    Русские слышат, как ангелы поют

    @ Лев Федосеев/ТАСС

    14 марта 2026, 12:00 Мнение

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Анна Долгарева Анна Долгарева

    поэт, военный корреспондент

    Урсула устала менять Европу под капризы НАТО и Израиля
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    На Бали появилась русская бизнес-экосистема с оборотом в миллионы долларов

    Летом я ездила на Соловки – не туристкой, а потрудиться в монастыре. Я была на этом архипелаге и раньше – но туристкой: ходила по Анзеру, куда сравнительно недавно стали пускать женщин, гуляла по Заяцким островам, ездила на снегоходе на Секирную гору и Муксалму – в общем, с экскурсиями. Так складывается: некоторым людям Соловки входят в сердце беспримерно и глубоко, и невозможно не возвращаться снова и снова к стройному бледному собору, к вздыхающему Белому морю, к провалам озер и зарослям черники, густо рассыпанным по болотам, к размеренности церковной жизни, к упорядоченной строгости богослужений. Что мной двигало, когда я написала знакомой из паломнической службы с вопросом, как потрудиться пару недель, – не помню. Вероятно, что-то вроде промышления свыше: в моменте это казалось мне прекрасной идеей, но чем она была обусловлена? Я хожу на литургию – но не каждую неделю, я соблюдаю не каждый пост, я не каждый день молюсь утром и вечером: в общем, «захожанка». Так называют людей, вроде бы, верующих, но не являющихся частью жизни Церкви.

    В книге «Соловки. Пейзаж российского разномыслия» протоиерей Вячеслав Умнягин, приводит, в частности, две цитаты о Соловках. Первая принадлежит религиоведу Теребихину: «На Руси остров являлся не только границей, разделяющей мировое пространство на потустороннее и посюстороннее, но и центром иного мира. Центральное местоположение острова в системе сакральной географии обусловило его превращение в центр монастырской жизни Русского Севера». Вторая – археологу Мартынову: «Соловецкие острова воспринимались древними как особое – сакральное – место, в котором как бы смыкаются два мира: реальный мир живых людей и ирреальный потусторонний мир». Запомните этот ключевой момент: граница живого и мертвого. Сакральная точка. Словно живая вода – это вода соловецких озер, которую без опаски можно пить и набирать во флягу, а мертвая – соленая вода Белого моря. (Вспомнилось, как я приехала зимой, когда на острове туго с продуктами, я не могла найти бутилированную воду, а та, что лилась из-под крана, отдавала хлоркой; тогда знакомый притащил мне пятилитровую бутылку воды, набранной из озера – и какой же вкусной она была!).

    Но вернемся к моему послушанию. Я попала в Германовскую гостиницу – она находится в ста метрах от монастырских ворот и относится к монастырскому имуществу. Здесь могут за недорого остановиться паломники, которые приезжают на Соловки помолиться и покататься по экскурсиям – ну то есть, как я раньше. Я, человек, который, прямо скажем, мало что делает руками – питается пельменями и готовой едой из доставки, для генеральной уборки вызывает клинера – была поставлена на глажку. Машина стирает, а другая машина гладит, и все же: аккуратно сложить грязное белье паломников, загрузить в стирку, достать, протряхнуть, развесить, снять, снова сложить, прогладить и, наконец, сложить совсем красиво – в таком виде это белье будет раздаваться людям, которые приехали молиться на Соловки. В свободное время – можно гулять.

    В первый же день я впала в отчаяние, провозившись до девяти вечера – и при этом старшая из сестер, работавших в гостинице, мне помогала. Следующий – то же самое: бесконечные простыни и пододеяльники, не менее бесконечные наклоны к ним (к вечеру начинало ломить спину). На прогулки, естественно, времени не хватало. И я в отчаянии задалась вопросом, почему я выбрала именно такой странный способ провести две свободные недели: неужели не оплатила бы две недели в гостинице – зато была бы свободна, могла бы сколько угодно гулять и ездить по экскурсиям?

    Гладя пододеяльники, я думала, зачем это нужно – чтобы они были сложены одинаково, толстым краем кверху, почему это старшая так странно придумала, неужели кто-то это заметит и кому это вообще нужно?

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и все.

    И в момент, когда приходит это озарение, таким простым выглядящее на словах, бесконечная глажка преображается – это уже не рутинная работа, но словно видна она через призму Софии, бесконечной Господней мудрости, о которой писали великие русские философы Сергий Булгаков и Павел Флоренский. Софии, которая «есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и благости Его» (Прем., 7:26). Она преломляет образ вещи, открывая в нем новые смыслы. По Булгакову, София – это «актуальное единство мира в логосе, связь всего со всем, мир божественных идей». И это, безусловно, стекло, призма, изменяющая лучи света и меняющая земное, одаряя его дыханием горнего – даже такую простую, земную вещь, как это бесконечная глажка.

    Я пришла к ней через смирение и только через смирение. Мне, человеку гордому, раздражительному и достаточно тщеславному, тяжело было дойти до этого состояния – полагаю, тому, что оно пришло ко мне, способствовало пограничное, лиминальное состояние Соловков, сакрального, как уже говорилось, места, границы живого и мертвого, вобравшего память и размеренного святого монастырского бытия, и многолетней осады при царе Алексее, и духовных подвигов Зосимы, Германа и Савватия, и образцового лагеря СЛОН. Само это место способствует тому, что сознание, как пучок света, деконструируется, распадаясь на отдельные лучи, и потом собираясь заново, уже иначе.

    Нет ничего более русского, чем смирение. Не было, кажется, ни одного крупного русского философа, который не писал бы о вечной женственности России как духовного эгрегора, и мало что так присуще женскому архетипу, как смирение. Как бы ни возражала против этого эмансипированная женщина двадцать первого века, за архетипом стоит не одна тысяча лет – он прописан существенно глубже уровня сознания и, хотя изменился за последнюю сотню лет мир, изменились мы, архетип остается неизменен. Не то чтобы мне нравился этот вывод в политическом плане – но оспорить его пока что не получается.

    В русской философской мысли русское смирение противопоставляется западной гордыне на всем, кажется, промежутке изысканий. На смирении маленького человека базируется почти вся философия Достоевского. И он же делает следующий шаг: в великой Пушкинской речи подмечает еще одно базовое свойство русского человека – «всемирную отзывчивость», способность понять других лучше, чем они сами себя понимают.

    Через свое смирение – евангельское, новозаветное, не скорректированное западным институтом рыцарства и дворянской чести – русский человек выходит в познание. И то, что познание является необходимым и важнейшим элементом постижения истины, – в этом сходятся мыслители от Чаадаева до Ильина. Но одно дело знать об этом, читать об этом, – и другое дело самому, будучи человеком двадцать первого века в непривычных условиях, прочувствовать, насколько яснее и прекраснее становится мир.

    Дуб дерево. Россия наше Отечество. Я маленький человек с маленькими задачами – и сейчас моя задача прогладить пододеяльник, ровно и красиво сложив его. Это звучит просто, но тут-то и запевают ангелы!

    Путь русского человека – через смирение, через отказ от притязаний на украшение собственного эго, через приятие воли и замысла Божьего постигать нечто большее, чем зашифровано в тленном трехмерном мире.

    В итоге, правда, нам не живется спокойно – чем выше уровень постижения, тем выше уровень потребностей; и вот, нам уже недостаточно сытно поесть – надо изменить основы мироустройства к лучшему. Даже, впрочем, если отказаться от притязаний столь высоких, то остается болезненная русская тяга жить по справедливости, что, по большому счету, глобально тоже сложная задача в далеко не черно-белом мире.

    Зато нам жить красивее, потому что мы слышим, как ангелы поют.

    Главное
    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями
    КСИР сообщил о задержании 13 человек с терминалами Starlink
    ФСБ арестовала иностранца в Тамбовской области за призывы к терактам
    Володин призвал Минздрав отменить рекомендации о цвете одежды врачей
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси
    Синоптик сообщил, когда в Москве растает весь снег

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
