняя машина ударила по килю буквально на метр ниже, скорее всего, разбились бы оба самолета.

    Американский борт мог упасть из-за неисправности, отмечают авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Несмотря на возраст – некоторым бортам более 60 лет – показатель боеготовности у KC-135 стабильно держится в районе 70–75%», – уточнили аналитики.

    В пользу догадок о столкновении говорит фото, предположительно, второго борта, аварийно приземлившегося в аэропорту Тель-Авива, заметили эксперты. «У самолета срезана верхняя половина руля направления. Как два самолета оказались так близко друг к другу и почему это произошло – до сих пор неясно», – добавили они.

    Военный эксперт Юрий Лямин, в свою очередь, отмечает, что потенциально возможны разные варианты. «Вплоть до того, что один самолет мог заметить выпущенную с земли ракету и стал уклоняться или получил повреждение от нее, а в результате зацепил другой», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его мнению, США сильно лукавят, называя воздушное пространство Ирака «дружественным». «У проиранских шиитских ополчений как минимум есть ПЗРК и барражирующие зенитные ракеты «358», – напомнил эксперт. О том, что в западной части Ирака сбить один и повредить второй борт могли попытаться иранские прокси-группировки, пишет и «Военная хроника». «KC-135 обычно дозаправляют самолеты на высоте около 5-6 км, так что сбить их – задача вполне посильная», – указала они.

    Ранее Пентагон заявил, что в западном Ираке в результате крушения самолета-заправщика KC-135 Stratotanker ВВС США погибли четверо американских военнослужащих. В районе происшествия ведется операция для поиска двух других военных. Инцидент произошел в «дружественном воздушном пространстве» и «не был вызван вражеским огнем или огнем своих же войск», сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    В инциденте участвовал также второй KC-135. Он успешно приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле без части хвостового оперения, сообщает CNN. Маркировка на самолете указывает на то, что он прилетел с авиабазы Билл в Калифорнии, где расположено 940-е крыло воздушных заправщиков Командования резерва ВВС США. Исламское сопротивление Ирака, лояльное Ирану, взяло на себя ответственность за атаки на оба самолета, не предоставив доказательств заявления.

    «Эпическая ярость» – американское название операции против Ирана, которая началась 28 февраля. На прошлой неделе CENTCOM сообщило, что три американских истребителя F-15E были сбиты дружественным огнем над Кувейтом. «Кувейт признал этот инцидент. Мы благодарны вооруженным силам Кувейта за их действия и поддержку в ходе продолжающейся операции», – заявило командование.

    13 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    Tекст: Валерия Городецкая

    Послам Британии и Франции в Москве был заявлен решительный протест после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску 10 марта.

    В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

    Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

    Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Устранение последствий разлива нефти, подобных тому, что произошел на Днестре, занимает несколько лет. Главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Молдавия сообщила, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода.

    «Сырая нефть и нефтепродукты достаточно токсичны для окружающей среды, птиц, водоплавающих и могут вызвать гибель планктона. Судя по всему, на Днестре произошла не столь крупная катастрофа, как, например, авария танкера Exxon Valdez в 1989 году. Тогда утечка около 260 тыс. баррелей углеводородов на десятилетия поменяла экосистему Аляски», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Думаю, авария на Днестре сопоставима с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году. Вещества попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино, создав угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. Загрязнение локализовали за неделю, а для ликвидации последствий ЧП понадобилось несколько лет», – заметил спикер.

    «Вероятно, последствия разлива на Днестре будут ликвидировать по тому же сценарию. Сначала боновыми заграждениями локализуют загрязнение, а затем будут очищать воду и берега от нефти. Сейчас самое главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву», – продолжил собеседник.

    «Что касается потенциальных виновников произошедшего, то заявления Киева о российской причастности веры не вызывают. Позиция украинской стороны основывается на голословных обвинениях. Они не предоставили ни фото, ни видеофиксации, ни документов, ни результатов экспертизы», – акцентировал эксперт.

    «Нельзя исключать, что Киев мог специально создать загрязнение в постоянных попытках распространить военный кризис на другие страны, в частности – на Молдавию и Румынию. Впрочем, чаще всего такие происшествия случаются из-за недостаточного внимания руководства и персонала предприятий к обслуживанию инфраструктуры, а также из-за изношенности оборудования и резервуаров. И то, и другое крайне присуще нынешней Украине», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее правительство Молдавии в своем Telegram-канале сообщило, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода. «Образцы, взятые около поселка Наславчи, показали, что вода представляет угрозу безопасности граждан. Мы рекомендовали местной администрации приостановить забор из реки, чтобы избежать отравления людей и домашних животных, а также загрязнения трубопроводов и резервуаров», – говорится в посте.

    Этот участок реки находится ниже по течению от Днестровской ГЭС, расположенной на Украине. «Образцы, взятые севернее, пока не показывают столь опасной концентрации загрязняющих веществ. Но мы рекомендуем сделать запасы воды на несколько дней», – предупредило правительство. В поселках Сорока, Флорешты, Сынжерей и в муниципалитете Бельцы разрешили пользоваться водопроводом, но запретили рыбачить, использовать воду для полива растений и поения животных.

    Министр окружающей среды Георге Хайдер сообщил, что в районе Курешница Сорокского округа работают специализированные группы по установке фильтров для улавливания загрязняющих веществ, сообщает MoldPres. «Утром у нас состоялась встреча с украинской стороной, и мы договорились о совместной работе по устранению загрязнения», – заявил он.

    Власти Молдавии также выразили опасения в связи с тем, что у страны может не хватить сил и средств, в том числе химических растворов для улавливания и утилизации нефти. Кишинев решил обратиться за поддержкой к Бухаресту.

    В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение якобы может быть связано с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, утечка нефтепродуктов, предположительно, произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.

    13 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Киев и Бухарест обсудили судьбу Приднестровья за спиной Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Румынии Никушор Дан и глава киевского режима Владимир Зеленский заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, затрагивающее вопросы урегулирования приднестровского вопроса при полном игнорировании позиции Кишинева.

    Президент Румынии сообщил о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с Украиной во время визита Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Документ напрямую затрагивает интересы Молдавии, хотя представители республики не участвовали в обсуждении.

    «Стороны соглашения будут поддерживать усилия, направленные на достижение прочного политического урегулирования приднестровской проблемы, в полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова», – говорится в тексте документа.

    В соглашении также подчеркивается необходимость усиления трехсторонней координации между Бухарестом, Киевом и Кишиневом. К областям взаимного интереса отнесены сферы обороны и эффективного реагирования на угрозы региональной безопасности.

    Ранее бывший глава республики Игорь Додон заявил, что весной 2022 года украинские власти обсуждали с президентом Майей Санду различные сценарии давления на Приднестровье.

    Также Додон заявил о негативной реакции Евросоюза на идею объединения Молдавии и Румынии.

    Румыния отказалась проводить референдум по объединению с Молдавией.

    Президент Молдавии Майя Санду назвала вступление страны в Евросоюз стратегией выживания.

    13 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов.

    Журналист Fox News Брайан Килмид во время интервью задал Трампу вопрос о том, оказывает ли Украина какую-либо поддержку в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    «Нет», – отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для защиты от атак со стороны Ирана.

    Напомним, Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Зеленского о готовности помочь США в вопросе противодействия иранским дронам, сравнив его с «парнем, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече, а спикер МИД Мария Захарова заподозрила главу киевского режима в употреблении гуталина.

    13 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Подтверждена гибель всего экипажа американского «летающего танкера» KC-135 в Ираке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа, сообщили в ВС США.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило гибель всех шести членов экипажа военного самолета-заправщика KC-135, сообщает ТАСС. По данным командования, самолет потерпел крушение на западе Ирака 12 марта во время выполнения полета над дружественным воздушным пространством.

    В заявлении, опубликованном CENTCOM в социальных сетях, говорится: «Подтверждена гибель всех шести членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, потерпевшего крушение на западе Ирака. Самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством 12 марта в ходе операции 'Эпическая ярость'».

    Ранее власти США подтверждали гибель четырех членов экипажа разбившегося в Ираке заправщика.

    Напомним, американский военный самолет-заправщик разбился на западе Ирака после инцидента с другим воздушным судном. Второй участник столкновения совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион.

    13 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минск приобрел у России ракетные комплексы «Орешник», при этом белорусский лидер выразил благодарность за личную помощь президента России.

    Белоруссия приобрела у России новый ракетный комплекс «Орешник», сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента Александра Лукашенко. По его словам, сделка состоялась при личном содействии российского президента Владимира Путина:

    «Спасибо Путину – это лично его помощь. Я его попросил – он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», – отметил Лукашенко.

    В ходе беседы белорусский лидер также подчеркнул, что не считает законными целями какие-либо украинские батареи под Киевом, а также польские и немецкие установки, даже если они нацелены на Белоруссию. Лукашенко добавил, что республика придерживается исключительно оборонительной позиции и не собирается использовать полученное вооружение для атак.

    Ранее в пятницу Лукашенко призвал Украину и НАТО не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, «чтобы не бахнул «Орешник».

    До этого белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и Прибалтики пыталась выяснить, где находится «Орешник». Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.


    13 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции выразил уверенность, что восстановление трубопровода «Дружба» должно сопровождаться полной прозрачностью всех этапов, подчеркнув срочность проведения работ.

    Необходимость скорейшего восстановления работы трубопровода «Дружба» озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским. Макрон сделал акцент на важности обеспечения полной прозрачности всех процедур, связанных с ремонтом и восстановлением трубопровода, передает ТАСС.

    Президент Франции отметил: «Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность». Он добавил, что работы должны быть проведены как можно быстрее. Также Макрон подчеркнул осведомленность о взятых Украиной обязательствах по восстановлению объекта.

    Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась поддержать выделение на Украине кредита на 90 млрд евро и одобрение 20-го пакета антироссийских санкций ЕС до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность финансирования ремонта нефтепровода, но окончательное решение пока не принято.

    До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.

    13 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    Tекст: Мария Иванова

    С 7 по 13 марта в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка американской РСЗО HIMARS, американская пусковая установка РСЗО MLRS и две боевые машины чешской РСЗО Vampire, перечислили в Минобороны.

    ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    Средствами ПВО сбиты две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, 30 управляемых авиабомб, 33 снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2650 беспилотников.

    Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 610 беспилотников, 651 ЗРК, 28 216 танков и других бронемашин, 1687 боевых машин РСЗО, 33 821 орудие полевой артиллерии и миномет, 56 635 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые для ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    На этой неделе ВКС России сбили украинский самолет Су-27.

    Кроме того, они поразили места запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия.

    14 марта 2026, 02:01 • Новости дня
    США объявили награду за информацию о лидере Ирана и КСИР

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США предложил выплату до 10 млн долларов за полезную информацию о новом верховном лидере Ирана и высокопоставленных представителях КСИР.

    Как сообщает РИА «Новости», Госдепартамент США официально объявил награду до 10 миллионов долларов за сведения, способствующие задержанию или осуждению ключевых руководителей Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним структур.

    В перечень лиц, за информацию о которых назначена награда, вошли Моджтаба Хаменеи, новый верховный лидер Ирана, а также секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Кроме того, в списке разыскиваемых значатся заместитель главы администрации лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази и военный советник Яхья Рахим Сафави. Также награда предлагается за сведения о министре внутренних дел Эскандаре Момени и министре разведки Исмаиле Хатибе.

    В официальном заявлении на сайте Госдепа отмечается: «Программа госдепартамента 'Вознаграждение за помощь правосудию' предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и входящих в него структур».

    Объявление о награде прозвучало на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам на территории страны, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран наносит ответные удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива.

    В результате авиаудара по массовому маршу в честь дня Аль-Кудс в Иране погибла женщина. Иранские беспилотники были направлены на американские и израильские базы на Ближнем Востоке, одной из целей стала авиабаза Неватим в Израиле.

    14 марта 2026, 00:37 • Новости дня
    ВВС США: Разбившийся в Ираке Stratotanker летал без парашютов и катапульт для экипажа

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский самолет-заправщик KC-135R Stratotanker, потерпевший крушение в Ираке, не имел ни парашютов, ни системы катапультирования для экипажа.

    Как передает РИА «Новости», самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker, разбившийся на западе Ирака, не был оборудован парашютами или катапультами.

    В четверг Центральное командование ВС США сообщило о потере самолета в результате инцидента с другим воздушным судном, отметив, что причиной не были действия Ирана или дружественный огонь. СМИ писали, что два заправщика столкнулись в воздухе при дозаправке истребителей.

    Военные официально заявили, что все шесть членов экипажа разбившегося KC-135 погибли. Как выяснил корреспондент, изначально экипажи этих самолетов имели на борту парашюты, но в 2008 году ВВС США отказались от их использования. Решение объяснили крайне низкой вероятностью успешного покидания судна с парашютом, а также необходимостью регулярного обслуживания парашютов и дополнительной подготовки экипажа.

    Систему катапультирования на KC-135 никогда не устанавливали из-за технической невозможности интеграции подобных решений на самолетах данного класса. В Пентагоне агентству не предоставили комментариев относительно спасательного оборудования, переадресовав запрос в Центральное командование, где ответа не последовало.

    KC-135 Stratotanker – самолет-заправщик, разработанный Boeing в 1950-х годах на базе гражданского лайнера Boeing 707 и предназначенный для дозаправки боевых самолетов в воздухе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о гибели членов экипажа военного самолета-заправщика KC-135 над Ираком.

    Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа.

    13 марта 2026, 21:47 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по крупнейшим IT-компаниям США
    Иранские военные заявили, что американские технологические компании становятся новой целью в противостоянии с США и Израилем. 

    Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявления представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным источников, решение было объявлено после атак США и Израиля по территории Ирана. Поводом для эскалации стал удар по иранскому банку, в результате которого, как утверждают в Тегеране, погибли несколько гражданских сотрудников.

    Агентство Tasnim, связанное с КСИР, заявило, что по мере расширения конфликта «до уровня войны против инфраструктуры» список «законных целей» Ирана также будет расширяться.

    В документе, с которым ознакомилась Al Jazeera, среди новых целей названы крупные американские технологические корпорации, включая Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle. Кроме того, упоминаются облачные вычислительные компании в Израиле и ряде стран Персидского залива.

    Представитель объединенного командования КСИР «Хатам аль-Анбия» предупредил, что США должны ожидать «ответных и болезненных мер» со стороны Ирана.

    По мнению аналитиков, выбор таких целей объясняется тем, что крупные IT-компании тесно связаны с американской военной инфраструктурой. Они предоставляют Пентагону облачные сервисы, системы наблюдения, платформы искусственного интеллекта и сетевые решения.

    При этом, как отмечается, Тегеран уже демонстрировал готовность наносить удары по подобным объектам. По данным источников, ранее иранские беспилотники нанесли «структурные повреждения» трем объектам Amazon Web Services в ОАЭ и Бахрейне.

    Эксперты считают, что такие атаки могут стать признаком новой фазы конфликтов, когда коммерческая технологическая инфраструктура все чаще рассматривается как часть военной системы и, соответственно, становится целью для ударов.

    Ранее Иран заявил, что провел самую мощную ракетную атаку на Израиль.

    13 марта 2026, 18:46 • Новости дня
    Филиппо назвал позором объятия Макрона с Зеленским на фоне угроз Киева Орбану
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился дружеским приемом украинского лидера Владимира Зеленского в Париже, напомнив о его угрозах венгерскому премьеру и коррупционных скандалах с украинскими грузовиками.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за теплый прием Владимира Зеленского в Елисейском дворце, передает ТАСС.

    Филиппо заявил: «Макрон только что принял Зеленского в Елисейском дворце и обнял его, как старого друга, хотя несколько дней назад Зеленский угрожал смертью премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, а украинские грузовики, забитые банкнотами и золотом, – признак ужасающей коррупции – были задержаны в Венгрии».

    По словам Филиппо, подобные действия французского лидера вызывают вопросы, учитывая недавние угрозы Киева в адрес Будапешта. В Евросоюзе также указали на недопустимость подобных угроз.

    Ранее в пятницу после встречи с Зеленским Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу» после встречи с Зеленским. Также в пятницу Виктор Орбан призвал венгров к единству ради защиты страны от угроз и шантажа со стороны Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины. А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.


    13 марта 2026, 12:48 • Новости дня
    Галицкий заявил, что не спонсировал ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экс-член совета директоров «Альфа-банка» и инвестор Александр Галицкий высказался о заявлениях, в которых сообщается, что он якобы спонсировал украинскую армию.

    «С момента своего создания фонд (Almaz Capital Partners – прим. ВЗГЛЯД) инвестирует исключительно в гражданские проекты», – говорится в заявлении инвестора, которое опубликовал РБК.

    Бизнесмен уточнил, что с 2020 года не занимается стратегией фонда Almaz Capital Partners, а с 2022 года отошел от управления. По его словам, последние вложения в стартапы, связанные с выходцами с Украины, были сделаны еще в начале 2021 года.

    Галицкий напомнил о своем советском происхождении и работе в наукоемких сферах в интересах государства. Он подчеркнул, что находится в России и готов дать необходимые пояснения правоохранительным органам.

    Ранее источники сообщали, что венчурный фонд Галицкого якобы направил более 50 млн долларов украинским оборонным предприятиям. Генпрокуратура требовала признать деятельность инвестора и его корпорации экстремистской. Надзорное ведомство попросило суд обратить в доход государства имущество бизнесмена.

    13 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    Украина получила партию ракет PAC-3 от Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское Минобороны объявило о поступлении из Германии новой партии ракет PAC-3 для комплексов Patriot, не уточнив их количество.

    Поставка ракет PAC-3 для комплексов Patriot из Германии на Украину подтверждена украинским Минобороны, передает ТАСС. В Telegram-канале ведомства опубликовано сообщение: «PAC-3 для Patriot уже на Украине. Германия передала новую партию ракет-перехватчиков». Однако точное количество переданных ракет не называется.

    В последние недели Киев неоднократно выражал озабоченность нехваткой ракет для систем ПВО, призывая западных партнеров увеличить и ускорить поставки. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в феврале утверждал, что у Берлина больше нет ракет для передачи, и что большинство PAC-3 поступает из США при финансовой поддержке европейских стран.

    Власти России неоднократно отмечали, что поставки западного вооружения Киеву и содействие в подготовке военных только затягивают конфликт, не влияя на обстановку на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 марта министр обороны Германии Борис Писториус достиг договоренности с европейскими партнерами по поставке Украине 30 ракет PAC-3 для систем Patriot.

    Ранее сообщалось, что украинские истребители F-16 почти месяц оставались без ракет из-за остановки западных поставок. До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, поскольку США теперь нуждаются в этих вооружениях для собственной операции против Ирана.


    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями
    КСИР сообщил о задержании 13 человек с терминалами Starlink
    Макрон высказался о смягчении США антироссийских санкций
    Центробанк установил курс доллара выше 80 рублей впервые с декабря
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси
    Синоптик сообщил, когда в Москве растает весь снег

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

